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Культура

Юбилей Кэмерон Диас. Ангел с душой амазонки: отвоевать миллионы и бросить Голливуд ради рокера

Кэмерон Диас
Формула Кэмерон Диас: амазонка с ангельской внешностью – бой – победа

50 лет самой "дорогой" актрисе планеты, заработавшей на одном из проектов $ 40 млн.

Модель с 16 лет: ноги – от груди, сияющие голубые глаза, фотовспышечная улыбка и ямочки на щечках. Из модели – в актрисы, без профильного образования: в 22 года Кэмерон Диас стала звездой фильма "Маска". При этом она сама покоряла героя Джима Керри! Так же Кэмерон Диас поступала во многих фильмах. Герой Тома Круза кинул ее персонажа в "Ванильном небе" – та устроила ему аварию.

Кэмерон Диас, заставив голливудских продюсеров выплачивать проценты с прибыли, сорвала куш в 40 миллионов долларов. А затем покинула Голливуд, вышла замуж, родила дочь и теперь живет не торопясь, в свое удовольствие. Девушка-улыбка со стальным характером! У Кэмерон Диас ни одного "Оскара", но имеется "Золотая малина", однако это не помешало ей стать культовой актрисой и одной из самых высокооплачиваемых звезд в мире. Журналист Фокуса разбирался в феномене Кэмерон Диас, взяв за основу только ключевые факты.

Кэмерон Диас: ангел с душой амазонки

Кэмерон Диас родилась в Калифорнии. Ее отец Эмилио Диаз — американец кубинского происхождения, работал мастером в нефтеперерабатывающей компании. Мать – наполовину немка, наполовину англичанка – брокер. От папы – южный темперамент, от мамы – расчет и воля. Взрывное сочетание! У Кэмерон есть еще брат и сестра, все они ни в чем не нуждались.

Кэмерон Диас училась в политехнической школе и увлекалась зоологией: дома было полно животных. Длинноногая курносая девчонка с ангельской внешностью отрывалась на тяжелой рок-музыке – ходила на концерты Оззи Озборна и "Металлики". Но не одна, а с мамой и сестрой.

На вечеринке она познакомилась с фотографом, который ее сосватал в модельное агентство. Уже в 16 лет заработок Кэмерон Диас составлял 2 тыс. долларов в день.

Увидела сценарий "Маски" у своего агента на столе. Увлеклась текстом, пошла пробоваться. Ее взяли с оговорками, но Диас стала брать уроки актерского мастерства, и ее роль – подружки главного героя – стала значительно объемнее.

Слияние и поглощение

Съемки проходили в 1993 году, Кэмерон Диас – 21. Сцена, в которой она соблазняетгероя Джима Керри банковского клерка Стэнли Ипкинса – это тотальное слияние и поглощение. С одной стороны, она здесь по заданию – войти в доверие, с другой – Кэмерон Диас как цунами: выбрала жертву по наводке, но сама же ей увлеклась.

"Эти узоры на галстуке напоминают мне девушку, которая скачет на лошади без седла. Что-то вроде леди Годивы", –- томно говорит Диас, глядя в тающее лицо Ипкинса. Леди Годива – британская легенда, жена короля, которая проскакала голая на лошади через весь город: соблазнительная и недоступная, беззащитная и опасная.

Сцена соблазнения в фильме "Маска" (1994). Кэмерон Диас и Джим Керри

Амазонка с ангельской внешностью – типаж, который Кэмерон Диас будет играть всегда. Возможно, ей не хватает актерских данных, зато этот уникальный образ работает на все сто.

В 24 года – у Кэмерон Диас уже главная роль в ромкоме "Все без ума от Мэри". И в фильме, и в мире – поголовная влюбленность в Диас: от юнцов до пенсионеров. Но, конечно, она снова сама выбрала себе жениха – того, с кем хочет остаться.

У героини Кэмерон Диас в фильме "Все без ума от Мэри" (1998) – десятки ухажеров: и стар, и млад

В 29 лет у Кэмерон Диас – звездно-драматическая роль Джулианны в "Ванильном небе" (2001). Ситуация усложнилась: героиня Кэмерон выбрала богатого и харизматичного плейбоя Дэвида, которого играет Том Круз. Он аж четыре раза провел с ней ночь, а потом – бац и – и бросил ради какой-то пигалицы Софии, которую играет другая секс-бомба столетия – Пенелопа Крус.

