"Его убила любовь". В фильме "Элвис" короля рок-н-ролла уничтожило обожание масс и продюсер-мошенник

Элвис Пресли не стал рок-бунтарем, потому что силу его таланта продюсер умело переплавил в золото. Фокус делится впечатлениями от премьерного фильма о судьбе самого успешного сольного певца планеты.

Известный голливудский режиссер Баз Лурман ("Ромео + Джульетта", "Мулен Руж!", "Великий Гэтсби") снял мощный фильм о сложных взаимоотношения Элвиса Пресли и его продюсера полковника Паркера. Продюсер увидел в певце гениального артиста, который может сделать самое продающееся шоу мира. Вместе они этого добились, но Паркер лишил своего подопечного свободы, посадив в золотую клетку роскошного образа жизни и на кабальные контракты. Все вместе это убило величайшего артиста в 42 года.

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О чем фильм База Лурмана "Элвис"

Баз Лурман умеет создать интригующую атмосферу и красиво подать персонажей, ставших легендами. И тут не важно, это литературные герои, вроде Гэтсби или Ромео, или реальный артист, ставший культовым при жизни. Баз Лурман умело использует мифы, делая их максимально понятными для всех и приближая к зрителю.

Например, в картине первое серьезное выступление Элвиса (Остин Батлер) обставлено как некий магический ритуал. Сначала юный Элвис слушал негритянские госпел и блюз в протестантских церквях. Пресли обратил внимание, что шаманская черная музыка очень хорошо легла в русло свежепридуманных служб протестантских церквей Америки. Он увидел, что созданное там особое настроение – смесь молитв и музыки – довольно быстро помогает темнокожим прихожанам впадать в транс. Он запомнил эти приемы и их действие на массы.

И вот новичок – на сцене, белый парень исполняет черную музыку. И сразу – сильнейшая, трансовая реакция женской части зала, в том числе на сексуальные ритмические движения певца. Что касается музыки, то Лурман в этой сцене мастерски вставил в исполнение Элвиса роковые повизгивания электрогитары. Такого инструмента не могло быть в 1955 году – так "завыла" она в конце 1960-х. Но режиссер хочет в принципе показать магические возможности рока, то, как некая новая электрическая сила почти мистически воздействует на юных слушателей и особенно слушательниц – буквально сносит им крышу.

[ + – ] Элвис в исполнении Остина Батлера убедителен

Из-за кулис за юным дарованием следят внимательные глаза продюсера полковника Тома Паркера (Том Хэнкс), который не был ни полковником, ни Томом, ни Паркером. Импресарио был голландского происхождения – настоящее его имя Андреас Корнелис ван Кейк. В 1955 ему было 44 года, границу США он нелегально перешел в 1920-х. Взял себе "американские" имя и фамилию. В 1946 году был посвящен в полковники – на юге США это почетный титул, а не звание. Проблемы с документами преследовали Тома Паркера всю жизнь, поэтому он не разрешал Элвису Пресли гастролировать где-то за границами Штатов.

Паркер точно подходил под формулу США: предприимчивый эмигрант – выгодное дельце – обогащение, то бишь – американская мечта. Он следовал ей неукоснительно. И на момент встречи с Элвисом был успешным продюсером двух певцов кантри средней руки.

[ + – ] Трейлер премьерного фильма "Элвис" (2022)

Весь 2,5-часовой фильм комментирует именно Паркер. О том, как он начинал снеговиком в шоу ярмарочных цирков, где досконально освоил искусство "отмораживать деньги у публики". По иронии судьбы одним из его подопечных до Пресли был певец по фамилии Сноу (англ. "снег").

Паркер именно тогда понял: публика стремится увидеть яркое балаганное шоу, чтобы получить некое запретное удовольствие. Когда он увидел Элвиса то, решил: этот парень – самый крутой соблазн, который только может быть, чтобы оказаться в центре такого шоу. Надо не упустить шанс. "Можно 10 раз свалять дурака, но главное – 11-й раз поступить по уму", — любил повторять полковник Паркер. Именно так он и сделал, сразу заключив долголетний контракт с Элвисом Пресли.

[ + – ] Том Хэнкс полностью перевоплотился в ушлого полковника Паркера

И стал его оберегать, как курицу, несущую золотые яйца. Элвис, влюбленный в черную музыку и поющий ее (блюз и госпел с нотками кантри) выступил против закона о сегрегации, ущемляющего права черных, и загремел в тюрьму. Мудрый Паркер быстро решил, что пора звезде в армию – это лучше, чем оставаться за решеткой. Элвис из начинающего рок-бунтаря превратился в законопослушного солдата и гражданина. И всегда, когда случались политические убийства – Мартина Лютера Кинга или Джона Кеннеди, Том Паркер советовал звезде держаться от политики дальше, а к деньгам – поближе. А в заключении сделок Том был мастак. В том числе и в отношении своего контракта с певцом, где доля Паркера с 25% поднялась до 50%.

В чем была тайна отношений Паркера и Пресли?

С одной стороны, это было похоже на сделку Мефистофеля и Фауста, но с другой – Паркер где-то заменил Элвису отца – настоящий папаша, который получил когда-то двухлетний срок по обвинению в подделке чеков, всегда был для него скорее отрицательным примером.

И вообще Элвис предпочитал долго оставаться ребенком, которого теперь опекает Большой Папа. Элвис – это только творчество, Паркер – их общий билет в респектабельность, к которой тяготели оба. Но постепенно Элвис совсем перестал контролировать свою жизнь. Траты. Загулы. Он платил за это 30 концертами в месяц: допингами – чтобы петь, и снотворным – чтобы спать. Здоровье катилось по наклонной.

Одна продюсерская команда хотела "перезагрузить" короля рок-н-ролла в 1969-м – одела в кожу и т.д., но Паркер переманил Пресли дорогущим контрактом с отелем в Лас-Вегасе. Карт-бланш: Пресли может выбирать для своих концертов "все лучшее". И он это получил.

[ + – ] Том Хэнкс и Остин Батлер на премьерном показе фильма "Элвис" в Каннах Фото: Getty Images

Тогда же Элвис стал придумывать свои необычные концертные костюмы: смесь мундира с царскими нарядом. Однако вскоре обнаружил на себе золотой ошейник: "Гончий пес" (знаменитый ранний хит Hound Dog), которым он был, оказался на привязи. Артистичный впечатляющий бунт, который в фильме Элвис устроит Паркеру – одна из лучших сцен ленты. И что из этого получится?

И как бы ни был толст потерявший к сорока годам физическую форму Элвис (ел конфеты, как ребенок, помимо "химии"), когда он поет финальную вещь на своем последнем концерте – трудно сдержать слезы.

В его голосе мы слышим ангела, но на горле певца держал руки дьявол.

Для Тома Хэнкса полковник Паркер – это просто выдающаяся отрицательная роль: наконец ему попался не слишком привлекательный персонаж. Благодаря виртуозной актерской игре мы досконально понимаем мотивы полковника. В том числе его реплику о своем подопечном: "Его убила ваша любовь". Да, роман с публикой у Элвиса не ослабевал, он отдал зрителям всего себя.

После картины понятно, что за любым красочным шоу всегда стоит чья-то серая тень. Паркер пережил своего артиста на 20 лет, дожив до 87-ми. Полковник немало заработал и на смерти короля рок-н-ролла, но и дурную славу приобрел – тут уж ничего не попишешь.