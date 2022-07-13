Серіали липня. Побачите нового Рембо, битву з монстром Векною і тонку помсту ошуканої нареченої

Фокус підібрав кілька топових серіалів у різних жанрах — фантастика, військовий бойовик, кримінальний екшен, детектив, антиутопія.

У липні підлітки дали битву монстру, який знищує їх у Догоридригом, спецназівець шукав політиків, винних у смерті його бойових товаришів, ексфутболіст спробував викрити у в'язниці серійного вбивцю, неоднозначний агент ФБР ловить велику рибу в каламутній воді, а наречена мріє помститися суперниці.

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"Дивні дива"/Stranger Things

США, із 2016 — по наші дні, жахи, фантастика, фентезі, трилер, детектив.

Тема: подивитися в очі своїм страхам

Прем'єра: 1 липня

Сезон: 4

Серій: 2

Платформа: Netflix

У головних ролях: Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфгард.

Не пропустіть останні дві серії грандіозного фіналу четвертого сезону "Дивних див". Їхній сукупний хронометраж — 4 години, а бюджет кожної — $30 млн.

На сьогодні проєкт має всі шанси стати "Найкращим серіалом року".

Через те, що герої-діти підросли, проєкт "Дивні дива" захопив і багато дорослої аудиторії в четвертому сезоні. Герої мають дати фінальну битву монстру Векні. На вас чекає кривавий фантастичний екшен.

Нагадаємо, що у фантастичному трилері три основні сюжетні лінії.

Головний антагоніст — монстр Вікна. У чудовисько перетворилася людина, яка отримала внаслідок травми при народженні темні надздібності. Він затягує дітей, які страждають на комплекс провини, в паралельну реальність — Догоридригом.

Друга лінія — лабораторія, де намагалися вивести нових людей із такими ж надздібностями, як у монстра.

Третя — життя дорослих школярів, які розслідують дивні зникнення своїх ровесників і здогадуються, хто в цьому винен.

Успіх серіалу визначив його продовження: у лютому 2022 року було оголошено, що "Дивні дива" отримають п'ятий сезон.

[ + – ] Трейлер серіалу "Дивні дива" (4-й сезон, 2-а частина)

"Список смертників"/ The Terminal List

США, військовий бойовик

Тема: нас кинули

Сезон: 1

Серій: 8

Прем'єра: 1 липня

Платформа: Amazon

У ролях: Пратт Кріс, Кітч Тейлор, Ву Констанс.

Серіал уже змусив говорити про себе. На ресурсі Rotten Tomatoes рейтинг телесеріалу складає 43% на підставі 46 рецензій критиків із середнім балом 5,6 із 10, але при цьому рейтинг глядачів 94%. Претензії критиків: безліч кліше. Глядачів же все влаштовує.

Актор Кріс Пратт ("Вартові Галактки"), який зіграв тут мстивого спецназівця, явно цією роллю претендує на лаври нового Рембо: у його персонажа той же безневинний дитячий погляд у перервах між пекельними "мочиловами".

Бойовик зняли за однойменним романом колишнього спецназівця Джека Карра — і там є непогана інтрига. Отже, Джеймс Ріс — "морський котик". Під час виконання таємної операції весь його взвод гине. Намагаючись знайти пояснення того, що сталося, він дізнається про змову на самих верхах. І починає мстити. Та от халепа — у Ріса нібито відбувається збій пам'яті, а за такого розкладу запитуєш: чи винні ті, кого він вбиває? Чи це помилка його хворої уяви?

[ + – ] Трейлер серіалу "Список смертників"

"Чорний птах"/Black Bird

США, 2022, трилер, драма, кримінал

Тема: спокута подвигом

Прем'єра: 8 липня

Сезон: 1

Серій: 6 (прем'єра перших двох)

Платформа: Apple TV+

У головних ролях: Терон Еджертон, Пол Волтер Гаузер, Сепіде Моафі.

