Умерла звезда "Белорусского вокзала" Нина Ургант. Ей было 92 года
Актриса известна по ролям в фильмах "Белорусский вокзал", "Я родом из детства" и "Сыновья уходят в бой".
Сегодня, 3 декабря, на 93-м году жизни умерла советская и российская актриса Нина Ургант. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Александринского театра.
Пресс-служба театра подтвердила дату смерти — 3 декабря. Нина Ургант родилась в 1929 году в Луге (Ленинградская область).
Она выпускница Театрального института им. А.Н. Островского. Актерскую деятельность начинала в театре Ярославля. С середины 50-х годов была одной из ведущих актрис "Ленкома", в дальнейшем работала в Александринском театре, сыграв более 30 ролей.
Среди ее самых ярких кинематографических работ — роли в фильмах "Белорусский вокзал", "Я родом из детства" и "Сыновья уходят в бой".
Несколько лет назад в одном из интервью Ургант сообщила, что у нее обнаружена болезнь Паркинсона.
У актрисы множество наград за актерскую деятельность. Так, еще в 70-х годах она была удостоена звания народной артистки РСФСР, а в 1999-м получила орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Телеведущий Иван Ургант — ее внук.
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