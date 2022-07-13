Сериалы июля. Увидите нового Рэмбо, битву с монстром Векной и тонкую месть обманутой невесты

Фокус подобрал несколько топовых сериалов в разных жанрах – фантастика, военный боевик, криминальный экшен, детектив, антиутопия.

В июле подростки дали битву монстру, уничтожающему их в Изнанке, спецназовец ищет политиков виноватых в смерти его боевых товарищей, экс-футболист попытается изобличить в тюрьме серийного убийцу, неоднозначный агент ФБР ловит крупную рыбу в мутной воде, а невеста мечтает отомстить сопернице.

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"Очень странные дела" / Stranger Things

США, с 2016 – по наши дни, ужасы, фантастика, фэнтези, триллер, детектив

Тема: поглядеть в глаза своим страхам

Премьера: 1 июля

Сезон: 4

Серий: 2

Платформа: Netflix

В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхар

Не пропустите последних две серии грандиозного финала четвертого сезона "Очень странных дел". Их совокупный хронометраж — 4 часа, а бюджет каждой – $ 30 млн.

На сегодня проект имеет все шансы стать "Лучшим сериалом года".

В силу того, что герои-дети подросли, проект "Очень странные дела" захватил и много взрослой аудитории в четвертом сезоне. Герои должны дать финальную битву монстру Векне. Вас ждет кровавый фантастический экшен.

Напомним, что в фантастическом триллере три основных сюжетных линии.

Главный антагонист — монстр Векна. В чудовище превратился человек, получивший в результате травмы при рождении темные сверхспособности. Он затаскивает детей, страдающих комплексом вины в параллельную реальность – Изнанку.

Вторая линия – лаборатория, где пытались вывести новых людей с такими же сверхспособностями, как у монстра.

Третья – жизнь повзрослевших школьников, расследующих странные исчезновения своих ровесников и догадывающиеся кто в этом виновен.

Успех сериала предопределил его продолжение: в феврале 2022 года был объявлено, что у "Очень странных дел" будет пятый сезон.

[ + – ] Трейлер сериала "Очень странные дела" (4-й сезон, 2-я часть)

"Список смертников"/ The Terminal List

США, военный боевик

Тема: нас кинули

Сезон: 1

Серий: 8

Премьера: 1 июля

Платформа: Amazon

В ролях: Пратт Крис, Китч Тейлор, Ву Констанс

Сериал уже заставил о себе говорить. На ресурсе Rotten Tomatoes рейтинг телесериала составляет 43 % на основании 46 рецензий критиков со средним баллом 5,6 из 10, но при этом рейтинг зрителей 94 %. Претензии критиков: множество клише. Зрителей же все устраивает.

Актер Крис Прэттом ("Стражи Галактки"), сыгравший здесь мстящего спецназовца, явно этой ролью претендует на лавры нового Рэмбо: у его персонажа тот же невинный детский взгляд в перерывах межу адскими "мочиловами".

Боевик снят по одноименному роману бывшего спецназовца Джека Карра – и там есть неплохая интрига. Итак, Джеймс Рис — "морской котик". Во время выполнения тайной операции весь его взвод гибнет. Пытаясь найти объяснения происшедшему, он узнает о сговоре на самых верхах. И начинает мстить. Да вот незадача – у Риса вроде бы происходит сбой памяти, а при таком раскладе задаешься вопросом: виноваты ли те, кого он убивает? Или это ошибка его больного воображения?

[ + – ] Трейлер сериала "Список смертников".

"Черная птица"/ Black Bird

США, 2022, триллер, драма, криминал

Тема: искупление подвигом

Премьера: 8 июля

Сезон: 1

Серий: 6 (премьера первых двух)

Платформа: Apple TV+

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Пол Уолтер Хаузер, Сепиде Моафи

Джимми Кин попадает в тюрьму за распространение наркотиков, ему грозит 10 лет тюрьмы. Но он может выйти на свободу, если согласится сотрудничать с полицией. Ему предложили стать "наседкой". Цель – сблизиться с сокамерником – неким Ларри Холлом, осужденным за садистское убийство женщины. Холл вскоре может выйти на свободу, но копы подозревают, что он – серийный маньяк, на счету которого 14 жертв.

