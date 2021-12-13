Помер Сергій Соловйов, режисер культового фільму "Асса"

Режисерові було 77 років. Він тривалий час страждав від тяжкої хвороби.

У Москві помер відомий режисер Сергій Соловйов, який зняв фільми "Асса", "Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання" та "Сто днів після дитинства". Метру було 77 років. Він, як повідомили родичі, тривалий час страждав на тяжку хворобу. Про це пише RBC.

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У січні минулого року Соловйов пережив інсульт. Його госпіталізували у тяжкому стані, поставили діагноз "інфільтрат нижніх кінцівок" і провели операцію. Також стан його здоров'я ускладнювався діабетом і проблемами із серцем. ЗМІ звернулися за коментарями до рідних режисера, але поки що вони не повідомили, яка саме недуга стала причиною його смерті.

[ + – ] Сергій Соловйов на зйомках фільму "Асса" Фото: Скриншот

Сергій Соловйов був сценаристом, кінорежисером і продюсером. Також він викладав у ВДІКу.

Він народився у місті Кем Карело-Фінської РСР у сім'ї військового. Його батьки були ветеранами Другої світової, до шести років Соловйов жив у Північній Кореї, куди після війни відправили його батька.

Соловйов дебютував у кіно з двома новелами з розповідей Чехова "Від нічого робити" і "Пропозиція". У 1971 році він випустив свій перший повнометражний фільм "Єгор Буличов та інші".

На початку своєї кар'єри Сергій Соловйов зняв трилогію "Сто днів після дитинства" (1975), "Рятувальник" (1980) і "Спадкоємиця по прямій" (1982).

Але статус культового режисера Соловйов набув після трилогії "Асса" (1987), "Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання" (1989) і "Будинок під зоряним небом" (1991).

[ + – ] Трейлери фільму "Асса"

Соловйов був тричі одружений. Його першою дружиною стала акторка Катерина Васильєва, другою — кінознавчиня та акторка Маріанна Кушнірова. З третьою дружиною — Тетяною Друбич, Соловйов прожив шість років у шлюбі.

[ + – ] Сергій Соловйов іТетяна Друбич Фото: Скриншот

Син і дочка Соловйова також пов'язали своє життя з кіномистецтвом.

У 1981 та 1987 роках Сергій Соловйов був членом журі Венеціанського кінофестивалю.