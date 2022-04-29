Топ-5 серіалів травня: любов до привида, полювання на джедаїв, протистояння Ізраїля та Ірану
Повертаються Обі-Ван Кеннобі та Дарт Вейдер, йдуть "Дивні дива", а спецслужби Ізраїля та Ірану розпочинають другий раунд протистояння.
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У травні на глядачів чекає розсип прем'єр у всіх жанрах: космічної опери, шпигунського бойовика, фантастичної мелодрами та містичних жахів.
"Зоряний шлях: Дивні нові світи"
Star Trek: Strange New Worlds
США, 2022, фантастичний бойовик
Тема: розгадування таємниць всесвіту
Прем'єра: 5 травня
Сезон 1. Серій: 10
Платформа: Paramount+
У ролях: Енсон Маунт, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун
"Дивні нові світи" — приквел оригінального серіалу "Зоряний шлях", що виходив в ефір у 1966-1969 роках.
У картині покажуть нові пригоди капітана Крістофера Пайка та екіпажу USS "Ентерпрайз", який досліджує Чумацький Шлях у XXIII столітті. Крім капітана, в центрі дії другий пілот з іронічним ім'ям Номер один, а так само вулканець Спок зі знаменитою неймовірною зачіскою й особливими вухами, що стирчать.
Чому дивні світи? Сюжети "Зоряного шляху" оригінальні, але на межі абсурду: то на кораблі з'являється красуня, що вбиває дотиком пальця, то всі божеволіють під впливом невідомої ворожої машини. Однак завжди на висоті тут — масштабні міжпланетні баталії та захоплива природа інших галактик.
У ролику вражають космічні панорами, вічні льоди, вибухи на пів планети, а також нові модифікації міжзоряних кораблів, які безстрашно бороздять просторами всесвіту.
"Тегеран"
Tehran
Ізраїль, США, Великобританія, Греція, 2022, шпигунський трилер з елементами драми
Тема: протистояння спецслужб
Прем'єра: 6 травня
Рейтинг IMDB : 7.5
Платформа: Apple TV+
Сезон 2. Кількість серій: 8
У ролях: Шон Тоуб, Султан Нів, Альонабі Шервін, Клоуз Гленн
Перший сезон цього ізраїльського серіалу вийшов у 2020 році. Й одразу успіх: він став першим ізраїльським серіалом, який отримав премію "Еммі" в номінації "кращий драматичний серіал".
Новий сезон — продовження історії про протистояння двох розвідок — ізраїльської та іранської.
У першому сезоні розповідають про ізраїльського агента Принцесу. Її звуть Тамар Рабінян, вона народилася Ірані, але виросла Ізраїлі. Тепер вона агент Моссад та геніальний хакер. Тамар отримує завдання — вивести з ладу іранські радари, щоб авіація Ізраїлю могла завдати удару по іранському ядерному реактору на АЕС. Як висловився один з ізраїльських воєначальників: "Ми не готові до ядерного Ірану".
Тамар за підробленими документами проникає на електростанцію. Але все йде не планом: починається слідство через випадкове вбивство одного зі співробітників. Тамар намагається допомогти місцевому агенту Моссаду. Шпигунка біжить і незабаром закохується в молодого місцевого дисидента, який є в групі, що виступає проти тотальної ісламізації країни.
У серіалі без прикрас показані спецагенти, завжди готові до вбивства. Багато реальних та прихованих прикмет іранського суспільства: підпільні дискотеки, продаж наркотиків.
Кінцівка першого сезону залишилася відкритою, оскільки в ізраїльтян, і в іранців у спецслужбах виявилися "кроти". Принцеса з молодим тегеранським хакером тегеранським залишається в перській столиці.
2 сезон має підзаголовок — "Нова Місія".
"Дружина мандрівника в часі"
The Time Travelers Wife
США, Великобританія, 2022, фантастика з елементами мелодрами
Тема: кохання перемагає час і простір
Прем'єра: 15 травня
Сезон 1. Серій: 6
Платформа: HBO
У ролях: Джеймс Тео, Леслі Роуз, Сігел Кейт
У 2008 за однойменним романом Одрі Ніффенеггер вже зняли фільм з Еріком Бана та Рейчел МакАдамс. Там акцент зроблено на романтичних відносинах головних героїв, а тут — на самому припущенні можливості пересуватися в часі Генрі через його генетичні відхилення.
