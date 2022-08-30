50 років "найдорожчій" акторці планети, яка заробила на одному з проєктів $40 млн.

Модель із 16 років: ноги — від грудей, сяйливі блакитні очі, фотоспалахова усмішка та ямочки на щічках. Із моделі — в акторки, без профільної освіти: у 22 роки Кемерон Діас стала зіркою фільму "Маска". При цьому вона сама підкорювала героя Джима Керрі! Також Кемерон Діас чинила в багатьох фільмах. Герой Тома Круза кинув її персонажа у "Ванільному небі" — та влаштувала йому аварію.

Кемерон Діас, змусивши голлівудських продюсерів виплачувати відсотки з прибутку, зірвала куш у 40 мільйонів доларів. А потім покинула Голлівуд, вийшла заміж, народила дочку й тепер живе не поспішаючи, на втіху. Дівчина-усмішка зі сталевим характером! У Кемерон Діас жодного "Оскара", але є "Золота малина", проте це не завадило їй стати культовою акторкою та однією з найоплачуваніших зірок у світі. Журналіст Фокусу розбирався у феномені Кемерон Діас, взявши за основу лише ключові факти.

Кемерон Діас: ангел із душею амазонки

Кемерон Діас народилася в Каліфорнії. Її батько Еміліо Діаз — американець кубинського походження, працював майстром у нафтопереробній компанії. Мати — наполовину німкеня, наполовину англійка, брокерка. Від тата — південний темперамент, від мами — розважливість і воля. Вибухове поєднання! У Кемерон є ще брат і сестра, всі вони нічого не потребували.

Кемерон Діас навчалася в політехнічній школі та захоплювалася зоологією: вдома було повно тварин. Довгоноге курносе дівчисько з ангельською зовнішністю відривалася на важкій рок-музиці — ходила на концерти Оззі Озборна та "Металіки". Але не одна, а з мамою та сестрою.

На вечірці вона познайомилася з фотографом, який її засватав у модельне агентство. Вже у 16 років заробіток Кемерон Діас становив 2 тис. доларів на день.

Побачила сценарій "Маски" у свого агента на столі. Захопилася текстом, пішла на проби. Її взяли із застереженнями, але Діас почала брати уроки акторської майстерності, і її роль подружки головного героя стала значно об'ємнішою.

Злиття й поглинання

Зйомки відбувалися в 1993 році, Кемерон Діас — 21. Сцена, в якій вона спокушає героя Джима Керрі, банківського клерка Стенлі Іпкінса, — це тотальне злиття й поглинання. З одного боку, вона тут із завданням — увійти в довіру, з іншого, Кемерон Діас — як цунамі: обрала жертву за наведенням, але сама нею захопилася.

"Ці візерунки на краватці нагадують мені дівчину, яка скаче на коні без сідла. Щось на кшталт леді Годіви", — мляво каже Діас, дивлячись у обличчя Іпкінса, яке тане. Леді Годіва — британська легенда, дружина короля, яка проскакала гола на коні через усе місто: спокуслива та недоступна, беззахисна та небезпечна.

[ + – ] Сцена спокуси у фільмі "Маска" (1994). Кемерон Діас і Джим Керрі

Амазонка з ангельською зовнішністю — типаж, який Кемерон Діас гратиме завжди. Можливо, їй не вистачає акторських даних, зате цей унікальний образ працює на всі сто.

У 24 роки — у Кемерон Діас вже головна роль у ромкомі "Всі в захваті від Мері". І у фільмі, і у світі — поголовна закоханість у Діас: від юнаків до пенсіонерів. Але, звісно, вона знову сама обрала собі нареченого — того, з ким хоче лишитися.

[ + – ] У героїні Кемерон Діас у фільмі "Всі в захваті від Мері" (1998) — десятки залицяльників: і старі, і молоді

У 29 років у Кемерон Діас — зірково-драматична роль Джуліанни у "Ванільному небі" (2001). Ситуація ускладнилася: героїня Кемерон обрала багатого та харизматичного плейбоя Девіда, якого грає Том Круз. Він аж чотири рази провів із нею ніч, а потім — бац — і кинув заради якоїсь малявки Софії, яку грає інша секс-бомба сторіччя — Пенелопа Крус.

Джуліанна філігранно заманює "відступника" в машину-пастку, де фантастично точно грає шалену сцену ревнощів із летальним кінцем: поворот керма, і авто летить із моста вниз — об стіну. Так не діставайся ж ти нікому! Це — визначна сцена суїциду та вбивства одночасно.

