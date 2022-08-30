50 лет самой "дорогой" актрисе планеты, заработавшей на одном из проектов $ 40 млн.

Модель с 16 лет: ноги – от груди, сияющие голубые глаза, фотовспышечная улыбка и ямочки на щечках. Из модели – в актрисы, без профильного образования: в 22 года Кэмерон Диас стала звездой фильма "Маска". При этом она сама покоряла героя Джима Керри! Так же Кэмерон Диас поступала во многих фильмах. Герой Тома Круза кинул ее персонажа в "Ванильном небе" – та устроила ему аварию.

Кэмерон Диас, заставив голливудских продюсеров выплачивать проценты с прибыли, сорвала куш в 40 миллионов долларов. А затем покинула Голливуд, вышла замуж, родила дочь и теперь живет не торопясь, в свое удовольствие. Девушка-улыбка со стальным характером! У Кэмерон Диас ни одного "Оскара", но имеется "Золотая малина", однако это не помешало ей стать культовой актрисой и одной из самых высокооплачиваемых звезд в мире. Журналист Фокуса разбирался в феномене Кэмерон Диас, взяв за основу только ключевые факты.

Кэмерон Диас: ангел с душой амазонки

Кэмерон Диас родилась в Калифорнии. Ее отец Эмилио Диаз — американец кубинского происхождения, работал мастером в нефтеперерабатывающей компании. Мать – наполовину немка, наполовину англичанка – брокер. От папы – южный темперамент, от мамы – расчет и воля. Взрывное сочетание! У Кэмерон есть еще брат и сестра, все они ни в чем не нуждались.

Кэмерон Диас училась в политехнической школе и увлекалась зоологией: дома было полно животных. Длинноногая курносая девчонка с ангельской внешностью отрывалась на тяжелой рок-музыке – ходила на концерты Оззи Озборна и "Металлики". Но не одна, а с мамой и сестрой.

На вечеринке она познакомилась с фотографом, который ее сосватал в модельное агентство. Уже в 16 лет заработок Кэмерон Диас составлял 2 тыс. долларов в день.

Увидела сценарий "Маски" у своего агента на столе. Увлеклась текстом, пошла пробоваться. Ее взяли с оговорками, но Диас стала брать уроки актерского мастерства, и ее роль – подружки главного героя – стала значительно объемнее.

Слияние и поглощение

Съемки проходили в 1993 году, Кэмерон Диас – 21. Сцена, в которой она соблазняетгероя Джима Керри банковского клерка Стэнли Ипкинса – это тотальное слияние и поглощение. С одной стороны, она здесь по заданию – войти в доверие, с другой – Кэмерон Диас как цунами: выбрала жертву по наводке, но сама же ей увлеклась.

"Эти узоры на галстуке напоминают мне девушку, которая скачет на лошади без седла. Что-то вроде леди Годивы", –- томно говорит Диас, глядя в тающее лицо Ипкинса. Леди Годива – британская легенда, жена короля, которая проскакала голая на лошади через весь город: соблазнительная и недоступная, беззащитная и опасная.

[ + – ] Сцена соблазнения в фильме "Маска" (1994). Кэмерон Диас и Джим Керри

Амазонка с ангельской внешностью – типаж, который Кэмерон Диас будет играть всегда. Возможно, ей не хватает актерских данных, зато этот уникальный образ работает на все сто.

В 24 года – у Кэмерон Диас уже главная роль в ромкоме "Все без ума от Мэри". И в фильме, и в мире – поголовная влюбленность в Диас: от юнцов до пенсионеров. Но, конечно, она снова сама выбрала себе жениха – того, с кем хочет остаться.

[ + – ] У героини Кэмерон Диас в фильме "Все без ума от Мэри" (1998) – десятки ухажеров: и стар, и млад

В 29 лет у Кэмерон Диас – звездно-драматическая роль Джулианны в "Ванильном небе" (2001). Ситуация усложнилась: героиня Кэмерон выбрала богатого и харизматичного плейбоя Дэвида, которого играет Том Круз. Он аж четыре раза провел с ней ночь, а потом – бац и – и бросил ради какой-то пигалицы Софии, которую играет другая секс-бомба столетия – Пенелопа Крус.

Джулианна филигранно заманивает "отступника" в машину-ловушку, где фантастически точно играет безумную сцену ревности с летальным исходом: поворот руля, и авто летит с моста вниз – об стену. Так не доставайся же ты никому! Это – выдающаяся сцена суицида и убийства одновременно.

