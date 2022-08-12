Помер Герман Вітке, автор хітів "Роби як я" та "Ля-ля-фа"

Російському поетові-пісняру було 53 роки.

У Москві помер відомий поет-пісняр Герман Вітке, який створив багато перших пострадянських хітів. Також він вигадав назву для гурту "Іванушки International". Про це повідомляє Lenta.

Поетові та продюсеру Вітке було 53 роки, причиною смерті став серцевий напад. За словами близьких поета, його було госпіталізовано кілька разів узимку та навесні.

За час творчої кар'єри Вітке написав багато хітів для зірок пострадянської естради — Леоніда Агутіна, Філіп Кіркорова, "Іванушек International", Лади Денс, Христини Орбакайте й інших артистів.

Але найвідоміші композиції — це хіт "Роби як я" Богдана Титомира, який називали "гімном покоління", "Все у твоїх руках", створена для Анжеліки Варум, і "Ля-ля-фа", написана в 1992 році для неї ж на прохання її батька, відомого композитора Юрія Варума.

[ + – ] Хіт Богдана Титомира "Роби як я"

Співпраця вийшла вдалою. Хіт "Ля-ля-фа" став візитною карткою співачки-початківця та зробив її справжньою зіркою.

1994 року, на прохання композитора та продюсера Ігоря Матвієнка, Герман Вітке вигадав назву для його нового гурту — "Іванушки International", а наступного року взяв участь у створенні альбому гурту. Написав, серед інших, пісні "Два бездонні океани очей" і "Мільйони вогнів".

[ + – ] Анжеліка Варум на шоу "Пісня 1993"

В інтерв'ю Вітке, який походив із сім'ї спадкових військових, розповідав, що пісні почав писати ще у 12 років.

"У школі був вокально-інструментальний ансамбль "Телефон", для якого я писав тексти на популярні мелодії закордонної естради. Люди, які вплинули на мене: безумовно Висоцький, Дербеньов, неформальні поети Віктор Цой, Майк Науменко, Борис Гребенщиков", — розповідав Вітке.

[ + – ] Герман Вітке й "Агата Крісті" Фото: Скриншот

За його власним зізнанням, свою кар'єру пісняра пострадянської естради він починав навпомацки, оскільки все доводилося робити вперше, не маючи жодного бекграунду.

"Наставників у мене не було, моє становлення, як автора довелося на епоху змін кінця 80-х і початку 90-х років. Тоді одні правила та закони радянської естради були скасовані, а нові тенденції шоу-бізнесу, що народжується, ще не були встановлені. Так що здебільшого все доводилося осягати самостійно", — згадував пісняр.

Крім написання пісень, він з'являвся на телебаченні в музичних шоу, таких як "Ранкова зірка" та "Зоряний дощ".