Книжки з доповненою реальністю: як читання стає цікавішим для сучасних дітей

Інноваційні технології проникають у нові сфери життя, змінюючи звичні нам дії. Навіть такі, як читання. Наразі у світі дедалі популярнішим стає використання у книгах доповненої реальності (AR-augmented reality). Найбільш доцільно використовувати такі технології у дитячій літературі, оскільки сучасних дітей, які з ранніх років проводять час із гаджетами в руках, вкрай важко зацікавити читанням.

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Попри популярність AR-книг у світі, в Україні подібні проєкти з'являються нечасто і сприймаються як щось незвичне.

Весною 2021 року, у розпал карантину, в Україні з'явилося дитяче видавництво "Біла Сова", яке використовує анімацією та доповнену реальність у кожній книзі. За півроку видавництво випустило 4 книги, кожна з яких стала хітом продажу на книжковому порталі Yakaboo (на момент виходу матеріалу). Інтерактивні книги дійсно привертають увагу читачів. До того ж "оживити" ілюстрації просто і зручно — не потрібно завантажувати окрему програму, достатньо зайти на Instagram-сторінку видавництва та скористатися спеціальним ефектом.

Ми поговорили з видавцями "Білої Сови" про особливості створення AR-книг.

"Ми прагнемо розширити межі уяви читачів про книгу, перетворивши її на артефакт, а саме читання — на захопливу подорож для всієї родини", — каже співзасновниця "Білої Сови" Крістіна Нгуєн.

Ілюстрації для перших книжок створила художниця Галина Зінько, яка за сумісництвом є співзасновницею "Білої Сови".

КН: Ми новачки в книговидавничому бізнесі, опинилися тут майже випадково, тож для нас це теж цікава пригода. І я, і Галя — художниці, ми обидві пишемо історії. Наш тандем від початку побудований на творчості та бажанні творити щось особливе, із присмаком чаклунства. Ми дуже сподіваємося, що це допоможе дітям полюбити читання. І як любителі пригод, ми сподівалися трішки поекспериментувати.

У роботі над третьою книгою — "Попелюшка" — видавництво пішло на незвичайний крок. Казка вийшла у співпраці з модними українськими брендами, а також для неї створили нішевий парфум Cinderella Before The Ball ("Попелюшка перед балом"). Перші сто покупців одержали свої книги зі сторінками, які пахнули цим ароматом.

ГЗ: Було бажання поекспериментувати з доповненою реальністю ще й на рівні ольфакторних відчуттів, створити для читача атмосферу свята та підготовки до балу. Це неймовірне відчуття – відкривати книгу та вдихати запахи іншої епохи.

Особливий аромат спеціально для Попелюшки створила українська парфумерка Ната Дишлюк. За її словами, в основі парфумів лежать троянда, жасмин та іланг-іланг.

НД: Мене просили передати момент підготовки до балу, елемент будуару. Для мене це момент переходу Попелюшки від тендітної та трохи переляканої дівчинки до прекрасної та сильної жінки. Точніше час її розкриття, адже Попелюшка завжди була прекрасною, просто не мала можливості показати себе. Я можу порівняти це з тим, коли із закритого бутона розквітає дивовижна квітка. Тому аромат теж розкривається поступово: від тонких цитрусових нот із легкою спецією до квіткового серця та солодкої амброво-медової бази на чуттєвому мускусі.

[ + – ] "Попелюшка" та її власний парфюм

Галя Зінько оточила головну героїню казки Шарля Перро предметами краси та мистецтва XVII століття, а також осучаснила історію за допомогою модних атрибутів нашого часу. Саме серед них заховані парфуми головної героїні та модні бренди, серед яких філія французьких меблів, український сервіс оренди дизайнерських суконь та бренд взуття.

КН: AR-технології значно підвищують кінцеву вартість продукту. Але ми прагнемо робити класні книги з гарним оригінальним перекладом, незвичайними ілюстраціями та доповненою реальністю, утримуючи їхню ціну на рівні звичайних книг. Це зовсім непросто. Впоратися з таким завданням вирішили за допомогою продактплейсменту. Обрали бренди, які є логічними в історії про Попелюшку. За відгуками бачимо, що читачам експеримент сподобався. Ми не плануємо залучати рекламодавців постійно. Лише тоді, коли це буде доречно.

ГЗ: Дитячі книги ніколи не втратять популярність завдяки своїй тактильній взаємодії. Дітям важливо тримати книгу в руках та розглядати картинки. При цьому доповнена реальність — ще один вагомий аргумент, здатний зробити читання цікавої книги ще більш захопливим заняттям для сучасної дитини. Звичайно, час покаже, наскільки вдалими є наші ідеї.

Команда "Білої Сови" планує експериментувати й далі.

КН: Незабаром вийде ще одна казка, під яку теж створюємо незвичайний нішевий аромат. До цієї історії вже готовий буктрейлер, який нагадує маленький мультик.

Нам цікаво створювати нове. Ми з Галею як два лисеня з однієї з наших майбутніх казок. Це наш ліс, ми тут гуляємо. А час покаже. Чи є обов'язковою доповнена реальність у книгах? Чи потрібні буктрейлери? Ні, це не обов'язкові елементи читання. Та й читання є зовсім не обов'язковим, але воно робить наше життя чудеснішим. А все, що додає у наше життя чудеса, варте того, аби ми хотіли інвестувати в це свої сили й час. Хай навіть це лише "живі" персонажі на сторінках наших книг.