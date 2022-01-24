LAUD, що тричі штурмує нацвідбір "Євробачення", знову настає на ті ж граблі (відео)

Організаційний комітет конкурсу назвав 8 фіналістів Нацвідбору "Євробачення-2022". Серед них є і LAUD

24-річний Владислав Каращук втретє штурмує Нацвідбір "Євробачення". Він із сім'ї музикантів: батько — кларнетист, мати — піаністка, викладачка за класом фортепіано. А прадід Каращука був солістом оркестру Київської опери, дід — ректором Київського інституту імені Глієра, де заснував естрадно-джазову кафедру: могутня музична династія. Тож музичні гени Laud передалися — він найпідготовленіший учасник Нацвідбору і на його рахунку вже десятки конкурсів, у 2016 році він у команді Івана Дорна дійшов до суперфіналу "Голосу країни", де посів друге місце за результатами голосування глядачів.

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Його альбом Dual 2021 дає повне уявлення про артиста. З плюсів — це професійний соул-співак із приємним, оксамитовим голосом. Стильно, фірмово, з жіночим бек-вокалом, що "відтіняє". З мінусів: його розкішній музичній страві не вистачає трохи гостроти, перчика, вогню. Хоч рояль пали на сцені, як Melovin (жартую, жартую, хоча…)

Але він сьогодні виклав свій трек LAUD Head Under Water ("Голова під водою"), де видно ті самі недоліки. У недавньому інтерв'ю співак зізнався, що Head Under Water написано давно, з нею хотів виступати ще на минулорічному Нацвідборі. Але її тоді забракував композитор та член журі Руслан Квінта. Влад одним зі своїх орієнтирів для себе називає британську групу Coldplay. Можливо їхнє "холодне звучання" стало брендом через своєрідну медитативність їхньої музики, винахідливість мелодій та аранжувань. У будь-якому випадку — Coldplay — це окрема розмова.

Head Under Water вийшла і в альбом Dual і тепер заходить на Нацвідбір другим дублем. Але — у неї все ті ж недоліки, що й були раніше у LAUD: нестача гостроти, драматизму, подійності. Про це пишуть і перші коментатори треку, які явно загалом симпатизують самому співаку: "Сумно, але красиво. На жаль, на фінал Євробачення не тягне", "Голос шалений, виконання — фірма, але пісня, на жаль, слабка для конкурсу".

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