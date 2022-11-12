Топ-5 cериалов ноября: Сталлоне-мафиози, Блант-мстительница, охотники за маньяками и просто звери

В ноябре у зрителей широкий выбор сериальных премьер: от анимационной сатирической комедии – до военной драмы, вестерна и полицейского триллера.

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Сталлоне сыграл, наконец, "плохого парня" – отсидевшего мафиози, но похоже, что Сильвестр даже из рецидивиста делает "славного малого". Эмили Блант станет мстительной королевой вестерна. Вас ждут также британские диверсанты времен Второй мировой, американские ФБРовцы — охотники за маньяками в период пандемии, а еще обитатели Зверополиса с очень узнаваемыми человеческими привычками.

Зверополис+ / Zootopia+

США, 2022, мультфильм, комедия, приключения

Премьера: 9 ноября

Платформа: Disney+

Сезоны: 1

Серий: 6

Поклонники шедеврального анимационного детектива "Зверополис" (2016) ждали все эти годы "Зверополис-2". Оно и понятно: при бюджете $150 млн картина собрала $1 млрд. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг "Зверополиса" составляет 98%, и у ленты в арсенале – заслуженный "Оскар" в категории "лучший анимационный фильм". Полнометражный мульт понравился всем без исключения – критикам и публике, маленьким и взрослым, потому что там – детективная интрига, сочные образы, политический заговор, и все это помножено на едкую социальную сатиру: каждый нашел что-то свое.

Сообщаем: зато мы все дождались сериала "Зверополис+" — с теми же героями, в тех же временных рамках. Стержневыми героями будут офицер полиции, оптимистичная зайчиха Джуди Хоппс и болтливый пройдоха лис Ник Уайлд. Но появятся и новые герои. Насколько сериал может тягаться с полнометражным мультом – решите сами.

[ + – ] Трейлер анимационного сериала "Зверополис+"

Англичанка / The English

США, драма, вестерн

Премьера: 11 ноября

Платформа: Prime Video

Сезон: 1

Серий: 6

В ролях: Эмили Блант, Часк Спенсер, Стивен Ри

Аристократическая англичанка Корнелия Лок в 1890 году приезжает на Дикий Запад с целью найти человека, убившего ее сына. Она заручается поддержкой бывшего военного Илая из коренного индейского народа пауни. У него тоже имеются свои счеты. Эта парочка наведет такого шороху, что даже весьма Дикий Запад несколько ошалеет.

У Эмили Блант ("Тихое место") в принципе получается играть дам и красивых, и героических. Для тех, кто не любит ждать, сообщаем: 6 серий выйдут одновременно.

[ + – ] Трейлер сериала "Англичанка"

"Король Талсы" /Tulsa King

США, 2022, драма, криминал

Премьера: 13 ноября

Платформа: Paramount+

Сезон: 1

Серий:13

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Доменик Ломбардоззи, Макс Каселла

Мафиози из Нью-Йорка отсидел четверть века в тюрьме. Его босс направляет гангстера в город Талса в Оклахоме, чтобы построить там новую криминальную сеть. И тот начинает неспешно вводить новые порядки — привычные для гангстера, но шокирующие для местного населения.

Новая попытка Сталлоне сыграть отрицательную роль. Предыдущая была в фильме "Кулак" (1978), где он играл проворовавшегося профсоюзного лидера, но все равно не удержался и сделал своего персонажа хорошим парнем. Поглядим, что получилось здесь. Судя по ролику — обаяние не пропьешь. И оно — не отрицательное.

[ + – ] Трейлер сериала "Король Талсы"

"САС: Неизвестные герои" / SAS: Rogue Heroes

Великобритания, 2022, драма, история

Премьера: 13 ноября

Платформа: Prime Video, BBC

Сезон: 1

Серий: 6

В ролях: Доминик Уэст, Алфи Аллен.

Отметим, что это проект Стивена Найта, снявшего популярнейший криминальный сериал "Острые козырьки". Тут речь об Особой воздушной службе (SAS) Великобритании, созданной во время Второй мировой. Офицер Дэвид Стирлинг убежден в неэффективности традиционных отрядов специального назначения. Он предлагает радикальный план по созданию нового подразделения для спецопераций и диверсий в тылу нацистов.

Судя по трейлеру, в сериале есть динамизм, размах и традиционный английский юмор. В Британии премьера сериала прошла раньше на две недели, и пока что на Rotten Tomatoes его рейтинг 100% — неплохой задел.

[ + – ] Трейлер сериала "САС: Неизвестные герои"

"Мыслить как преступник: эволюция" / Criminal Minds: Evolution

США, криминал, детектив

Премьера: 24 ноября

Платформа: Paramount+

Сезон: 1

Серий: 10

В ролях: Аиша Тайлер, Пэйджет Брюстер

Популярный детективный сериал "Мыслить как преступник" о работе специального отдела ФБР по поведенческому анализу, который выходил с 2005 по 2010 годы, выдержав 15 сезонов, снова возвращается на экраны.

В сериале в центре внимания элитной команды криминалистов ФБР – преступник-маньяк, который использовал пандемию для создания сети, могущей связать между собой других серийных убийц. По мере того, как мир после пандемии возвращается на круги своя, эта сеть начинает функционировать, пожиная кровавые плоды. Но опытные криминалисты принимают вызов.

Поклонникам прошлого сериала будет приятно узнать, что в обновленном проекте к своим ролям вернутся Джо Мантенья, Пейдж Брюстер, Эй Джей Кук и Кирстен Венгснесс, которые снимались практически с самого начала, а также Аиша Тайлер и Адам Родригес, которые присоединились к проекту после 10 сезона. Среди новичков – актер Зак Гилфорд.

Трейлер напряженный, страшный, показывающий результат объединенных усилий преступников, но и копы имеют достаточный багаж знаний, чтобы вычислить по повадкам этих новых "хищников".

[ + – ] Трейлер сериала "Мыслить как преступник: эволюция"

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