Зазвичай преса фільми за участю Кемерон Діас лаяла (що не заважало цим стрічкам приносити стомільйонні прибутки), але тут навіть грізна американська Гільдія критиків номінувала Діас за найкращу жіночу роль другого плану.

[ + – ] Сцена з фільму "Ванільне небо" (2001), де героїня Кемерон Діас розправляється з невірним коханцем ціною свого життя

Ангел із душею амазонки: звідси успіх Кемерон Діас і в ролі агента-звіра Наталі Кук в "Ангелах Чарлі". Вона, звісно, і потанцювати любить, але може й сокиру в злочинця вибити, і пальчики зламати. Так було в "Ангелах Чарлі 2. Тільки вперед" (2003) із криком: "Кільця у мене!". На титанових обручках записана інформація свідків.

Попса, але бадьора. Зрозуміло, що рейтинг IMDB 4,9/10, натомість прибуток — $260 млн.

[ + – ] Амазонка в дії: Кемерон Діас — агент Чарлі

У 39 років за фільм "Училка" (2011) Кемерон Діас вимагала в продюсерів величезний відсоток із прибутку. Там її героїня — некомпетентна шкільна вчителька, яка змушена повернутися до ненависного викладання — її покинув багатий наречений. Ось щоб себе вже назавжди забезпечити, Кемерон Діас і уклала новий варіант контракту: мінімальний гонорар ($1 млн), зате — відсоткова ставка від зборів. Її героїня влаштувала брудну конкуренцію з колегами у школі. Критики традиційно сказали: "Фе" (на Metacritic рейтинг фільму складає 47 балів зі 100), — але збори стрічки за $20 млн вкладень склали $216 млн! І наша Кемерон зірвала куш у $40 млн.

Її формула: амазонка з ангельською зовнішністю — бій — перемога. Бій за прибуток, за нареченого та навіть за спокій.

Особисте щастя Кемерон Діас: із бонусом у вигляді музики

Уже заробивши статки, Кемерон Діас після провального ремейку класичного мюзиклу "Енні" у 2014 році вирішила піти з великого кіно.

"Голлівуд — це важка робота: бути на виду 20 років", — поділилася акторка. А заразом зав'язала і з пристрасними зірковими романами. В інтерв'ю Кемерон Діас тепер категорично не бажає згадувати свої стосунки з колишніми. А список завидний: Джастін Тімберлейк, репер P Diddy, бейсболіст Алекс Родрігес.

"Усе це не має значення, я не пам'ятаю нікого з них. Зараз Бенджі — мій чоловік, і ніхто з ним не зрівняється", — заявила Діас на ТБ.

Амазонці захотілося тихої гавані в усіх аспектах — і в особистому також. І її класично засватали: через родичів. Невістка майбутнього чоловіка Бенджі Меддена та його брат — її друзі. Вони тихенько звели даму та кавалера на маленькій вечірці.

"Я побачила, як він підходить до мене, і подумала: "Він крутий!" А коли трохи поспілкувалися, зрозуміла, він — той самий хлопець. Бенджі став скарбом мого життя", — зізналася акторка.

А хлопець, між іншим, гітарист відомого штатівського рок-гурту Good Charlotte. Послухайте — дуже пристойна важкий рок. Пам'ятаєте дівоче захоплення Оззі та "Металікою"? А тут тобі вдома завжди можуть зіграти. І рокер молодший за Кемерон Діас на сім років — краса!

[ + – ] Популярний кліп гурту Good Charlotte, де на гітарі грає чоловік Кемерон Діас

2014-го — познайомилися, через рік одружилися, але ніяк не могли народити. Довелося знову боротися — вже за дитину. У 2019-му в подружжя народилася дочка Реддікс — пара скористалася послугами сурогатної матері. Кемерон Діас завжди досягає мети.

"Я люблю бути мамою! Це найкращий період мого життя. Я така вдячна та щаслива, це найкраще, що могло статися, і мені так пощастило пройти через це разом із Бенджі. Ми чудово проводимо час. Я в захваті й не можу повірити в те, що відбувається!" — каже вона сьогодні.

[ + – ] Кемерон Діас із чоловіком — рокером Бенджі Медденом

Кемерон Діас каже, що не збирається повертатися в професію, організувавши виробництво органічного вина своєї марки. Але все-таки зробила нещодавно один виняток: озвучила принцесу Фіону для "Шрека-5" (2022) — у тої такий самий мінливий, але залізний характер. Споріднені душі! І взагалі, адже мала Реддікс любить мультики!

Важливо