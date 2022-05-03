Доктор Стрендж, Бетмен, Довбуш, Дамблдор: перші блокбастери в кінотеатрах від початку війни

У травні стартують перші прем'єри блокбастерів в українських кінотеатрах: фільми, чий вихід на екрани зірвала війна, та нові картини.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

"Бетмен"/The Batman

США, 2022, супергеройський нуар

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Тема: боротьба зі злочинністю та зі своїми комплексами

Рейтинг за версією kino-teatr.ua: 6.4/10

Прем'єра в Україні: 5 травня (у світі була 10 березня)

У ролях: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Пол Дано

У Готемі злочинність, що зашкалює, стала навіть знищувати еліту міста. Маніяк на прізвисько Загадник убив мера. Як класичні психопати, він на місці злочину залишає підказки для слідчих. У цьому випадку Загадник залишив особистий лист Бетмену — це виклик. Той береться розгадати кривавий "ребус".

Атмосфера фільму нуарна: навколо морок бандитизму та корупції, а головний герой — лицар без страху та докору, як приватний детектив Філіп Марлоу, створений пером письменника Раймонда Чандлера (1888-1959) — засновника "крутого" детектива.

Відзначають повільний ритм картини, що точно передає атмосферу нуару, де, незважаючи на похмурість міста, все ж таки є порочна, небезпечна краса, як у рядку радянської рок-зірки Цоя: "Місто стріляє в ніч дробом вогнів, але сильніше" ("Город стреляет в ночь дробью огней, но сильней").

Загадник у масці — якась версія Джокера. Він виявляє неабияку винахідливість щодо злочинів і послань-наведень для Бетмена.

Роберт Паттінсон створює образ головного героя стильним, психічно неврівноваженим і дещо самоїдським. За канонами швидше детективного жанру, ніж супергеройського. Бетмен склав непогану пару із саркастичною, сильною та самозакоханою Жінкою-Кішкою у виконанні Зої Кравіц.

Напруга й інтриги в картині зростають, приймаючи у фіналі апокаліптичні масштаби. Прямий сенс — дивитися на великому екрані.

[ + – ] Трейлер фільму "Бетмен" 2022

"Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля"/Doctor Strange in the Multiverse of Madness

США, 2022, фантастика, екшн

Тема: битва зі злом у паралельних реальностях

Прем'єра: 5 травня

Рейтинг очікування на kino-teatr.ua: 9,6/10

У ролях: Бенедикт Камбербетч, Елізабет Олсен, Рейчел МакАдамс

Нові пригоди доктора Стренджа від Marvel Studios відкривають мультисвіт і розширюють його межі — буквально на межі можливостей уяви. Глядач порине в незвідані світи разом із колишнім хірургом, а нині могутнім магом, якого не без чарівності грає Бенедикт Камбербетч. У цій його ролі відчувається якийсь інтелектуальний флер, що йде від виконання британцем легендарного детектива Шерлока Голмса.

За допомогою вже знайомих і нових містичних союзників Доктор подорожує дивовижними та небезпечними альтернативними реальностями, щоб протистояти ворогові — Червоній Відьмі. Руду бестію в грізному червоно-чорному костюмі (гордість дизайнера Енді Парка!) соковито зображує Елізабет Олсен.

Не без іронії в трейлері Відьма зауважує Доктору: "Ти теж порушуєш усі правила, але чомусь тебе за це звеличують, а мене проклинають".

Напевно, тому, що вона прагне влаштувати скрізь колапс, а Стрендж намагається мінімізувати його. Після того, як побачиш на екрані розкішну різноманітність світів у всесвіті, шкода все це втратити ось так — просто через поганий характер однієї стервозної відьми. Світів без ліку!

[ + – ] Трейлер до картини "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля"

"Та, що породжує вогонь"/Firestarter

США, 2022, драма, містика, трилер

Тема: помста за приниження

Прем'єра: 12 травня

Рейтинг очікування на kino-teatr.ua: 9/10

У ролях: Раян Кіра Армстронг, Зак Ефрон, Глорія Рубен

Чергова екранізація першого роману короля жахів Стівена Кінга "Керрі" (1974). Майстер приклав руку й до цієї стрічки: він значиться одним із двох сценаристів.

За сюжетом дівчинка-підліток Чарлі наділена потужною паранормальною силою — вона може підпалювати предмети та людей силою емоцій і думок. Так що цю дитину краще не злити. Чим дівчинка стає старшою, тим складніше їй контролювати "вогненебезпечну" здатність.

