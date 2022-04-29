Топ-5 сериалов мая: любовь к призраку, охота на джедаев, противостояние Израиля и Ирана

Возвращаются Оби-Ван Кенноби и Дарт Вейдер, уходят "Очень странные дела", а спецслужбы Израиля и Ирана начинают второй раунд противостояния.

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"Звездный путь: Странные новые миры"

Star Trek: Strange New Worlds

США, 2022, фантастический боевик

Тема: разгадывание тайн вселенной

Премьера: 5 мая

Сезон 1. Серий: 10

Платформа: Paramount+

В ролях: Энсон Маунт, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун

"Странные новые миры"— приквел оригинального сериала "Звездный путь", выходившего в эфир в 1966-1969 годах.

В картине покажут новые приключения капитана Кристофера Пайка и экипажа USS "Энтерпрайз", который исследует Млечный Путь в XXIII веке. Помимо капитана в центре действия второй пилот с ироническим именем Номер один, а так же вулканец Спок со знаменитой невообразимой прической и особенными торчащими ушами.

Почему странные миры? Сюжеты "Звездного пути" оригинальны, но на грани абсурда: то на корабле появляется красотка, убивающая прикосновением пальца, то все сходят с ума под воздействием неизвестной вражеской машины. Однако всегда на высоте здесь – масштабные межпланетные баталии и захватывающая природа иных галактик.

В ролике впечатляют космические панорамы, вечные льды, взрывы на полпланеты, а так же новые модификации межзвездных кораблей, бесстрашно бороздящих просторы вселенной.

[ + – ] Трейлер 1 сезона сериала "Звездный путь: Странные новые миры"

"Тегеран"

Tehran

Израиль, США, Великобритания, Греция, 2022, шпионский триллер с элементами драмы

Тема: противостояние спецслужб

Премьера: 6 мая

Рейтинг IMDB: 7.5

Платформа: Apple TV+

Сезон 2. Количество серий: 8

В ролях: Шон Тоуб, Султан Нив, Аленаби Шервин, Клоуз Гленн

Первый сезон этого израильского сериала вышел в 2020 году. И сразу успех: он стал первым израильским сериалом, который получил премию "Эмми" в номинации "лучший драматический сериал".

Новый сезон — продолжение истории о противостоянии двух разведок — израильской и иранской.

В первом сезоне рассказывается про израильского агента Принцессу. Ее зовут Тамар Рабинян, она родилась в Иране, но выросла в Израиле. Теперь она агент Моссад и гениальный хакер. Тамар получает задание – вывести из строя иранские радары, чтобы авиация Израиля могла нанести удар по иранскому ядерному реактору на АЭС. Как высказался один из израильских военачальников: "Мы не готовы к ядерному Ирану".

Тамар по поддельным документам проникает на электростанцию. Но все идет не плану: начинается следствие из-за случайного убийства одного из сотрудников. Тамар пытается помочь местный агент Моссада. Шпионка бежит и вскоре влюбляется в молодого местного диссидента, который состоит в группе, выступающей против тотальной исламизации страны…

В сериале без прикрас показаны спецагенты, всегда готовые к убийству. Много реальных и скрытых примет иранского общества: подпольные дискотеки, продажа наркотиков.

Концовка первого сезона осталась открытой, поскольку у израильтян, так и у иранцев в спецслужбах оказались "кроты". Принцесса с молодым тегеранским хакером остается в персидской столице.

2 сезон имеет подзаголовок —"Новая Миссия".

[ + – ] Трейлер 2 сезона сериала "Тегеран"

"Жена путешественника во времени"

The Time Travelers Wife

США, Великобритания, 2022, фантастика с элементами мелодрамы

Тема: любовь побеждает время и пространство

Премьера: 15 мая

Сезон 1. Серий: 6

Платформа: HBO

В ролях: Джеймс Тео, Лесли Роуз, Сигел Кейт

В 2008 по одноименному роману Одри Ниффенеггер уже сняли фильм с Эриком Баной и Рейчел МакАдамс. Там акцент сделан на романтических отношениях главных героев, а тут – на самом допущении возможности перемещаться во времени Генри из-за его генетических отклонений.

