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Культура

Любив, захоплювався, підтримував. Помер найкращий театральний критик України Олег Вергеліс

Олег Вергеліс
Олег Вергеліс

Понад чверть століття Олег висвітлював театральне життя країни — з любов'ю та розумінням.

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Сьогодні, на 55 році життя, помер Олег Вергеліс — найкращий український театральний критик. Довгі роки він працював театральним оглядачем у двох провідних столичних виданнях: у "Київських відомостях" і "Дзеркалі тижня".

Я знав Олега з 1996 року. Ми не дружили, але, скажімо так, стежили за творчістю один одного й іноді зідзвонювалися: я дзвонив йому, коли мені щось треба було дізнатися про театр, він мені, коли йому щось потрібно дізнатися про кіно.

Три роки тому він переніс інсульт і опинився в лікарні. По соцмережах пройшов заклик: підтримати Олега фінансово — відгукнулася величезна кількість театральних діячів, гроші збирали цілими театральними колективами. У цей важкий для нього час, можливо, вперше став очевидним той величезний масштаб любові до нього всієї нашої театральної спільноти.

Адже критик — це людина, яка за визначенням мала лаяти, бути незадоволеною, нарікати через огріхи. Але у випадку з Олегом я не пам'ятаю, щоб він когось "розніс у пух і порох". Він був дуже делікатний. Він щиро захоплювався й обережно вказував на недоліки постановок. Він любив, захоплювався та підтримував — ось яким було його кредо. Напевно, тому така велика кількість театральних людей відчувала до нього подяку.

Вергеліс у 2019 році погладшав і знову став радувати оглядами шанувальників свого таланту. Як відомо, у театрі чимало закулісних інтриг і розбірок. Я не пам'ятаю, щоб Олег хоч раз брав участь у чомусь подібному. Він був таким ангелом-охоронцем українського театрального світу, який не дозволяє йому опускатися нижче за якісь критерії, але головним чином оспівує справжніх особистостей театру, я б навіть сказав, що милується ними.

Царство Небесне яскравій і самобутній людині від культури, яка багато зробила для театру України.

Нагороди Олега Вергеліса:

2002 — Лауреат Всеукраїнського конкурсу ЗМІ "Золоте перо" за найкраще висвітлення культурного життя країни на сторінках газети "Київські Відомості", а також володар спецнагороди "Золоте перо" від Національної спілки театральних діячів України "за творчий внесок і благодійність"

2010 — Міжнародна літературна премія імені Юрія Долгорукого

2011 — Гоголівська премія Національної спілки письменників України

2018 — Художня премія "Київ" ім. Амвросія Бучми

2020 — Міжнародна літературна премія "Наше серце" до 170-річчя Гі де Мопассана — 2 місце в розділі "Проза" за оповідання "Стара актриса на роль мільярдерки"

2020 — Міжнародний книжковий форум "Зелена хвиля" (м. Одеса) — диплом переможця за найкращу книгу на культурну тематику ("Народна артистка (Олег Вергеліс про Нону Копержинську)")