Про дівчинку-феномен дізнається спецслужба, і починається полювання на Чарлі. Проте всесильні агенти не знають, із ким зв'язалися. У трейлері дівчинка вимовляє багатообіцяючу фразу: "Я не хочу, щоби хтось постраждав, але вогонь — це круто". Коротше, гори воно все вогнем!

Судячи з трейлера, автор вирішив відійти від канонічного сюжету "Керрі", де зацьковану школярку однокласники довели до того, що вона спалила разом зі своїм навчальним закладом пів міста. Роман був тричі екранізований — 1976-го, 2002-го та 2013 року. Перша екранізація зробила Кінга заможною людиною та дозволила йому залишити професію вчителя.

Цього разу письменник збудував історію якоїсь супергероїні, яку вплутали в шпигунські ігри, на кшталт "Людей X". Це зробило картину менш інтелектуальною, але набагато більш розважальною та видовищною.

[ + – ] Трейлер фільму "Та, що породжує вогонь"

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"/Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

США, Великобританія, 2022, пригоди, фентезі

Тема: битва магічного добра з чарівним злом

Прем'єра у світі 14 квітня, в Україні — 5 травня.

Рейтинг на kino-teatr.ua: 6.4/10

У ролях: Джуд Лоу, Езра Міллер, Мадс Міккельсен, Едді Редмейн, Кетрін Вотерстон

Як завжди, письменниця Джоан Роулінг майстерно розігрує той самий сюжет: якийсь темний чарівник Ґеллерт Ґріндельвальд планує захопити владу як над чарівним світом, так і над світом людей. Ґеллерт рветься до влади, беручи участь у виборах Голови Магічного Товариства. Очевидно, використовуючи весь арсенал брудних політичних ігор.

Йому протистоїть світлий маг Альбус Дамблдор і команда друзів магозоолога Ньюта Скамандера.

Професор Дамблдор начебто діє спонтанно, але, як ми розуміємо, у чарівника в кишені завжди прихована пара козирів, якими він несподівано заходить — причому несподівано не лише для ворогів, а й для своїх прихильників.

Приємно тішить око наявність у картині усіляких фантастичних тварин — лечурки, ніфлера, фенікса, соплохвоста, сналлігастера. Весь цей екзотичний звіринець імені Джоан Роулінг не може залишити байдужим ні дітей, ні дорослих.

І як бонус — прекрасний образ милого обивателя-пекаря Якоба Ковальський, який чманіє разом із глядачами від запеклого чарівництва, що коїться навколо.

"Довбуш"

Україна, 2022, історичний екшн

Тема: герой-визволитель і зрада

Прем'єра: 12 травня

Рейтинг очікування на kino-teatr.ua: 8.9/10

У ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар'я Плахтій

Режисер Олесь Санін зняв у 2012 році перший український блокбастер на історичну тему "Поводир". Наразі він втілює історію легендарного карпатського повстанця Олекси Довбуша.

Карпати початку XVIII сторіччя. Жорстокість шляхти змушує гуцулів іти в гори — вони стають повстанцями. Двоє братів, Олекса й Іван Довбуші, опиняються поза законом. Характери в них різні: Іван прагне багатства, Олекса — відновлення справедливості. Між братами зростає ворожнеча.

Олекса очолює масове повстання. Шляхта розставляє для Довбуша пастки, але він уміло їх оминає — так народилася легенда про "карпатського лицаря".

"Що знімати фільм про зоряні війни, що про історію України початку XVIII століття — те саме. Не існує ні того, ні іншого. І потрібно створити не просто атмосферу одного кадру, щоб у це повірив глядач, потрібно створити цілу цивілізацію", — зауважує режисер. Проте, судячи з трейлера, дійство швидше ближче до "Піратів Карибського моря": гармати, битви, солдати в перуках, бойові шляхетні розбійники, кузня та різноманітна зброя, красуня-коханка, але замість морських хвиль — "хвилі" карпатських гір.

Заявка на успіх серйозна, і видовищність на рівні: бюджет стрічки склав рекордні для України 90 млн гривень. Але чи зійдуться всі сценарні ниточки-вузлики, можна дізнатися лише в кінотеатрі.

[ + – ] Трейлер українського історичного фільму "Довбуш"

Важливо