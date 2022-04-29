Топ-5 серіалів травня: любов до привида, полювання на джедаїв, протистояння Ізраїля та Ірану

Повертаються Обі-Ван Кеннобі та Дарт Вейдер, йдуть "Дивні дива", а спецслужби Ізраїля та Ірану розпочинають другий раунд протистояння.

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"Зоряний шлях: Дивні нові світи"

Star Trek: Strange New Worlds

США, 2022, фантастичний бойовик

Тема: розгадування таємниць всесвіту

Прем'єра: 5 травня

Сезон 1. Серій: 10

Платформа: Paramount+

У ролях: Енсон Маунт, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун

"Дивні нові світи" — приквел оригінального серіалу "Зоряний шлях", що виходив в ефір у 1966-1969 роках.

У картині покажуть нові пригоди капітана Крістофера Пайка та екіпажу USS "Ентерпрайз", який досліджує Чумацький Шлях у XXIII столітті. Крім капітана, в центрі дії другий пілот з іронічним ім'ям Номер один, а так само вулканець Спок зі знаменитою неймовірною зачіскою й особливими вухами, що стирчать.

Чому дивні світи? Сюжети "Зоряного шляху" оригінальні, але на межі абсурду: то на кораблі з'являється красуня, що вбиває дотиком пальця, то всі божеволіють під впливом невідомої ворожої машини. Однак завжди на висоті тут — масштабні міжпланетні баталії та захоплива природа інших галактик.

У ролику вражають космічні панорами, вічні льоди, вибухи на пів планети, а також нові модифікації міжзоряних кораблів, які безстрашно бороздять просторами всесвіту.

[ + – ] Трейлер 1 сезону серіалу "Зоряний шлях: Дивні нові світи"

"Тегеран"

Tehran

Ізраїль, США, Великобританія, Греція, 2022, шпигунський трилер з елементами драми

Тема: протистояння спецслужб

Прем'єра: 6 травня

Рейтинг IMDB : 7.5

Платформа: Apple TV+

Сезон 2. Кількість серій: 8

У ролях: Шон Тоуб, Султан Нів, Альонабі Шервін, Клоуз Гленн

Перший сезон цього ізраїльського серіалу вийшов у 2020 році. Й одразу успіх: він став першим ізраїльським серіалом, який отримав премію "Еммі" в номінації "кращий драматичний серіал".

Новий сезон — продовження історії про протистояння двох розвідок — ізраїльської та іранської.

У першому сезоні розповідають про ізраїльського агента Принцесу. Її звуть Тамар Рабінян, вона народилася Ірані, але виросла Ізраїлі. Тепер вона агент Моссад та геніальний хакер. Тамар отримує завдання — вивести з ладу іранські радари, щоб авіація Ізраїлю могла завдати удару по іранському ядерному реактору на АЕС. Як висловився один з ізраїльських воєначальників: "Ми не готові до ядерного Ірану".

Тамар за підробленими документами проникає на електростанцію. Але все йде не планом: починається слідство через випадкове вбивство одного зі співробітників. Тамар намагається допомогти місцевому агенту Моссаду. Шпигунка біжить і незабаром закохується в молодого місцевого дисидента, який є в групі, що виступає проти тотальної ісламізації країни.

У серіалі без прикрас показані спецагенти, завжди готові до вбивства. Багато реальних та прихованих прикмет іранського суспільства: підпільні дискотеки, продаж наркотиків.

Кінцівка першого сезону залишилася відкритою, оскільки в ізраїльтян, і в іранців у спецслужбах виявилися "кроти". Принцеса з молодим тегеранським хакером тегеранським залишається в перській столиці.

2 сезон має підзаголовок — "Нова Місія".

[ + – ] Трейлер 2 сезону серіалу "Тегеран"

"Дружина мандрівника в часі"

The Time Travelers Wife

США, Великобританія, 2022, фантастика з елементами мелодрами

Тема: кохання перемагає час і простір

Прем'єра: 15 травня

Сезон 1. Серій: 6

Платформа: HBO

У ролях: Джеймс Тео, Леслі Роуз, Сігел Кейт

У 2008 за однойменним романом Одрі Ніффенеггер вже зняли фільм з Еріком Бана та Рейчел МакАдамс. Там акцент зроблено на романтичних відносинах головних героїв, а тут — на самому припущенні можливості пересуватися в часі Генрі через його генетичні відхилення.

