Топ-сериалы декабря. Харрисон-ковбой, Честейн – леди кантри, охотники за монстрами и сокровищами

В декабре нас ждут интересные и разножанровые премьеры: мистический детектив и мелодрама в стиле кантри, шпионский триллер и вестерн с Харрисоном Фордом, а на финише – приквел культового фэнтезийного "Ведьмака".

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"Три сосны" / Three Pines

Канада, мистика, детектив, криминальная драма

Премьера: 2 декабря

Платформа: Amazon Prime Video

В ролях: Альфред Молина, Россиф Сазерленд, Мари-Жозе Беланже

Новый сериал расскажет о детективе Армане Гамаше, герое цикла романов Луизы Пенни, который должен разобраться с серией убийств в поселке Три сосны. Неожиданно для себя он встречается с собственными привидениями прошлого, раскрывая ужасные тайны провинциального городка.

Сериал для любителей атмосферных детективов, когда под личиной благопристойности полицейский находит скопище пороков.

[ + – ] Трейлер к сериалу "Три сосны"

"Джордж и Тэмми" / George & Tammy

США, биографическая музыкальная драма

Премьера: 4 декабря

Платформа: Showtime

В ролях: Майкл Шеннон, Джессика Честейн

Классно сделанный сериал для тех, кому нравятся произведения о людях-творцах типа ленты "Элвис" (2022) о звезде рок-н-ролла или "Манк" (2020) о голливудском сценаристе.

Сериал рассказывает о двух американских кантри-звездах Джордже Джонсе и Тэмми Уайнетт в тот период их жизни, когда они стали супругами. У нее это был не первый брак, а Джордж страдал алкоголизмом, но попробовал стать примерным (или не очень) мужем. Своей известности оба супруга добились самостоятельно, Джордж – рекордсмен по количеству кантри-хитов (их у него 167), а Тэмми в США называли "леди кантри". В общем в кадре две звезды, две светлых повести.

"Есть что-то особенное в первом хите. Это "что-то" меняет человека. После первого удачного выступления только ты и не можешь дождаться следующего", — говорится в трейлере.

Смотрите завораживающе хороший дуэт актеров Майкла Шеннона ("Война токов", "Форма воды") и Джессики Честейн ("Интерстеллар"). Это их первоклассная работа.

[ + – ] Трейлер к сериалу "Джордж и Тэмми"

"Сокровище нации: На краю истории" / National Treasure: Edge of History

США, 2022, приключения, боевик, триллер

Премьера: 14 декабря

Платформа: Disney+

В ролях: Лизетт Алексис, Джастин Барта, Брида Вул

Это экранизация одного из самых известных произведений американской фантастки Октавии Батлер — ее одноименного романа 1979 года. Новый сериал — продолжение кинофраншизы "нулевых". Адресовано — поклонникам триллера "Код да Винчи" (2006) и, собственно, одноименных фильмов "Сокровища нации" (2004) и "Сокровища нации: Книга тайн" (2007), где по полной расшифровка древних манускриптов, открывающих ключи к секретным кладам, а так же перестрелки и любовь — в паузах между разгадываниями.

По сюжету на свое 20-тилетие начинающая писательница Моралес узнает шокирующую правду о смерти главы своей семьи. Стремясь разгадать загадки своего рода она отправляется в опасное путешествие. На пути к пропавшим реликвиям ее ждет множество испытаний, но лучшие друзья девушки не позволили ей в одиночку рисковать жизнью и отправились вместе с красавицей.

Вперед – за сокровищами!

[ + – ] Трейлер к сериалу "Сокровище нации: На краю истории"

"Рекрут" / The Recruit

США, 2022, шпионский приключенческий триллер

Премьера: 16 декабря

Платформа: Netflix

В ролях: Ной Сентинео, Александра Петрачук, Лайнас Роуч, Лора Хэддок

24-летний юрист Оуэн устраивается работать в ЦРУ. Ему поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если ее не освободят. Знакомство с ней втягивает Оуэна в международный шпионский заговор. С места — в карьер!

Конечно, сразу приходит в голову шпионский триллер "Рекрут" (2003) с Аль Пачино и Колином Фарреллом. Это близко, но сюжет все-таки другой.

Вас здесь ожидает динамичный темп повествования, быстро меняющиеся обстоятельства, водоворот событий, бесконечные подставы, смертельно опасные и гомерически смешные ситуации. В этом "горниле" происходит становление-взросление главного героя. Ему должно повезти! Ведь новичкам везет!

[ + – ] Трейлер к "Рекруту"

"1923"

США, 2022, вестерн, драма

Премьера: 18 декабря

Платформа: Paramount+

В ролях: Харрисон Форд, Хелен Миррен

Это второй приквел "Йеллоустоуна" после "1883". Как видно из названия действие разворачивается в 1923 году. Эта история рассказывает о двух поколениях семьи Даттон, которые столкнулись с последствиями Первой мировой войны, а потом — введением Сухого закона. Героям предстоит выживать в суровых условиях Великой депрессии, беззакония и запретов, бороться с конкурентами и неурожаями.

В центре — ветеран вестерн-движения Харрисон Форд. Харизматичный актер находится под присмотром самого опытного сегодня шоураннера в этом жанре — Тейлора Шеридана.

В общем эта вещь — фанам вестернов, бонусом здесь — смачные исторические детали 1920-х. Общий для всех героев лозунг: "Нас всех убьет жадность". Скучать не придется!

[ + – ] Трейлер к "1923"

"Ведьмак: Кровное происхождение" / The Witcher: Blood Origin

США, 2022, боевик, фэнтези, приключения

Премьера: 25 декабря

Платформа: Netflix

В ролях: Мишель Йео, Натаниэль Кертис, Ленни Генри

Мини-сериал является приквелом к ​​культовой истории о Ведьмаке (ведьмаки, кто не в курсе — это охотники на монстров). Известно, что действие сериала происходит за 1200 лет до встречи Геральта, Цири и Йеннифэр. Есть Империя и есть те, кто устал от ее гнета и хочет подорвать ее могущество — это семь незнакомцев. Драки, порталы, превращения, монстры, если вы любитель всего такого — вам сюда.

Главную роль сыграет колоритная Мишель Йео ("Мемуары гейши") — она воительница по имени Эйле, которая оставила свой клан и королеву, чтобы стать странствующим музыкантом. Но ей помешали стать поп-звездой всякие чудовища. Разумеется, последних ждет жестокая расправа: небезопасно женщине мешать петь, когда она этого очень хочет.