"Он выступал против войны с Украиной". Константина Райкина уволили из его театральной школы

Российского режиссера уволили из созданной им театральной школы. До этого он подписал письмо, где выступил против войны с Украиной.

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Ректор "Высшей школы сценических искусств" (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с поста художественного руководителя института. О приказе ректора уволить Константина Райкина сообщил Студенческий совет ВШСИ. Там говорится, что его сняли с должности 12 апреля, как сообщает информационная служба BBC.

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"С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения", — написали студенты в заявлении для журналистов.

Сам Райкин подтвердил информацию об увольнении в беседе с изданием "Подьем".

"Он убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности", — сказал Райкин.

Анатолий Полянкин пока не комментировал новость об увольнении Райкина.

Известный российский культурный и общественный деятель Марат Гельман связал это увольнение с антивоенной позицией режиссера и актера: "Константина Райкина уволили из театральной школы Константина Райкина. Он выступал против войны с Украиной".

После вторжения России в Украину Константин Райкин наряду с другими театральными деятелями (Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов) подписал 26 февраля 2022 письмо с призывом остановить войну, где были такие строки: "В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди. Ушедший XX век принес человечеству слишком много горя и страданий. Мы хотим верить, что XXI век станет веком надежды, открытости, диалога, веком разговора человека с человеком, веком любви, сострадания и милосердия. Мы призываем всех, от кого это зависит, остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров".

Константин Райкин — народный артист России, художественный руководитель театра "Сатирикон" — основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году. Является сыном известного советского комика Аркадия Райкина.