Лине Костенко – 92: поздравления от Кличко и Нацгвардии Украины (фото, видео)

Стихи Лины Костенко мотивируют украинских защитников и вдохновляют их на борьбу.

19 марта свой 92-й день рождения отмечает легендарная украинская писательница и поэтесса, яркий представитель поколения "шестидесятников", лауреат большого количества литературных премий и наград, а также неоднократный номинант на Нобелевскую премию по литературе Лина Костенко. Среди тех, кто поздравил ее, – и мэр Киева Виталий Кличко.

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"Друзья! Сегодня День рождения у человека, который без преувеличения является символом достоинства, несгибаемости и свободолюбия украинского народа. 92-летие отмечает Лина Васильевна Костенко. Всю свою жизнь Лина Васильевна борется за Украину, за ее свободу и принципы. А сегодня ее стихи – это тоже оружие. Вдохновляющие наших защитников, вдохновляющия и поддерживающие всех украинцев… Спасибо, Лина Васильевна за Ваш характер и Вашу свободу! Счастлив быть знаком лично. Здоровья Вам и сил! C Днем рождения! Уверен, что вскоре Вы напишете о нашей победе! Слава Украине!", – написал он, добавив строки из стиха именинницы.

О том, что слово поэтессы – это оружие, свидетельствует и поздравление от Национальной гвардии Украины:

"Сегодня свой день рождения празднует легендарная украинка – Лина Костенко! Желаем поэтессе крепкого здоровья, долголетия, бессежного творческого воодушевления, терпения и силы воли! Лучшим подарком для Лины Васильевны будет победа Украины над оккупантом! "Когда у человека есть народ 🇺🇦, тогда он уже человек"".

Фото: Скриншот

Среди поздравивших – украинский актер и экс-министр культуры Евгений Нищук:

"💙💛Правдивая и непоколебимая Лина Костенко, Берегиня наша, с Днем Рождения! Свет, как показывает история, всегда побеждает!". Он прочитал стих поэтессы на руинах Ирпеня.

Костенко родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области. Она является автором более 15-ти поэтических сборников — "Вітрила", "Мандрівки серця", "Над берегами вічної ріки", "Сад нетанучих скульптур", "Річка Геракліта, романа "Записки українського самашедшого".

За исторический роман в стихах "Маруся Чурай" она была удостоена государственной премии им. Т. Шевченко.

Напомним, Лина Костенко является самой узнаваемой украинской поэтессы.