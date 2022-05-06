"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" на старте проката в два раза обогнал "Бэтмена"

Фильм "Доктор Стрэндж -3" чуть не добрал до стартовых сборов "Человека-паука: Нет пути домой" и на 210% больше, чем у недавнего "Бэтмена".

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Стартовавший на этой неделе "Доктор Стрендж : в мультивселенной безумия" дал почву для оптимизма Голливуду для восстановления после коронавирусного спада. Супергеройский экшен по сборам обогнал в два раза "Бэтмена" и чуть не догнал сверхуспешного "Человека-Паука: Нет пути домой". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Голливуд продолжает с оптимизмом смотреть на перспективы своего "посткоронавирусного" возрождения. Чем больше сборов, тем больше средств на восстановление кинопроизводства.

И в этом смысле показателен успех блокбастерров. В этом году умеренный оптимизм уже внушил "Бэтмен"(2022), собравший $750 млн.

В отличие от Украины, где бушует война, остальной мир уже требует зрелищ. Как сообщил The Hollywood Reporter, супергеройский фильм Marvel Studios с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли и бюджетом $200 млн. собрал в среду в 20 странах, где он стартовал в прокате, $27,2 млн. без учета Латинской Америки и Австралии. Это всего на 2% ($27,74 млн.) меньше на старте, чем у "Человека-паука: Нет пути домой" (2021) и на целых 210 % ($ 8,9 млн.) выше, чем у недавнего "Бэтмена".

Фильм занял первое место на всех рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а в Южной Корее показал самый высокий бокс-офис в истории среди всех релизов Disney, за исключением "Мстителей: Финал".

Ожидается, что фильм вряд ли покажут в Китае и точно не покажут в России, откуда Disney ушел после развязывания ей войны против Украины.

Напомним, что в мае стартовали первые премьеры блокбастеров в украинских кинотеатрах: фильмы, чей выход на экраны сорвала война, и совершенно новые картины, в том числе и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".