Але всі реперні точки першоджерела збережені: зустріч хлопця Генрі та дівчинки Клер (різниця у віці три десятки років), яка в нього закохається та вийде заміж після повноліття, бібліотека як місце зустрічі та головне — раптові переміщення в часі Генрі, так що від нього на підлозі залишаються сорочка та штани.

Особливо це зручно для головного героя під час сімейних сварок — лише кохана жінка переходить на крик — опа — від чоловіка залишилася лише маленька гірка одягу. Потім домовимося!

[ + – ] Трейлер 1 сезону серіалу "Дружина мандрівника в часі"

"Дивні дива"

Stranger Things

США, 2022, жахи, фантастика

Тема: вторгнення ворожого світу

Прем'єра: 27 травня

Рейтинг IMDb : 8.7

Сезон 4 Серій: 9

Платформа: Netflix

У ролях: Вайнона Райдер, Девід Харбор, Фінн Вулфхард

У серіалі цікавий мікс психологічної драми та містичних явищ, показаних через дитячий погляд. І все це приправлено ностальгією за ситими 1980-ми роками: автори нашпигували свій витвір технологіями та попкультурою того часу. У всьому стилізація під "кошмари" режисера Джона Карпентера, засновані на прозі Стівена Кінга, на кшталт трилера "Крістіна" 1983 року.

У "Дивних дивах" будується контраст на відносному добробуті 1980-х і будь-яких жахливих випадків, які відбуваються з підлітками, а саме — їх викрадають якісь пекельні істоти зі страшних паралельних світів.

На допомогу жертвам приходить дівчина з паранормальними здібностями, на ім'я Одинадцять. У перших трьох сезонах дія відбувалася з 1983, 1984, 1985. У четвертому сезоні піде 1986 — рік і без того, відомий різними катастрофами: від аварії в Чорнобилі — до вибуху "Челленжера".

В трейлері видно, що потвори збираються дати людству серйозний бій. Та тут ще, на жаль, в Одинадцятої пішов збій здібностей знищувати повністю потойбічну погань. Буде жарко!

[ + – ] Трейлер 4 сезону серіалу "Дивні дива"

"Обі-Ван Кенобі"

Obi-Wan Kenobi

США, 2022, пригоди, наукова фантастика

Тема: загартування юного героя

Прем'єра: 27 травня

Сезон 1. Серій: 6

Платформа: Disney+

У ролях: Юен Макгрегор, Хейден Крістенсен, Джоел Едгертон

Творці франшизи "Зоряних воєн" обережно перебирають героїв космічної саги Джорджа Лукаса, щоб інтерес до них залишався на рівні, але водночас, щоб не надто мучитися з підбором нового Хана Соло. А з харизмою Харрісона Форда це майже неможливо без втрат.

Але ось бородатий джедай Обі-Ван Кенобі практично ідеальна кандидатура в цьому сенсі — його вже втілював у приквелах саги Юен Макгрегор і дуже сподобався фанатам. До того ж за опитуванням "Hollywood Reporter" на тему: "Фільм про якого персонажа "Зоряних воєн" ви чекаєте найбільше?", вибір фанатів упав саме на Обі-Вана. Повернеться до ролі Енакіна Скайвокера (ймовірно вже в образі Дарта Вейдера) та красень Хайден Крістенсен.

За сюжетом продовження Обі-Ван доглядає юного Люка Скавуокера на Татуїні — дія відбувається через кілька років після падіння Республіки.

Ідея цього мінісеріалу взята з епізоду в класичній сцені фільму Лукаса, коли в космічному барі Обі-Ван, рятуючи Люка від погроз інопланетних карних злочинців, запросто відтяв одному з них руку світловим мечем.

Тільки тепер Обі-Ван колошматитиме озвірілих кочівників-тускенів, що нападають на Скайвокера, а також мисливців на джедаїв, які шукають майстрів, що вижили, за наказом імператора Палпатіна. Багато відомих героїв "Зоряних війн" дають серіалу великі шанси на успіх.