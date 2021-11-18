Книги с дополненной реальностью или как влюбить детей в чтение

Инновационные технологии проникают в новые сферы жизни, видоизменяя потребительские предпочтения даже в привычных нам действиях как чтение. Все популярнее в мире становится использование в книгах дополненной реальности (AR-augmented reality). Особенно целесообразно использовать такие технологии в детской литературе. AR-книги способны привлечь к чтению современных детей, которые с ранних лет живут с гаджетами в руках.

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Несмотря на растущую популярность AR-книг в других странах, в Украине подобные проекты появляются редко и воспринимаются как нечто непривычное.

Весной 2021 года, в разгар карантина, в Украине появилось детское издательство "Белая Сова", которое использует анимацию и дополненную реальность в каждой книге. За полгода издательство выпустило 4 книги, каждая из которых стала хитом продаж на портале Yakaboo (на момент выхода материала). Оживающие картинки действительно привлекают внимание читателей. К тому же процесс интерактива является простым и понятным — не нужно скачивать отдельное приложение, достаточно зайти Instagram-страницу издательства и воспользоваться специальными эффектами.

Мы поговорили с издателями "Белой Совы" об особенностях создания AR-книг.

"Мы стремимся расширить границы представлений читателей о книге, превратив ее в артефакт, а само чтение — в увлекательное путешествие для всей семьи", — говорит издатель "Белой Совы" Кристина Нгуен.

Иллюстрации для первых книг создала художница Галина Зинько, которая по совместительству является соучредителем издательства "Белой Совы".

КН: Мы новички в книгоиздательском бизнесе и оказались здесь практически случайно. Для нас это тоже увлекательное приключение. И я, и Галя — художницы, мы пишем истории. Наш тандем изначально построен на творчестве и желании создать нечто особенное, с налетом волшебства, в надежде, что это поможет детям полюбить чтение. И как любители приключений, мы хотели поэкспериментировать.

В работе над третьей книгой — "Золушка" — издательство пошло на любопытный шаг. Сказка вышла в сотрудничестве с модными брендами, а также для нее был создан нишевый парфюм Cinderella Before The Ball ("Золушка перед балом"). Первые сто покупателей получили книги со страницами, надушенными этим ароматом.

ГЗ: Мы хотели поэкспериментировать с дополненной реальностью еще и на уровне ольфакторных ощущений, создать для читателя атмосферу праздника и подготовки к балу. Это невероятное ощущение — открывать книгу и вдыхать запахи другой эпохи.

Особенный аромат для Золушки создала украинский парфюмер Ната Дышлюк. В основе духов лежат роза, жасмин и иланг-иланг.

НД: Меня просили передать момент подготовки к балу, элемент будуара. Для меня это момент перехода Золушки от хрупкой и немного испуганной девочки к прекрасной и сильной женщине. Точнее время ее раскрытия, ведь Золушка всегда была прекрасна, только не имела возможности показать себе. Я могу сравнить это с тем, когда из закрытого бутона расцветает удивительный цветок. Поэтому аромат тоже раскрывается постепенно: от тонких цитрусовых нот с легкой специей до цветочного сердца и сладкой амброво-медовой базы на чувственном мускусе.

[ + – ] "Золушка" и ее аромат Cinderella Before The Ball

Галя Зинько окружила главную героиню сказки Шарля Перро предметами красоты и искусства XVII века, а также осовременила историю с помощью атрибутов нашего времени. Среди них спрятаны парфюм главной героини и модные бренды: филиал французской мебели, украинские сервис аренды дизайнерских платьев и бренд обуви.

КН: AR-технологии значительно удорожают конечную стоимость продукта. Но мы стремимся делать классные книги с хорошим оригинальным переводом, необычными иллюстрациями и дополненной реальностью, удерживая их цену на уровне обычных книг. Это совсем не просто. Так мы пришли к идее продактплейсмента. Подобрали бренды, которые воспринимаются логично в истории о Золушке. По отзывам видим, что читателям понравился эксперимент. Однако постоянно привлекать рекламодателей не планируем, только когда это будет уместно.

ГЗ: Детские книги никогда не потеряют популярность благодаря своему тактильному взаимодействию. Детям важно держать книгу в руках и рассматривать картинки. При этом дополненная реальность — еще один весомый аргумент, способный сделать чтение изначально интересной книги еще более увлекательным занятием для современного ребенка. Конечно, время покажет, насколько удачны наши идеи.

Команда "Белой Совы" планирует продолжать эксперименты.

КН: Уже скоро выйдет еще одна сказка, под которую мы также создаем необычный нишевый аромат, в котором сочетается тепло розы и холодящая свежесть. К этой сказочной истории уже готов буктрейлер, который скорее похож на маленький мультфильм.

Нам интересно создавать новое. Мы с Галей как два лисенка из одной из наших будущих сказок. Это наш лес, мы тут гуляем и занимаемся тем, что нам интересно. А время покажет, в каком направлении развернется эта история. Обязательна ли дополненная реальность в книгах? Нужны ли буктрейлеры? Нет, это не является обязательным элементом чтения. И само чтение не является обязательным, но оно делает нашу жизнь чудесней. А все, что добавляет в нашу жизнь чудес, стоит того, чтобы нам хотелось инвестировать в это время и силы. Пусть даже это только оживающие персонажи на страницах наших книг.