Обычно пресса фильмы с участием Кэмерон Диас ругала (что не мешало этим лентам приносить стомиллионные прибыли), но тут даже грозная американская Гильдия критиков номинировала Диас за лучшую женскую роль второго плана.

[ + – ] Сцена из фильма "Ванильное небо" (2001), где героиня Кэмерон Диас расправляется с неверным любовником ценой своей жизни

Ангел с душой амазонки: отсюда успех Кэмерон Диас и в роли зверского агента Натали Кук в "Ангелах Чарли". Она, конечно, и потанцевать любит, но может и топор у преступника выбить, и пальчики сломать. Так было в "Ангелах Чарли 2. Только вперед" (2003) с криком: "Кольца у меня!". На титановых кольцах записана информация свидетелей.

Попса, но бодрая. Понятно, что рейтинг IMDB 4,9/10, зато прибыль – $260 млн.

[ + – ] Амазонка в действии: Кэмерон Диас – агент Чарли

В 39 лет за фильм "Очень плохая училка"(2011) Кэмерон Диас вытребовала у продюсеров огромный процент с прибыли. Там ее героиня – некомпетентная школьная учительница, которая вынужден вернуться к ненавистному преподаванию – ее бросил богатый жених. Вот чтобы себя уже навсегда обеспечить Кэмерон Диас и заключила новый вариант контракта: минимальный гонорар ($1 млн), но зато – процентная ставка от сборов. Ее героиня устроила грязную конкуренцию с коллегами в школе. Критики традиционно сказали: "Фе" (на Metacritic рейтинг фильма составляет 47 баллов из 100), но сборы картины при $20 млн вложений составили $216 млн! И наша Кэмерон сорвала куш в $40 млн.

Ее формула: амазонка с ангельской внешностью – бой – победа. Бой за прибыль, за жениха и даже – за покой.

Личное счастье Кэмерон Диас: с бонусом в виде музыки

Уже заработав состояние, Кэмерон Диас после провального ремейка классического мюзикла "Энни" в 2014 году решила уйти из большого кино.

"Голливуд – это тяжелая работа: быть на виду 20 лет", — поделилась актриса. А заодно завязала и со страстными звездными романами. В интервью Кэмерон Диас теперь категорически не желает вспоминать свои отношения с бывшими. А список завидный: Джастин Тимберлейк, рэпер P Diddy, бейсболист Алекс Родригес.

"Все это не имеет значения, я не помню никого из них. Сейчас Бенджи – мой муж, и никто с ним не сравнится", — заявила Диас на ТВ.

Амазонке захотелось тихой гавани во всех аспектах – и в личном тоже. И ее классически сосватали: через родственников. Невестка будущего мужа Бенджи Мэддена и его брат – ее друзья. Они тихонько свели даму и кавалера на маленькой вечеринке.

"Я увидела, как он подходит ко мне, и подумала: "Он крутой!" А когда немного пообщались, поняла, он – тот самый парень. Бенджи стал сокровищем моей жизни", — призналась актриса.

А парень-то, между прочим, гитарист известной штатовской рок-группы Good Charlotte. Послушайте – весьма приличный тяжелый рок. Помните девичье увлечение Оззи и "Металликой"? А тут тебе дома всегда могут сыграть. И рокер младше Кэмерон Диас на семь лет – красота!

[ + – ] Популярный клип группы Good Charlotte, где на гитаре играет муж Кэмерон Диас

В 2014-м – познакомились, через год поженились, но никак не могли родить. Пришлось снова бороться – уже за ребенка. В 2019 у супругов родилась дочь Рэддикс — пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Кэмерон Диас всегда добивается цели.

"Я обожаю быть мамой! Это лучший период моей жизни. Я так благодарна и счастлива, это лучшее, что могло произойти, и мне так повезло пройти через это вместе с Бенджи. Мы прекрасно проводим время. Я в восторге и не могу поверить в происходящее!" — сегодня говорит она.

[ + – ] Кэмерон Диас с супругом – рокером Бенджи Мэдденом

Кэмерон Диас говорит, что не собирается возвращаться в профессию, организовав производство органического вина своей марки. Но все-таки сделала недавно одно исключение: озвучила принцессу Фиону для "Шрека-5" (2022) – у той такой же переменчивый, но железный характер. Родственные души! И потом, ведь малышка Рэддикс любит мультики!

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