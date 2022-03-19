Ліні Костенко – 92: вітання від Кличка та Нацгвардії України (фото, відео)

Вірші Ліни Костенко мотивують українських захисників і надихають їх на боротьбу.

19 березня свій 92-й день народження відзначає легендарна українська письменниця та поетеса, яскрава представниця покоління "шістдесятників", лауреатка великої кількості літературних премій і нагород, а також неодноразова номінантка на Нобелівську премію з літератури Ліна Костенко. Серед тих, хто привітав її, і мер Києва Віталій Кличко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Друзі! Сьогодні День народження в людини, яка без перебільшення є символом гідності, непохитності та волелюбності українського народу. 92-річчя відзначає Ліна Василівна Костенко. Все своє життя Ліна Василівна бореться за Україну, за її свободу та принципи. А сьогодні її вірші – це теж зброя, що надихає наших захисників, що надихає і підтримує всіх українців... Дякую, Ліно Василівно, за Ваш характер і Вашу свободу! Щасливий бути знайомим особисто. Здоров'я Вам і сил! З Днем народження! Упевнений, що скоро Ви напишете про нашу перемогу! Слава Україні!" — написав він, додавши рядки з вірша іменинниці.

Про те, що слово поетеси – це зброя, свідчить і поздоровлення від Національної гвардії України:

"Сьогодні свій день народження святкує легендарна українка – Ліна Костенко! Бажаємо поетесі міцного здоров'я, довголіття, безмежної творчої наснаги, терпіння та сили волі! Найкращим подарунком для Ліни Василівни буде перемога України над окупантом! "Коли в людини є народ, тоді вона вже людина".

Фото: Скриншот

Серед тих, хто привітав, – український актор і ексміністр культури Євген Нищук:

"💙💛Правдива та непохитна Ліно Костенко, Берегине наша, з Днем Народження! Світло, як показує історія, завжди перемагає!". Він прочитав вірш поетеси на руїнах Ірпеня.

Костенко народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищів Київської області. Вона є автором понад 15 поетичних збірок — "Вітрила", "Мандрівки серця", "Над берегами вічної ріки", "Сад нетанучих скульптур", "Річка Геракліта", роману "Записки українського самашедшого".

За історичний роман у віршах "Маруся Чурай" вона була удостоєна державної премії ім. Т. Шевченка.

Нагадаємо, Ліна Костенко є найвідомішою українською поетесою.