Топ 5 серіалів листопада: Сталлоне-мафіозі, Блант-месниця, мисливці за маніяками та просто звірі

У листопаді в глядачів широкий вибір серіальних прем'єр: від анімаційної сатиричної комедії до військової драми, вестерну та поліцейського трилера.

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Сталлоне нарешті зіграв "поганого хлопця" — мафіозі, що відсидів, але схоже, що Сильвестр навіть із рецидивіста робить "славного малого". Емілі Блант стане мстивою королевою вестерну. На вас чекають також британські диверсанти часів Другої світової, американські ФБРівці — мисливці за маніяками в період пандемії, а також мешканці Зверополіса з дуже пізнаваними людськими звичками.

Зоотрополіс+/Zootopia+

США, 2022, мультфільм, комедія, пригоди

Прем'єра: 9 листопада

Платформа: Disney+

Сезони: 1

Серій: 6

Шанувальники шедеврального анімаційного детективу "Зоотрополіс" (2016) чекали всі ці роки на "Зоотрополіс-2". Воно й зрозуміло: за бюджету $150 млн стрічка зібрала $1 млрд. На сайті Rotten Tomatoes рейтинг "Зоотрополісу" складає 98%, і у стрічки в арсеналі — заслужений "Оскар" у категорії "найкращий анімаційний фільм". Повнометражний мульт сподобався всім без винятку — критикам і публіці, маленьким і дорослим, бо там — детективна інтрига, соковиті образи, політична змова, і все це помножено на їдку соціальну сатиру: кожен знайшов щось своє.

Повідомляємо: натомість ми всі дочекалися серіалу "Зоотрополіс+" — із тими самими героями, у тих самих часових межах. Стрижневими героями будуть офіцерка поліції, оптимістична зайчиха Джуді Гоппс і балакучий пройдисвіт лис Нік Вайлд. Але з'являться нові герої. Наскільки серіал може суперничати з повнометражним мультфільмом — вирішуйте самі.

[ + – ] Трейлер анімаційного серіалу "Зоотрополіс+"

Англійка/The English

США, драма, вестерн

Прем'єра: 11 листопада

Платформа: Prime Video

Сезон: 1

Серій: 6

У ролях: Емілі Блант, Часк Спенсер, Стівен Рі

Аристократична англійка Корнелія Лок у 1890 році приїжджає на Дикий Захід із метою знайти людину, яка вбила її сина. Вона заручається підтримкою колишнього військового Ілая з корінного індіанського народу павуні. У нього також є свої цілі. Ця парочка здійме такий ґвалт, що навіть дуже Дикий Захід дещо приголомшить.

В Емілі Блант ("Тихе місце") в принципі виходить грати дам і красивих, і героїчних. Для тих, хто не любить чекати, повідомляємо: 6 серій вийдуть одночасно.

[ + – ] Трейлер серіалу "Англійка"

"Король Талси"/Tulsa King

США, 2022, драма, кримінал

Прем'єра: 13 листопада

Платформа: Paramount+

Сезон: 1

Серій:13

У ролях: Сильвестр Сталлоне, Доменік Ломбардозі, Макс Каселла

Мафіозі з Нью-Йорка відсидів чверть століття у в'язниці. Його бос направляє гангстера в місто Талса в Оклахомі, щоб збудувати там нову кримінальну мережу. І той починає неквапливо запроваджувати нові порядки — звичні для гангстера, але шокуючі для місцевого населення.

Нова спроба Сталлоне зіграти негативну роль. Попередня була у фільмі "Кулак" (1978), де він грав профспілкового лідера-крадія, але все одно не втримався та зробив свого персонажа хорошим хлопцем. Подивимося, що вийшло тут. Судячи з ролика — чарівність не проп'єш. І вона не негативна.

[ + – ] Трейлер серіалу "Король Талси"

"САС: Невідомі герої"/SAS: Rogue Heroes

Великобританія, 2022, драма, історія

Прем'єра: 13 листопада

Платформа: Prime Video, BBC

Сезон: 1

Серій: 6

У ролях: Домінік Вест, Алфі Аллен.

Зазначимо, що це проєкт Стівена Найта, який зняв найпопулярніший кримінальний серіал "Гострі картузи". Тут ідеться про Особливу повітряну службу (SAS) Великобританії, створену під час Другої світової. Офіцер Девід Стірлінг переконаний у неефективності традиційних загонів спеціального призначення. Він пропонує радикальний план створення нового підрозділу для спецоперацій і диверсій у тилу нацистів.

Судячи з трейлера, у серіалі є динамізм, розмах і традиційний англійський гумор. У Британії прем'єра серіалу пройшла раніше на два тижні, і поки що на Rotten Tomatoes його рейтинг 100% — непоганий доробок.

[ + – ] Трейлер серіалу "САС: Невідомі герої"

"Думати як злочинець: еволюція"/Criminal Minds: Evolution

США, кримінал, детектив

Прем'єра: 24 листопада

Платформа: Paramount+

Сезон: 1

Серій: 10

У ролях: Аїша Тайлер, Пейджет Брюстер

Популярний детективний серіал "Думати як злочинець" про роботу спеціального відділу ФБР із поведінкового аналізу, який виходив із 2005 по 2010 роки, витримавши 15 сезонів, знову повертається на екрани.

У серіалі в центрі уваги елітної команди криміналістів ФБР — злочинець-маніяк, який використав пандемію для створення мережі, яка може пов'язати між собою інших серійних убивць. У міру того, як світ після пандемії повертається на своє місце, ця мережа починає функціонувати, пожинаючи криваві плоди. Але досвідчені криміналісти приймають виклик.

Шанувальникам минулого серіалу буде приємно дізнатися, що в оновленому проєкті до своїх ролей повернуться Джо Мантенья, Пейдж Брюстер, Ей Джей Кук і Кірстен Венгснесс, які знімалися практично із самого початку, а також Аїша Тайлер і Адам Родрігес, які приєдналися до проєкту після 10 сезону. Серед новачків — актор Зак Гілфорд.

Трейлер напружений, страшний, що показує результат об'єднаних зусиль злочинців, але й копи мають достатній багаж знань, щоб вирахувати за звичками цих нових "хижаків".

[ + – ] Трейлер серіалу "Думати як злочинець: еволюція"

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