Але всі реперні точки першоджерела збережені: зустріч хлопця Генрі та дівчинки Клер (різниця у віці три десятки років), яка в нього закохається та вийде заміж після повноліття, бібліотека як місце зустрічі та головне — раптові переміщення в часі Генрі, так що від нього на підлозі залишаються сорочка та штани.
Особливо це зручно для головного героя під час сімейних сварок — лише кохана жінка переходить на крик — опа — від чоловіка залишилася лише маленька гірка одягу. Потім домовимося!
"Дивні дива"
Stranger Things
США, 2022, жахи, фантастика
Тема: вторгнення ворожого світу
Прем'єра: 27 травня
Рейтинг IMDb : 8.7
Сезон 4 Серій: 9
Платформа: Netflix
У ролях: Вайнона Райдер, Девід Харбор, Фінн Вулфхард
У серіалі цікавий мікс психологічної драми та містичних явищ, показаних через дитячий погляд. І все це приправлено ностальгією за ситими 1980-ми роками: автори нашпигували свій витвір технологіями та попкультурою того часу. У всьому стилізація під "кошмари" режисера Джона Карпентера, засновані на прозі Стівена Кінга, на кшталт трилера "Крістіна" 1983 року.
У "Дивних дивах" будується контраст на відносному добробуті 1980-х і будь-яких жахливих випадків, які відбуваються з підлітками, а саме — їх викрадають якісь пекельні істоти зі страшних паралельних світів.
На допомогу жертвам приходить дівчина з паранормальними здібностями, на ім'я Одинадцять. У перших трьох сезонах дія відбувалася з 1983, 1984, 1985. У четвертому сезоні піде 1986 — рік і без того, відомий різними катастрофами: від аварії в Чорнобилі — до вибуху "Челленжера".
В трейлері видно, що потвори збираються дати людству серйозний бій. Та тут ще, на жаль, в Одинадцятої пішов збій здібностей знищувати повністю потойбічну погань. Буде жарко!
"Обі-Ван Кенобі"
Obi-Wan Kenobi
США, 2022, пригоди, наукова фантастика
Тема: загартування юного героя
Прем'єра: 27 травня
Сезон 1. Серій: 6
Платформа: Disney+
У ролях: Юен Макгрегор, Хейден Крістенсен, Джоел Едгертон
Творці франшизи "Зоряних воєн" обережно перебирають героїв космічної саги Джорджа Лукаса, щоб інтерес до них залишався на рівні, але водночас, щоб не надто мучитися з підбором нового Хана Соло. А з харизмою Харрісона Форда це майже неможливо без втрат.
Але ось бородатий джедай Обі-Ван Кенобі практично ідеальна кандидатура в цьому сенсі — його вже втілював у приквелах саги Юен Макгрегор і дуже сподобався фанатам. До того ж за опитуванням "Hollywood Reporter" на тему: "Фільм про якого персонажа "Зоряних воєн" ви чекаєте найбільше?", вибір фанатів упав саме на Обі-Вана. Повернеться до ролі Енакіна Скайвокера (ймовірно вже в образі Дарта Вейдера) та красень Хайден Крістенсен.
За сюжетом продовження Обі-Ван доглядає юного Люка Скавуокера на Татуїні — дія відбувається через кілька років після падіння Республіки.
Ідея цього мінісеріалу взята з епізоду в класичній сцені фільму Лукаса, коли в космічному барі Обі-Ван, рятуючи Люка від погроз інопланетних карних злочинців, запросто відтяв одному з них руку світловим мечем.
Тільки тепер Обі-Ван колошматитиме озвірілих кочівників-тускенів, що нападають на Скайвокера, а також мисливців на джедаїв, які шукають майстрів, що вижили, за наказом імператора Палпатіна. Багато відомих героїв "Зоряних війн" дають серіалу великі шанси на успіх.