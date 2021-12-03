Померла зірка "Білоруського вокзалу" Ніна Ургант. Їй було 92 роки

Акторка відома за ролями у фільмах "Білоруський вокзал", "Я родом з дитинства" та "Сини йдуть у бій".

Сьогодні, 3 грудня, на 93-му році життя померла радянська та російська акторка Ніна Ургант. Про це повідомляє РБК із посиланням на заяву Александринського театру.

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Пресслужба театру підтвердила дату смерті – 3 грудня. Ніна Ургант народилася 1929 року в Лузі (Ленінградська область).

Вона випускниця театрального інституту ім. О.М. Островського. Акторську діяльність розпочинала в театрі Ярославля. Із середини 50-х років була однією з провідних акторок "Ленкому", надалі працювала в Александринському театрі, зігравши понад 30 ролей.

Серед її найяскравіших кінематографічних робіт — ролі у фільмах "Білоруський вокзал", "Я родом з дитинства" та "Сини йдуть у бій".

Декілька років тому в одному з інтерв'ю Ургант повідомила, що в неї виявлена хвороба Паркінсона.

Акторка має безліч нагород за акторську діяльність. Так, ще в 70-х роках вона була удостоєна звання народної артистки РРФСР, а в 1999-му отримала орден "За заслуги перед Батьківщиною" IV ступеня.

Телеведучий Іван Ургант – її онук.

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