Проблема для главного героя и в том, что если Кина "расколят" зэки – его убьют.

Сюжет основан на реальной истории футболиста Джеймса Кина, который попал в тюрьму, заключил сделку с ФБР, а позже написал об этом роман с "говорящим" названием "Вместе с дьяволом: падший герой, серийный убийца и опасная сделка для искупления".

[ + – ] Трейлер сериал "Черная птица"

Обитель зла / Resident Evil

США, боевик, фантастика, сериал основан на одноименной видеоигре

Тема: выжить после апокалипсиса

Премьера: 14 июля

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серий: 8

В главных ролях: Элла Балинска, Лэнс Реддик, Сиена Агудонг

Действие сериала происходит в двух временных отрезках. В первом – четырнадцатилетние сестры Джейд и Билли Вескер переезжают в город Нью-Раккун-Сити и обнаруживают, что их папа скрывает что-то страшное, что может уничтожить планету. Во втором временном периоде – Джейд уже 30 лет, а в мире осталось менее 15 миллионов человек. А 6 миллиардов людей и животных заражены зомби-вирусом. Джейд пытается выжить в этом новом мире.

[ + – ] Трейлер сериала "Обитель зла"

"Город на холме" / City on a Hill

США, 2019 – по наши дни, полицейская драма, боевик, детектив

Премьера: 31 июля

Тема: на ловца и зверь бежит

Сезон: 3

Серий: 8

Платформа: Showtime

В ролях: Кевин Бейкон, Элдис Ходж, Джонатан Такер

Продюсеры сериала – голливудские звезды Бен Аффлек и Мэтт Деймон, а у них чутье – на перспективные темы. По сюжету на дворе лихие девяностые, насилие зашкаливает. Место действия – Бостон (родина Деймона). Местный неоднозначный агент ФБР, которого играет Кевин Бейкон и прокурор, в роли которого занят Элдис Ходж, объединяют усилия для борьбы с преступностью.

Кевин Бейкон отменно играет негодяев, в которых невозможно не влюбиться. Его герой в новом сезоне вышел на пенсию, но при этом всем нужен – и своим и чужим. Ведь без него невозможно разобраться, что происходит в бостонском бандитском районе Чарльзтаун. А разобраться – пришла пора.

[ + – ] Трейлер сериала "Город на холме"

Бонус. Эта пятерка сериалов сейчас на вершине интереса, но подборка получилась с небольшим перекосом в мужскую сторону – много боевых разборок. И для женской части аудитории Фокус рекомендует, вероятно, не такие топовые, но тоже очень интересные проекты.

Во-первых, это южнокорейский сериал "Невеста в черном" ( 15 июля премьера, Netflix), где красивая женщина обращается в престижную компанию по подбору партнерш для самых богатых людей, которые хотят повысить свой социальный статус с помощью брака. Но она не стремится замуж, она хочет отомстить девушке, которая увела у нее жениха.

А во-вторых, американский фантастический сериал "Мунхэвен" ( премьера 7 июля, AMC). По сюжету некую Беллу Суэй, пилота грузового корабля, ловят на контрабанде и отправляют в Мунхэвен ("Лунная гавань") — колонию, построенную на Луне, где проводятся эксперименты по спасению экологии Земли. Белла оказывается вовлечена в заговор, цель которого — захватить контроль над искусственным интеллектом, ответственным за "чудеса" Мунхэвена. Она объединяется с местным детективом, чтобы остановить тех, кто хочет уничтожить последнюю надежду Земли. Вдвоем эта парочка — сила.

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