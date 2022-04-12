"Він виступав проти війни з Україною". Констянтина Райкіна звільнили з його театральної школи

Російського режисера звільнили із створеної ним театральної школи. До цього він підписав листа, де виступив проти війни з Україною.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ректор "Вищої школи сценічних мистецтв" (Театральна школа Констянтина Райкіна) Анатолій Полянкін звільнив Констянтина Райкіна з посади художнього керівника інституту. Про наказ ректора звільнити Констянтина Райкіна повідомила Студентська рада ВШСІ. Там йдеться, що його зняли з посади 12 квітня, повідомляє інформаційна служба BBC.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Культура" в Facebook Підписатись

"Відсьогодні наша школа наказом ректора Анатолія Полянкіна залишається без художнього керівника, яким беззмінно, з моменту заснування Школи, був Констянтин Райкін. Ми вважаємо це рішення неприйнятним і таким, що йде всупереч з інтересами студентів. Ми закликаємо Роскомнагляд звернути увагу на цю ситуацію і не допустити руйнування унікальної освітньої установи", — написали студенти в заяві для журналістів.

Сам Райкін підтвердив інформацію про звільнення в розмові з виданням "Підйом".

"Він прибрав цю назву, прибрав мене, прибрав посаду худкерівника. Просто тепер немає такої посади", — сказав Райкін.

Анатолій Полянкін поки що не коментував новину про звільнення Райкіна.

Відомий російський культурний та громадський діяч Марат Гельман пов'язав це звільнення з антивоєнною позицією режисера та актора: "Констянтина Райкіна звільнили з театральної школи Констянтина Райкіна. Він виступав проти війни з Україною".

Після вторгнення Росії в Україну Констянтин Райкін поряд з іншими театральними діячами (Олег Басилашвілі, Аліса Фрейндліх, Євген Миронов) підписав 26 лютого 2022 року лист із закликом зупинити війну, де були такі рядки: "В кожному з нас живе генетична пам'ять про війну. Ми не хочемо нової війни, не хочемо, щоб гинули люди. Минуле XX століття принесло людству надто багато горя і страждань. Ми хочемо вірити, що XXI століття стане століттям надії, відкритості, діалогу, століттям розмови людини з людиною, століттям любові, співпереживання і милосердя. Ми закликаємо всіх, від кого це залежить, зупинити збройні дії, відвести війська та сісти за стіл переговорів".

Констянтин Райкін — народний артист Росії, художній керівник театру "Сатирикон" — заснував Вищу школу сценічних мистецтв у 2012 році. Є сином відомого радянського коміка Аркадія Райкіна.