Джулианна филигранно заманивает "отступника" в машину-ловушку, где фантастически точно играет безумную сцену ревности с летальным исходом: поворот руля, и авто летит с моста вниз – об стену. Так не доставайся же ты никому! Это – выдающаяся сцена суицида и убийства одновременно.

Обычно пресса фильмы с участием Кэмерон Диас ругала (что не мешало этим лентам приносить стомиллионные прибыли), но тут даже грозная американская Гильдия критиков номинировала Диас за лучшую женскую роль второго плана.

Сцена из фильма "Ванильное небо" (2001), где героиня Кэмерон Диас расправляется с неверным любовником ценой своей жизни

Ангел с душой амазонки: отсюда успех Кэмерон Диас и в роли зверского агента Натали Кук в "Ангелах Чарли". Она, конечно, и потанцевать любит, но может и топор у преступника выбить, и пальчики сломать. Так было в "Ангелах Чарли 2. Только вперед" (2003) с криком: "Кольца у меня!". На титановых кольцах записана информация свидетелей.

Попса, но бодрая. Понятно, что рейтинг IMDB 4,9/10, зато прибыль – $260 млн.

Амазонка в действии: Кэмерон Диас – агент Чарли

В 39 лет за фильм "Очень плохая училка"(2011) Кэмерон Диас вытребовала у продюсеров огромный процент с прибыли. Там ее героиня – некомпетентная школьная учительница, которая вынужден вернуться к ненавистному преподаванию – ее бросил богатый жених. Вот чтобы себя уже навсегда обеспечить Кэмерон Диас и заключила новый вариант контракта: минимальный гонорар ($1 млн), но зато – процентная ставка от сборов. Ее героиня устроила грязную конкуренцию с коллегами в школе. Критики традиционно сказали: "Фе" (на Metacritic рейтинг фильма составляет 47 баллов из 100), но сборы картины при $20 млн вложений составили $216 млн! И наша Кэмерон сорвала куш в $40 млн.

Ее формула: амазонка с ангельской внешностью – бой – победа. Бой за прибыль, за жениха и даже – за покой.

Личное счастье Кэмерон Диас: с бонусом в виде музыки

Уже заработав состояние, Кэмерон Диас после провального ремейка классического мюзикла "Энни" в 2014 году решила уйти из большого кино.

"Голливуд – это тяжелая работа: быть на виду 20 лет", — поделилась актриса. А заодно завязала и со страстными звездными романами. В интервью Кэмерон Диас теперь категорически не желает вспоминать свои отношения с бывшими. А список завидный: Джастин Тимберлейк, рэпер P Diddy, бейсболист Алекс Родригес.

"Все это не имеет значения, я не помню никого из них. Сейчас Бенджи – мой муж, и никто с ним не сравнится", — заявила Диас на ТВ.

Амазонке захотелось тихой гавани во всех аспектах – и в личном тоже. И ее классически сосватали: через родственников. Невестка будущего мужа Бенджи Мэддена и его брат – ее друзья. Они тихонько свели даму и кавалера на маленькой вечеринке.

"Я увидела, как он подходит ко мне, и подумала: "Он крутой!" А когда немного пообщались, поняла, он – тот самый парень. Бенджи стал сокровищем моей жизни", — призналась актриса.

А парень-то, между прочим, гитарист известной штатовской рок-группы Good Charlotte. Послушайте – весьма приличный тяжелый рок. Помните девичье увлечение Оззи и "Металликой"? А тут тебе дома всегда могут сыграть. И рокер младше Кэмерон Диас на семь лет – красота!

Популярный клип группы Good Charlotte, где на гитаре играет муж Кэмерон Диас

В 2014-м – познакомились, через год поженились, но никак не могли родить. Пришлось снова бороться – уже за ребенка. В 2019 у супругов родилась дочь Рэддикс — пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Кэмерон Диас всегда добивается цели.

"Я обожаю быть мамой! Это лучший период моей жизни. Я так благодарна и счастлива, это лучшее, что могло произойти, и мне так повезло пройти через это вместе с Бенджи. Мы прекрасно проводим время. Я в восторге и не могу поверить в происходящее!" — сегодня говорит она.

Кэмерон Диас, муж Кэмерон Диас, Бенджи Мэдден
Кэмерон Диас с супругом – рокером Бенджи Мэдденом

Кэмерон Диас говорит, что не собирается возвращаться в профессию, организовав производство органического вина своей марки. Но все-таки сделала недавно одно исключение: озвучила принцессу Фиону для "Шрека-5" (2022) – у той такой же переменчивый, но железный характер. Родственные души! И потом, ведь малышка Рэддикс любит мультики!

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