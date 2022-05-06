"Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" на старті прокату вдвічі обігнав "Бетмена"

Фільм "Доктор Стрендж 3" мало не дістався до стартових зборів "Людини-павука: Додому шляху нема" і на 210% більше, ніж у недавнього "Бетмена".

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"Доктор Стрендж: у мультивсесвіті божевілля", що стартував цього тижня, дав привід для оптимізму Голлівуду для відновлення після коронавірусного спаду. Супергеройський екшен за зборами вдвічі обігнав "Бетмена" і мало не наздогнав надуспішного "Людини-Павука: Додому шляху нема". Про це пише The Hollywood Reporter.

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Голлівуд продовжує з оптимізмом дивитися на перспективи свого посткоронавірусного відродження. Чим більше зборів, тим більше коштів на відновлення кіновиробництва.

І в цьому сенсі показовим є успіх блокбастеррів. Цьогоріч помірний оптимізм вже навіяв "Бетмен" (2022), що зібрав $750 млн.

На відміну від України, де вирує війна, решта світу вже потребує видовищ. Як повідомив The Hollywood Reporter, супергеройський фільм Marvel Studios з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі та бюджетом $200 млн. зібрав у середу в 20 країнах, де він стартував у прокаті, $27,2 млн. без урахування Латинської Америки та Австралії. Це всього на 2% ($27,74 млн.) менше на старті, ніж у "Людини-павука: Додому шляху нема" (2021) і на цілих 210% ($8,9 млн.) вище, ніж у недавнього "Бетмена".

Фільм зайняв перше місце на всіх ринках Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а в Південній Кореї показав найвищий бокс-офіс в історії серед усіх релізів Disney, за винятком "Месників: Фінал".

Очікується, що фільм навряд покажуть у Китаї і точно не покажуть у Росії, звідки Disney пішов після розв'язання війни проти України.

Нагадаємо, що у травні стартували перші прем'єри блокбастерів в українських кінотеатрах: фільми, чий вихід на екрани зірвала війна, і абсолютно нові картини, зокрема і "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля".