"Закрывали в стоячий карцер". Сенцов рассказал об отношении к нему в лагере после голодовки

Во время общения с Фокусом режиссер рассказал, что сперва охранники были "злые, как собаки". Спустя время — ставили ставки, как долго он продержится. А когда уехал — "администрация вздохнула с облегчением".

Олег Сенцов поведал Фокусу, как менялось к нему отношение в российском лагере, где он отбывал тюремный срок: от репрессивного – до уважительного.

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"Первые сутки после начала голодовки, охранники были злые, как собаки. У них же своя еще внутренняя игра. Лагерь – это непростой муравейник. У меня вышел недавно двухтомник "Хроника одной голодовки". Человек, который его прочтет, поймет. Они видели, как я держусь. Меня пичкали капельницами. Ставили передо мной еду, чтобы она вкусно пахла. Психологически было тяжело – каждый день бесконечно-одинаковый. На меня уже ставки ставили, как на тотализаторе: сколько продержусь? Ко мне внимание возросло многократно, поэтому мелкими придирками уже не донимали. Я теперь не говорил "Гражданин, начальник". Только по имени отечеству. Или просто на "вы". Раньше меня за это закрывали в стоячий карцер. Ведь в лагере ходят строем и обязательно с левой ноги. А Сенцов идет с правой – строй ломается."Почему не ходишь с левой?" — "А в правилах этого нет". Там, действительно, наоборот указано, что строевая в лагере не применяется. В лагере требовали при построении держать руки за спиной. А я не делал этого – охрана бесилась. За эти вещи они могли забить кого-то до смерти, но меня они трогать не смели. А ведь показывал "неправильный" пример остальным. Физически они меня не трогали. А после голодовки – уже совсем отстали: пусть стоит и ходит как хочет – лишь бы не голодал. Когда я уехал оттуда: администрация вздохнула с облечением".

Олег Сенцов перед премьерой фильма "Носорог" дал Фокусу откровенное интервью – его полная версия здесь.