Трижды штурмующий нацотбор "Евровидения" LAUD опять наступает на те же грабли (видео)

Организационный комитет конкурса назвал 8 финалистов Нацотбора "Евровидение-2022". Среди них есть и LAUD

24-летний Владислав Каращук третий раз штурмует Нацотбор "Евровидения". Он из семьи музыкантов: отец — кларнетист, мать — пианистка, преподаватель по классу фортепиано. А прадед Каращука был солистом оркестра Киевской оперы, дед — ректором Киевского института имени Глиера, где основал эстрадно-джазовую кафедру: мощная музыкальная династия. Так что музыкальные гены Laud передались – он самый подготовленный участник Нацотбора и на его счету уже десятки конкурсов, в 2016 году он в команде Ивана Дорна дошел до суперфинала "Голоса страны", где занял второе место по результатам зрительского голосования.

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Его альбом Dual 2021 года дает полное представление об артисте. Из плюсов – это профессиональный соул-певец с приятным, бархатным голосом. Стильно, фирменно, с "оттеняющим" женским бэк-вокалом. Из минусов: его роскошному музыкальному блюду не хватает немного остроты, перчика, огня. Хоть рояль жги на сцене, как Melovin (шучу, шучу, хотя…)

Но вот он сегодня выложил свой трек LAUD Head Under Water ("Голова под водой"), где видны все те же недостатки. В недавнем интервью певец признался, что Head Under Water написана давно, о с ней хотел выступать еще на прошлогоднем Нацотборе. Но ее тогда забраковал композитор и член жюри Руслан Квинта. Влад одним из своих ориентиров для себя называет британскую группу Coldplay. Возможно их "холодное звучание" стало брендом в силу своеобразной медитативности их музыки, изобретательность мелодий и аранжировок. В любом случае – Coldplay – это отдельный разговор.

Head Under Water вышла и в альбом Dual и теперь вот заходит на Нацотбор вторым дублем. Но – у нее все и те же недостатки, что и были раньше у LAUD: нехватка остроты, драматизма, событийности. Об этом пишут и первые комментаторы трека, которые явно в целом симпатизирую самому певцу: "Скучновато, но красиво. К сожалению, на финал Евровидения не тянет", "Голос обалденный, исполнение-- фирма, но песня, к сожалению, слабовата для конкурса".

Прибавить нечего. Разве произойдет чудо.