Любил, восхищался, поддерживал. Умер лучший театральный критик Украины Олег Вергелис

Больше четверти века Олег освещал театральную жизнь страны – с любовью и пониманием.

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Сегодня, на 55 году жизни, умер Олег Вергелис – лучший украинский театральный критик. Долгие годы он работал театральным обозревателем в двух ведущих столичных изданиях: в "Киевских ведомостях" и "Зеркале недели".

Я знал Олега с 1996 года. Мы не дружили, но, скажем так, следили за творчеством друг друга и иногда созванивались: я звонил ему, когда мне что-то нужно было узнать про театр, он мне – когда ему что-то нужно узнать про кино.

Три года назад он перенес инсульт и оказался в больнице. По соцсетям прошел клич: поддержать Олега финансово – откликнулось огромное количество театральных деятелей, деньги собирали целыми театральными коллективами. В это тяжелое для него время, возможно, впервые стал очевиден тот огромный масштаб любви к нему всего нашего театрального сообщества.

А ведь критик – это человек, который по определению должен был ругать, быть недовольным, пенять на огрехи. Но в случае с Олегом – я не помню, чтобы он кого-то "разнес в пух и прах". Он был очень деликатен. Он искренне восторгался и осторожно указывал на недостатки постановок. Он любил, восхищался и поддерживал – вот каковым было его кредо. Наверное, поэтому такое большое число театральных людей испытывало к нему благодарность.

Вергелис в 2019 году поправился и снова стал радовать обзорами поклонников своего таланта. Как известно, в театре немало закулисных интриг и разборок. Я не помню, чтобы Олег хоть раз участвовал в чем-то подобном. Он был таким ангелом-хранителем украинского театрального мира, не позволяющим ему опускаться ниже каких-то критериев, но главным образом – воспевающим настоящих личностей театра, я бы даже сказал, любующегося ими.

Царствие Небесное, яркому и самобытному человеку от культуры, много сделавшему для театра Украины.

Награды Олега Вергелиса:

2002 — Лауреат Всеукраинского конкурса СМИ "Золотое перо" за лучшее освещение культурной жизни страны на страницах газеты "Киевские Ведомости", а также обладатель спецнаграды "Золотое перо" от Национального союза театральных деятелей Украины "за творческий вклад и благотворительность"

2010 — Международная литературная премия имени Юрия Долгорукого

2011 — Гоголевская премия Национального союза писателей Украины

2018 — Художественная премия "Киев" им. Амвросия Бучмы

2020 — Международная литературная премия "Наше сердце" к 170-летию Ги де Мопассана — 2 место в разделе "Проза" за рассказ "Старая актриса на роль миллиардерши"

2020 — Международный книжный форум "Зеленая волна" (г. Одесса) — диплом победителя за лучшую книгу на культурную тематику ("Народная артистка (Олег Вергелис о Нонне Копержинской)"