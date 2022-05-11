"Медленные лошади" — последняя роль Гари Олдмена. Зачем смотреть сериал о неудачниках из MI-5

Стрим-сервис Apple представил новый шпионский сериал "Медленные лошади" (Slow Horses) о буднях агентов-неудачников. Сериал порадовал свежим взглядом на будни спецслужбы, интригой. А также, возможно, это последняя роль в кино Гари Олдмена.

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Летят головы… Кто такие "Медленные лошади"

В "медленном офисе" британской контрразведки МИ-5 собраны одни неудачники: агент, который в погоне упустил террориста, агент, который потерял папку с секретными документами (похоже, вообще обычное дело для Британии), агент-алкоголичка… Руководит всем этим отстоем агент на пенсии Джексон Лэмб — Гари Олдмен в порванных носках и с бутылкой виски. Руководит — и издевается от души.

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Но, как и положено в таких фильмах, и для отъявленных неудачников неожиданно находится серьезное дело, где они имеют шанс восстановить карьеру или окончательно ее угробить.

[ + – ] Сериал "Медленные лошади" – мастер-класс от Гари Олдмена и оммаж Джону Ле Карре

Надо отметить, что при всей кажущейся несерьезности заявленного сюжета, все как раз очень серьезно: террористы в Лондоне берут заложника и собираются отрубить ему голову в прямом эфире. Как мы увидим позже – спасут не все головы, что для фильмов этого жанра очень важно. Об этом говорит и возрастная категория 18+.

Шпионские интриги и реальная погоня

"В Москве прикрывай спину, а в Лондоне – зад", — сериал умело ностальгирует по шпионским боевикам холодной войны. При этом оставаясь современным по сути: тут вам и британские националисты, мечтающие про white power, и местные мусульмане. Как всегда, секретные папки, слежка, крот внутри каждой службы.

В сериале очень тонко замешивается шпионская составляющая, юмор, драма с заложником, гибель людей. Везде при этом выдержана мера. Особое удовольствие доставляет четверка террористов. Такое ощущение, что их поведение и диалоги прописывал кто-то из создателей "Однажды в Ирландии", очень схожая гремучая смесь тупизны, трагедии и неожиданных поворотов.

Опять же выдержан баланс – офисные шпионские интриги и погоня за преступниками, развивающиеся параллельно.

"Медленные лошади" — последняя роль Гари Олдмена

Безусловно, сериал тащит Гари Олдмен. Роль если и не выдающаяся, но определенно идеально сыгранная. Ушедший с активной службы старый шпион, задача которого — следить, чтобы его подчиненные не натворили еще каких делов. Но и он, вспоминая былые легендарные дни, еще в состоянии утереть нос молодому начальству и поучаствовать в играх плаща и кинжала.

К тому же это, вероятно, последняя роль Олдмена.

"Знаете, если бы я мог завершить свою карьеру, играя Джексона Лэмба, я бы считал для себя большой честью и большой удачей сделать это", — заявил актер. Но при этом подчеркнул, что готов играть старого шпиона еще несколько сезонов. О новых сезонах – будет дальше!

[ + – ] Сериал "Медленные лошади" умело ностальгирует по шпионским боевикам холодной войны, при этом оставаясь современным по сути [ + – ] Сериал "Медленные лошади" умело ностальгирует по шпионским боевикам холодной войны, при этом оставаясь современным по сути [ + – ] Сериал "Медленные лошади" умело ностальгирует по шпионским боевикам холодной войны, при этом оставаясь современным по сути

Не подкачал и остальной актерский состав. Здесь присутствуют Оливия Кук ("Первому игроку приготовиться"), Джек Лауден ("Дюнкерк"), Кристин Энн Скотт Томас ("Английский пациент", "Стать Джоном Ленноном") и Его Воробейшество из "Игр Престолов" — Джонатан Прайс. Хороший набор, как для мини-сериала!

ТОП-5 шуток героя Гари Олдмена в адрес подчиненных

"В прошлый раз, когда тебе поручили важное дело – кучу людей разнесло в клочья"

"Не будь ты мне так противен, я бы и по выходным тебя гнобил"

"Меня здесь окружает целая орава неудачников, а ты прямо "золотой стандарт". И когда я посылаю тебя рыться в мусоре, не удивляйся – просто я тебя не выношу. И хочу тебя выжить"

"Постарайтесь не попасться как можно дольше, хотя бы минут 30"

"Я же отдал четкий приказ: Забить на все! А ты позволила двум неумехам попытаться не запороть все окончательно. Надеюсь, они убьют только себя и не спалят сиротский приют".

Время "мертвых львов". Будет ли продолжение у сериала "Медленные лошади"

Продолжению быть.

Во-первых, книга Мика Геррона, по которой снят первый сезон, открывает целую серию про шпионов из "медленной башни" (на сегодня написаны 11 книг, переведены из них две).

А во-вторых — в конце первого сезона уже показали длинный анонс второго, под названием "Мертвые львы". Что говорит о том, что продолжение уже снято или в процессе. В этот раз британские агенты будут бороться русскими "мертвыми львами" — агентами, которые были законсервированы десятки лет назад.

То, что две части снимают подряд, дает большую надежду на то, что фирменный стиль сериала и его дух будут сохранены.

И следующая фраза из "Мертвых львов" это подтверждает:

— Я хочу профессионально опозорить вас и ваших людей

— Мои люди и так сплошное позорище. Других не держу.

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