Умер Герман Витке, автор хитов "Делай как я" и "Ля-ля-фа"

Российскому поэту-песеннику было 53 года

В Москве умер известный поэт-песенник Герман Витке, который создал многие из первых постсоветских хитов. Также он придумал название для группы "Иванушки International". Об этом сообщает Lenta.

Поэту и продюсеру Витке было 53 года, причиной смерти стал сердечный приступ. По словам близких поэта, он был госпитализирован несколько раз зимой и весной.

За время творческой карьеры Витке написал множество хитов для звезд постсоветской эстрады — Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, "Иванушек International", Лады Дэнс, Кристины Орбакайте и других артистов.

Но самые его известные композиции – это хит "Делай как я" Богдана Титомира, который называли "гимном поколения", "Все в твоих руках", созданная для Анжелики Варум и "Ля-ля-фа", написанная в 1992 году для нее же по просьбе ее отца, известного композитора Юрия Варума.

[ + – ] Хит Богдана Титомира "Делай как я"

Сотрудничество получилось удачным. Хит "Ля-ля-фа" стал визитной карточкой начинающей певицы и сделал ее настоящей звездой.

В 1994 году, по просьбе композитора и продюсера Игоря Матвиенко, Герман Витке придумал название для его новой группы — "Иванушки International", а в следующем году принял участие в создании альбома группы. Написал, среди прочих, песни "Два бездонных океана глаз" и "Миллионы огней".

[ + – ] Анжелика Варум на шоу "Песня 1993"

В интервью Витке, который происходил из семьи потомственных военных, рассказывал, что песни начал писать еще в 12 лет.

"В школе был вокально-инструментальный ансамбль "Телефон", для которого я писал тексты на популярные мелодии зарубежной эстрады. Люди, которые повлияли на меня: безусловно Высоцкий, Дербенев, неформальные поэты Виктор Цой, Майк Науменко, Борис Гребенщиков", — рассказывал Витке.

[ + – ] Герман Витке и "Агата Кристи" Фото: Скриншот

По его собственному признанию, свою карьеру песенника постсоветской эстрады он начинал наощупь, так как все приходилось делать в первый раз, не имея никакого бэкграунда.

"Наставников у меня не было, мое становление, как автора пришлось на эпоху перемен конца 80-х и начала 90-х годов. Тогда одни правила и законы советской эстрады были отменены, а новые тенденции нарождающегося шоу-бизнеса еще не были установлены. Так что по большей части все приходилось постигать самостоятельно", — вспоминал песенник.

Помимо написания песен, он появлялся на телевидении в музыкальных шоу, таких как "Утренняя звезда" и "Звездный дождь".