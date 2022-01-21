Хлопчик з фотографії. В Олександра Абдулова знайшовся позашлюбний син (фото)

За словами Олександра Коваля, він не претендує на спадщину та ім'я знаменитого батька, але хотів би підтвердити спорідненість за допомогою ДНК-тесту.

34-річний Олександр Коваль вважає, що нині покійний народний артист РРФСР Олександр Абдулов – його батько. А приводом для такої впевненості стала опублікована ЗМІ чорно-біла фотографія, яку покійний артист носив при собі в потайній кишені улюбленого піджака, пише "Комсомольська правда".

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Як повідомляє видання, піджак білого кольору, у якому Абдулов з'являвся у фільмі "Геній", багато років зберігала у своїй шафі мама актора Людмила Олександрівна. Коли син помер у 2008 році, вона вирішила передати цю річ Вікторії Лановській. З нею Олександр був рік у цивільному шлюбі, але так і не одружився, а його другою дружиною (після Марини Алфьорової) стала у 2006-му юристка Юлія Мешина.

Саме Лановська виявила в піджаку потайну кишеню, коли вирішила здати річ у хімчистку, а в ній – чорно-білу фотографію маленького хлопчика. "Сашо, це твій син. Оля", — говорив підпис на звороті.

Ні друзі, ні колеги, ні родичі Абдулова не знали, хто такі ці Оля та Саша. Проте після того, як фото було оприлюднено, на нього відгукнувся Олександр Коваль, який народився 20 липня 1987 року в Казахстані, у місті Усть-Каменогорськ.

[ + – ] Олександр Коваль зовні схожий на Абдулова і готовий здати ДНК-тест Фото: kinolift.com

Історія однієї фотографії

Чоловік розповів, що в нього в документах у графі "батько" стоїть прочерк, а мати ніколи про нього нічого не розповідала та запевняла, що не знає, де він. Проте, каже Коваль, у нього з дитинства був потяг до сцени, він пародіював відомих людей, зокрема Єльцина та Жириновського, а також закінчив театральну студію в Москві.

Коли Олександр побачив фото у ЗМІ, одразу ж звірив його зі своїми дитячими знімками та поставив конкретне питання матері про те, чи є його батьком Олександр Абдулов, на те отримав ствердну відповідь

Жінка зізналася, що її знайомство з актором відбулося у 1986 році на Одеській кіностудії, де вона працювала швачкою, а Абдулов знімався в картині "Десять негренят". Після нетривалого роману Ольга Коваль повернулася додому до Казахстану і вже там дізналася, що вагітна. Вона не приховувала народження сина і намагалася зв'язатися з батьком своєї дитини, надсилаючи йому телеграми та фото дитини, але відповіді на них не було. На той момент актор був одружений з Мариною Алфьоровою.

Фото Сашка було зроблено у 1988 році, і коли Ольга Коваль дізналася про те, що Абдулов зберігав його, була чимало здивована.

"Мама досі шокована тим, що батько зберіг моє фото. Вона була впевнена, що той просто викинув його в помийне відро. Упевнений, що вона його любила, хоча не зізнається в цьому мені ніколи, такий уже характер", – каже Коваль.

Жінка заміж так і не вийшла.

"Жили ми з мамою непогано, хоча, звичайно, їй непросто було одній мене тягнути. Якоїсь миті довелося піти з професії і працювати простим продавцем", — розповідав Олександр.

Хто такий Олександр Коваль

За інформацією видання Star Hit, до 30 років Олександр Коваль був успішним бізнесменом, але потім його потягнуло в акторство, і він переїхав до Москви. Серйозних ролей він не грав, але вже з'являвся в епізодичних.

На сайті Кіноліфт Олександр описує себе так:

"Відповідальний та позитивний. КМС з кікбоксингу, червоний пояс карате. Також плавання, бігові лижі, настільний теніс, граю у футбол, хокей, баскетбол, армрестлінг, воркаут, біг. Танці, лезгінка, у складі ансамблю "Вайнах". Стаж понад 10 років. Граю на гітарі".

[ + – ] Олександр Коваль на пробах Фото: Соцсети

За словами Олександра Коваля, він не претендує на спадщину батька, просто хоче остаточно переконатись, що він його син, пройшовши тест ДНК.

"Я здав би аналіз просто для себе. Хочеться бути впевненим у спорідненості. Окрім цієї впевненості, мені нічого не потрібно: ні гроші, ні спадщина. Жалкую зараз тільки про одне, що батько рано пішов, що я так і не зміг жодного разу його обійняти", — стверджує він.

В Олександра Абдулова залишилося дві доньки – прийомна 47-річна Ксенія Алфьорова (дочка Марини Алфьорової від першого шлюбу) та рідна 14-річна Євгенія, яку йому народила друга дружина 21 березня 2007 року. Коли дівчинці не виповнилося ще й року, її батько помер від раку легенів. Про свій діагноз він дізнався за пів року до смерті.