Джиммі Кін потрапляє до в'язниці за поширення наркотиків, йому загрожує 10 років ув'язнення. Але він може вийти на волю, якщо погодиться співпрацювати з поліцією. Йому запропонували стати "квочкою". Мета — зблизитися зі співкамерником Ларрі Голлом, засудженим за садистське вбивство жінки. Голл невдовзі може вийти на волю, але копи підозрюють, що він — серійний маніяк, на рахунку якого 14 жертв.

Проблема для головного героя і в тому, що якщо Кіна "розколять" зеки — його вб'ють.

Сюжет заснований на реальній історії футболіста Джеймса Кіна, який потрапив до в'язниці, уклав угоду з ФБР, а пізніше написав про це роман із промовистою назвою "Разом із дияволом: занепалий герой, серійний вбивця та небезпечна угода для викуплення".

[ + – ] Трейлер серіалу "Чорний птах"

"Оселя зла"/Resident Evil

США, бойовик, фантастика, серіал заснований на однойменній відеогрі

Тема: вижити після апокаліпсису

Прем'єра: 14 липня

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серій: 8

У головних ролях : Елла Балінська, Ленс Реддік, Сієна Агудонг.

Дія серіалу відбувається у двох часових відрізках. У першому чотирнадцятирічні сестри Джейд ы Біллі Вескер переїжджають у місто Нью-Раккун-Сіті й виявляють, що їхній тато приховує щось страшне, що може знищити планету. У другому часовому періоді Джейд уже 30 років, а у світі залишилося менше 15 мільйонів людей. А 6 мільярдів людей ы тварин заражені зомбі-вірусом. Джейд намагається вижити в цьому новому світі.

[ + – ] Трейлер серіалу "Оселя зла"

"Місто на пагорбі"/City on a Hill

США, 2019 — по наші дні, поліцейська драма, бойовик, детектив.

Прем'єра: 31 липня

Тема: на ловця і звір біжить

Сезон: 3

Серій: 8

Платформа: Showtime

У ролях: Кевін Бейкон, Елдіс Годж, Джонатан Такер

Продюсери серіалу — голлівудські зірки Бен Аффлек і Метт Деймон, а в них чуття на перспективні теми. За сюжетом, надворі лихі дев'яності, насильство зашкалює. Місце дії — Бостон (батьківщина Деймона). Місцевий неоднозначний агент ФБР, якого грає Кевін Бейкон, і прокурор, у ролі якого зайнятий Елдіс Годж, об'єднують зусилля для боротьби зі злочинністю.

Кевін Бейкон чудово грає негідників, у яких неможливо не закохатися. Його герой у новому сезоні вийшов на пенсію, але при цьому всім потрібний — і своїм, і чужим. Адже без нього неможливо розібратися, що відбувається в бостонському районі Чарльзтаун. А розібратися настав час.

[ + – ] Трейлер серіалу "Місто на пагорбі"

Бонус. Ця п'ятірка серіалів зараз на вершині інтересу, але добірка вийшла з невеликим перекосом у чоловічий бік — багато бойових розборок. І для жіночої частини аудиторії Фокус рекомендує, ймовірно, не такі топові, але також дуже цікаві проєкти.

По-перше, це південнокорейський серіал "Наречена в чорному" (15 липня прем'єра, Netflix), де гарна жінка звертається до престижної компанії з підбору партнерок для найбагатших людей, які хочуть підвищити свій соціальний статус за допомогою шлюбу. Але вона не прагне заміж, вона хоче помститися дівчині, яка вкрала її нареченого.

А по-друге, американський фантастичний серіал "Мунгевен" (прем'єра 7 липня, AMC). За сюжетом, Беллу Свей, пілотесу вантажного корабля, ловлять на контрабанді та відправляють у Мунгевен ("Місячна гавань") — колонію, побудовану на Місяці, де проводять експерименти з порятунку екології Землі. Белла виявляється залучена до змови, мета якої — захопити контроль над штучним інтелектом, відповідальним за "чудеса" Мунгевена. Вона об'єднується з місцевим детективом, щоб зупинити тих, хто хоче знищити останню надію Землі. Удвох ця парочка — сила.

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