Но все реперные точки первоисточника сохранены: встреча парня Генри и девочки Клэр (разница в возрасте три десятка лет), которая в него влюбится и выйдет замуж после совершеннолетия, библиотека как место встречи и главное – внезапные перемещения во времени Генри, так что от него на полу остаются рубашка и брюки.

Особенно это удобно для главного героя во время семейных ссор– только любимая женщина переходит на крик – опа – от мужа осталась только маленькая горка одежды. Потом договорим!

[ + – ] Трейлер 1 сезона сериала "Жена путешественника во времени"

"Очень странные дела"

Stranger Things

США, 2022, ужасы, фантастика

Тема: вторжение вражеского мира

Премьера: 27 мая

Рейтинг IMDb: 8.7

Сезон 4 Серий: 9

Платформа: Netflix

В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард

В сериале интересный микс психологической драмы и мистических явлений, показанных через детский взгляд. И все это приправлено ностальгией по сытым 1980-м годам: авторы нашпиговали свое творение технологиями и поп-культурой того времени. Во всем стилизация под "кошмары" режиссера Джона Карпентера, основанные на прозе Стивена Кинга, вроде триллера "Кристина" 1983 года.

В "Странных делах" строится контраст на относительном благополучии 1980-х и всяких ужасных случаев, которые происходят с подростками, а именно – их похищают некие адские существа из жутких параллельных миров.

На помощь жертвам приходит девушка с паранормальными способностями по имени Одиннадцать. В первых трех сезонах действие происходило с 1983, 1984, 1985. В четвертом сезоне пойдет 1986 – год и без того, знаменитый разными катастрофами: от аварии в Чернобыле – до взрыва "Челенжера".

По трейлеру видно, что чудовища собираются дать человечеству серьезный бой. Да тут еще, к несчастью, у Одиннадцатой пошел сбой способностей уничтожать на корню потустороннюю нечисть. Будет жарко!

[ + – ] Трейлер 4 сезона сериала "Очень странные дела"

"Оби-Ван Кеноби"

Obi-Wan Kenobi

США, 2022, приключения, научная фантастика

Тема: закалка юного героя

Премьера: 27 мая

Сезон 1. Серий: 6

Платформа: Disney+

В ролях: Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен, Джоэл Эдгертон

Создатели франшизы "Звездных войн" осторожно перебирают героев космической саги Джорджа Лукаса, чтобы интерес к ним оставался на уровне, но при этом чтобы не слишком мучиться с подбором нового Хана Соло. А при харизме Харрисона Форда это почти невозможно без потерь.

Но вот бородатый джедай Оби-Ван Кеноби, практически, идеальная кандидатура в этом смысле – его уже воплощал в приквелах саги Юэн Макгрегор и очень понравился фанатам. К тому же по опросу "Hollywood Reporter" на тему: "Фильм о каком персонаже "Звездных войн" вы ждете больше всего?", выбор фанатов пал именно на Оби-Вана. Вернется к роли Энакина Скайуокера (вероятно уже в образе Дарта Вейдера) и красавчик Хайден Кристенсен.

По сюжету продолжения Оби-Ван присматривает за юным Люком Скайуокером на Татуине – действие происходит спустя несколько лет после падения Республики.

Идея этого мини-сериала взята из эпизода в классической сцене фильма Лукаса, когда в космическом баре Оби-Ван, спасая Люка от угроз инопланетных уголовников, запросто отхватил одному из них руку световым мечом.

Только теперь Оби-Ван будет колошматить озверевших кочевников-тускенов, нападающих на Скайуокера, а также охотников на джедаев, которые ищут выживших мастеров по приказу императора Палпатина. Множество узнаваемых героев "Звездных войн" дают сериалу большие шансы на успех.