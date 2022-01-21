Мальчик с фотографии. У Александра Абдулова нашелся внебрачный сын (фото)

По словам Александра Коваля, он не претендует на наследство и имя знаменитого отца, но хотел бы подтвердить родство с помощью ДНК-теста

34-летний Александр Коваль считает, что ныне покойный народный артист РСФСР Александр Абдулов – его отец. А поводом для такой уверенности послужила опубликована СМИ черно-белая фотография, которую покойный артист носил при себе в потайном кармане любимого пиджака, пишет "Комсомольская правда".

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Как сообщает издание, пиджак белого цвета, в котором Абдулов появлялся в фильме "Гений", много лет хранила в своем шкафу мама актера Людмила Александровна. В 2017 году она умерла, а спустя четыре года, в 2021-м, пиджак Виктории Лановской, которая до последнего поддерживала маму актера, отдала Альбина Абдулова, вдова старшего брата Александра. С Лановской актер был год в гражданском браке, но так и не женился на ней. Его второй супругой (после Марины Алферовой) стала в 2006-м юрист Юлия Мешина.

Именно Виктория обнаружила в пиджаке потайной карман, когда решила сдать вещь в химчистку, а в нем – черно-белую фотографию маленького мальчика. "Саша, это твой сын. Оля", – гласила подпись на обратной стороне.

Ни друзья, ни коллеги, ни родственники Абдулова не знали, кто такие эти Оля и Саша. Тогда Альбина Абдулова обратилась в редакцию "Комсомольской правды", и 9 декабря фото мальчика появилось на страницах издания с призывом отозваться всех, кто знает его.

[ + – ] Фото, найденное в кармане пиджака Александра Абдулова Фото: Комсомольская правда Фото: Комсомольская правда

Вскоре после того, как фото было обнародовано, на него откликнулся Александр Коваль, который родился 20 июля 1987 года в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск.

[ + – ] Александр коваль внешне похож на Абдулова и готов сдать ДНК-тест Фото: kinolift.com

История одной фотографии

Мужчина рассказал, что у него в документах в графе "отец" стоит прочерк, а мать никогда о нем ничего не рассказывала и уверяла, что не знает, где он. Однако, говорит Коваль, у него с детства была тяга к сцене, он пародировал известных людей, в том числе Ельцина и Жириновского, а также закончил театральную студию в Москве.

Когда Александр увидел фото в СМИ, сразу же сверил его со своими детскими снимками и задал конкретный вопрос матери о том, является ли его отцом Александр Абдулов, на то получил утвердительный ответ

Женщина призналась, что ее знакомство с актером состоялось в 1986 году на Одесской киностудии, где она работала швеей, а Абдулов снимался в картине "Десять негритят". После непродолжительного романа Ольга Коваль вернулась домой, в Казахстан, и уже там узнала, что беременна. Она не скрывала рождение сына и пыталась связаться с отцом своего ребенка, отправляя ему телеграммы и фото ребенка, но ответа на них не было. На тот момент актер был женат на Марине Алферовой.

Фото Саши было сделано в 1989 году, и когда Ольга Коваль узнала о том, что Абдулов хранил его, была немало удивлена.

"Мама до сих пор в шоке от того, что отец сохранил мое фото. Она была уверена, что тот просто выбросил его в помойное ведро. Уверен, что она его любила, хотя не признается в этом мне никогда, такой уж характер. Все мое детство она затирала до дыр фильмы с участием отца. Особенно любила смотреть "Самая обаятельная и привлекательная", я все думал, ну сколько можно, наизусть уже выучил все диалоги. Но сейчас понимаю, что вот так отец появлялся в нашем доме. Мне, кстати, он как актер всегда нравился. Было в нем что-то, что притягивало меня, манило., – говорит Коваль.

Женщина замуж так и не вышла.

"Жили мы с мамой неплохо, хотя, конечно, ей непросто было одной меня тянуть. В какой-то момент ей пришлось уйти из профессии и работать простым продавцом", — рассказывал Александр.

Кто такой Александр Коваль

По информации издания Star Hit, Александр Коваль сразу после школы поступил в местный институт на факультет экономики и к 30 годам сколотил успешный бизнес по продаже машин. Но потом он понял, что счастье измеряется не только и не столько деньгами. Его потянуло на актерство, и он переехал в Москву. Серьезных ролей он пока не играл, но уже появлялся в эпизодических.

На сайте Кинолифт Александр описывает себя следующим образом:

"Ответственный и позитивный. КМС по кикбоксингу, красный пояс каратэ. Также плавание, беговые лыжи, настольный теннис, играю в футбол, хоккей, баскетбол, армрестлинг, воркаут, бег. Танцы Лезгинка, в составе ансамбля "Вайнах". Права категории В, стаж больше 10 лет. Играю на гитаре".

[ + – ] Александр Коваль на пробах Фото: Соцсети

По словам Александра Коваля, он не претендует на наследство отца, просто хочет окончательно убедиться, что он его сын, пройдя тест ДНК.

"Я сдал бы анализ просто для себя. Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности, мне ничего не нужно: ни деньги, ни наследство. Жалею сейчас только об одном, что отец рано ушел, что я так и не смог ни разу его обнять", – утверждает он.

У Александра Абдулова осталось две дочери – приемная 47-летняя Ксения Алферова (дочь Марины Алферовой от первого брака) и родная 14-летняя Евгения, которую ему родила вторая жена 21 марта 2007 года. Когда девочке не исполнилось еще и года, ее отец умер от рака легких. О своем диагнозе он узнал за полгода до смерти.