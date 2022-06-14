Известного украинского пианиста Евгения Хмару обокрали в чешском поезде (фото)

Музыкант ехал из города Острава, когда у него украли оборудование для выступлений стоимостью 8 тысяч евро.

Известный украинский пианист и композитор Евгений Хмара пострадал от воров в поезде. Инцидент произошел в Чехии. Об этом Хмара сам сообщил в Instagram.

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"У меня отняли абсолютно все для моих выступлений, а это оборудование на 8000 евро", — признался музыкант.

[ + – ] Пост Евгения Хмары в соцсетях Фото: Instagram evgenykhmara

Он рассказал, что поехал ночным поездом из чешской Остравы, чтобы сэкономить деньги и не ночевать в гостинице. Потому что сейчас он вместе с певицей Ириной Федишин выступает за границей перед украинскими беженцами и дает концерты, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Хмара описал свой маршрут за три дня из верхней Австрии в Вену, потом из Вены в Ригу и после выступлений в Вильнюсе он снова отправился в путь, завернув в Варшаву и направившись в Чехию. Именно в ночном поезде из Остравы и произошла кража.

Музыкант отметил, что занял пустое купе и заснул, спрятав вещи под сидение. А когда проснулся, то обнаружил, что его вещи исчезли.

"Это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего – это два года моей музыкальной жизни. Куча студийных записей, которые не вернуть. Но в то же время, это ничто по сравнению с тем, что теряют сегодня украинцы из-за нашего соседа", — резюмировал певец и сообщил, что ему помогли другие пассажиры.

Украинский музыкант выехал за пределы Украины с разрешения Министерства культуры и информационной политики, чтобы принять участие в нескольких концертах в поддержку Украины. На всех концертах пианист собирает гуманитарную помощь и деньги для украинских переселенцев и ВСУ. Иногда он выступает вместе с певицей Ириной Федишин.

Евгений Хмара – финалист шоу "Україна має талант", с 2012 по 2018 год был музыкантом шоу "X-Фактор", лауреат многих премий, пишет музыку для телесериалов и фильмов.

Напомним, ранее, до войны, Евгений рассказывал, как выступал в Белом доме и Букингемском дворце. Правда с королевой Елизаветой ему повстречаться не удалось.