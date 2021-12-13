Умер Сергей Соловьев, режиссер культового фильма "Асса"

Режиссеру было 77 лет. Он долгое время страдал от тяжелой болезни

В Москве скончался известный режиссер Сергей Соловьев, снявший фильмы "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и "Сто дней после детства". Мэтру было 77 лет. Он, как сообщили родственники, долгое время страдал от тяжелой болезни. Об этом пишет RBC.

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В январе прошлого года Соловьев пережил инсульт. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, поставили диагноз "инфильтрат нижних конечностей" и провели операцию. Также состояние его здоровья осложнялось диабетом и проблемами с сердцем. СМИ обратились за комментариями к родным режиссера, но пока они не сообщили, какой именно недуг стал причиной его смерти.

[ + – ] Сергей Соловьев на съемках фильма "Асса" Фото: Скриншот

Сергей Соловьев был сценаристом, кинорежиссером и продюсером. Также он преподавал во ВГИКе.

Он родился в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. Его родители были ветеранами Второй мировой, до шести лет Соловьев жил в Северной Корее, куда после войны направили его отца.

Соловьев дебютировал в кино с двумя новеллами по рассказам Чехова "От нечего делать" и "Предложение". В 1971 он выпустил свой первый полнометражный фильм "Егор Булычов и другие".

В начале своей карьеры Сергей Соловьев снял трилогию "Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980) и "Наследница по прямой" (1982).

Но статус культового режиссера Соловьев обрел после трилогии "Асса" (1987), "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989) и "Дом под звездным небом" (1991).

[ + – ] Трейлер фильма "Асса"

Соловьев был трижды женат. Его первой женой стала актриса Екатерина Васильева, второй – киновед и актриса Марианна Кушнерова. С третьей женой – Татьяной Друбич, Соловьев прожил шесть лет в браке.

[ + – ] Сергей Соловьев и Татьяна Друбич Фото: Скриншот

Сын и дочь Соловьева также связали свою жизнь с киноискусством.

В 1981 и 1987 годах Сергей Соловьев был членом жюри Венецианского кинофестиваля.