Афганська суперзірка Ар'яна Саєд тікала з Кабула у вантажному літаку США (фото, відео)

На батьківщині співачці загрожувала смерть через її підтримку афганських жінок і критику Талібану. Раніше її не раз погрожували вбити і переслідували.

36-річна афганська естрадна співачка, феміністка і громадська діячка Ар'яна Саєд, яка в рідній країні є справжньою суперзіркою, повідомила підписникам в Instagram, що їй вдалося покинути Кабул у вантажному американському літаку, який за один раз вивіз із столиці Афганістану 640 осіб після того, як у місто увійшли таліби.

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Артистка, яка завжди виступала проти Талібану, критикуючи їх за нехтування правами жінок і жорстокість, ризикувала бути страченою, якби потрапила в руки бойовиків.

"В одному з нещодавніх інтерв'ю я сказала, що буду "останнім солдатом, який залишив Батьківщину"… і, що цікаво, саме це і сталося. Я сподіваюся і молюся, щоб у результаті недавніх змін принаймні мої прекрасні люди змогли почати жити мирним життям, не побоюючись терористів-смертників і вибухів. 🤲🏼 Моє серце, мої молитви і мої думки завжди будуть з вами!", — написала артистка своєму 1,3 мільйону підписників у соцмережі, опублікувавши знімок з переповненого літака.

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Вона подякувала всім, хто переживав за неї і молився, і пообіцяла надалі розповісти про те, що бачила.

"Я здорова і жива, і після кількох незабутніх ночей я досягла Дохи, Катар, і чекаю свого можливого рейсу додому в Стамбул. Після того, як я повернуся додому, і мій розум та емоції повернуться в нормальний стан зі світу невіри і шоку, я маю багато історій, якими я можу з вами поділитися".

Пізніше на її сторінці з'явилося відео, на якому вона спить у літаку. З підпису зрозуміло, що вона прямує до Туреччини.

"Вона заснула в той момент, коли поклала голову, відразу після того, як ми сіли в літак, який повинен був вилетіти з Дохи, Катар. Я просто дивився на неї і згадував, як хоробро і безстрашно вона справлялася з найостаннішими, найважчими і найнебезпечнішими моментами свого життя. Мені потрібно багато написати, але ми повинні скоро відправитися в шлях, який стане ще одним рейсом з недавньої подорожі, яка в якийсь момент здавалася нашим кінцевим пунктом призначення. Для вас і для багатьох інших вона могла б бути просто артисткою з красивим голосом і видатним талантом. Але для мене вона безстрашний чемпіон, який багато разів був зразком для наслідування навіть для мене. Я поки дозволю їй спокійно поспати, тому що скоро їй буде що розповісти", — зазначив у підписі співак Хасіб Саєд, який був поруч з нею в момент втечі з Кабула.

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Ар'яна Саєд народилася в Кабулі в пуштунській сім'ї, і коли їй виповнилося вісім років, її рідні переїхали до Пакистану, а потім бігли до Швейцарії від війни. Наразі вони проживають у Лондоні, а сама артистка оселилася в Стамбулі.

У 2008 році співачка-початківець представила свій перший кліп на пісню MashAllah, однак справжня слава прийшла до неї після виходу пісні Afghan Pesarak у 2011 році. Після успіху вона вирішила повернутися в Афганістан, де стала однією з найпопулярніших виконавиць. У її арсеналі — нагорода від Aryana Television Awards. Крім того, Ар'яна може похвалитися нагородою Afghan Icon, отриманою у 2017 році. Тоді ж вона стала кращою співачкою країни й отримала звання "Голос Афганістану".

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Саєд також була суддею в талант-шоу "Афганська зірка" і "Голос Афганістану". Вона зізнавалася, що їй погрожували фізичною розправою за те, що вона захищає права жінок, і під час зйомок одного із сезонів телешоу їй буквально довелося жити в ув'язненні в гостьовому будинку. Вона розповідала про те, що її погрожували розірвати на шматки, відрізати їй голову тощо.

Раніше ми писали, що на шасі того ж літака, на якому з Кабула полетіла артистка, загинув молодий афганський футболіст.