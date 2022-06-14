Відомого українського піаніста Євгена Хмару обікрали в чеському поїзді (фото)

Музикант їхав із міста Острава, коли в нього вкрали обладнання для виступів вартістю 8 тисяч євро.

Відомий український піаніст і композитор Євген Хмара постраждав від злодіїв у поїзді. Інцидент стався в Чехії. Про це Хмара сам повідомив у Instagram.

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"У мене відібрали абсолютно все для моїх виступів, а це обладнання на 8000 євро", — зізнався музикант.

[ + – ] Пост Євгена Хмари в соцмережах Фото: Instagram evgenykhmara

Він розповів, що поїхав нічним поїздом із чеської Острави, щоб заощадити гроші та не ночувати в готелі. Тому що зараз він разом із співачкою Іриною Федишин виступає за кордоном перед українськими біженцями та дає концерти, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Хмара описав свій маршрут: за три дні з верхньої Австрії у Відень, потім із Відня до Риги, і після виступів у Вільнюсі він знову вирушив у дорогу, звернувши у Варшаву, і попрямував у Чехію. Саме в нічному поїзді з Острави й сталася крадіжка.

Музикант зазначив, що зайняв порожнє купе та заснув, сховавши речі під сидіння. А коли прокинувся, то виявив, що його речі зникли.

"Це не просто втрата чогось матеріального, це втрата чогось набагато більшого — це два роки мого музичного життя. Купа студійних записів, які не повернути. Але водночас це ніщо порівняно з тим, що втрачають сьогодні українці через нашого сусіда", — резюмував співак і повідомив, що йому допомогли інші пасажири.

Український музикант виїхав за межі України з дозволу Міністерства культури та інформаційної політики, аби взяти участь у кількох концертах на підтримку України. На всіх концертах піаніст збирає гуманітарну допомогу та гроші для українських переселенців і ЗСУ. Іноді він виступає разом зі співачкою Іриною Федишин.

Євген Хмара — фіналіст шоу "Україна має талант", із 2012 по 2018 рік був музикантом шоу "X-Фактор", лауреат багатьох премій, пише музику для телесеріалів і фільмів.

Нагадаємо, раніше, до війни, Євген розповідав, як виступав у Білому домі та Букінгемському палаці. Щоправда, з королевою Єлизаветою йому зустрітися не вдалося.