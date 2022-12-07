Топ серіали грудня. Гаррісон-ковбой, Честейн – леді кантрі, мисливці за монстрами та скарбами

У грудні на нас чекають цікаві та різножанрові прем'єри: містичний детектив і мелодрама у стилі кантрі, шпигунський трилер і вестерн із Гаррісоном Фордом, а на фініші — приквел культового фентезійного "Відьмака".

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"Три сосни"/Three Pines

Канада, містика, детектив, кримінальна драма

Прем'єра: 2 грудня

Платформа: Amazon Prime Video

У ролях: Альфред Моліна, Россіф Сазерленд, Марі-Жозе Беланже

Новий серіал розповість про детектива Армана Гамаша, героя циклу романів Луїзи Пенні, який має розібратися із серією вбивств у селищі Три сосни. Несподівано для себе він зустрічається зі своїми привидами минулого, розкриваючи жахливі таємниці провінційного містечка.

Серіал для любителів атмосферних детективів, коли під личиною пристойності поліцейський знаходить скупчення вад.

[ + – ] Трейлер до серіалу "Три сосни"

"Джордж і Теммі"/George & Tammy

США, біографічна музична драма

Прем'єра: 4 грудня

Платформа: Showtime

У ролях: Майкл Шеннон, Джессіка Честейн

Класно зроблений серіал для тих, кому подобаються твори про людей-творців типу стрічки "Елвіс" (2022) про зірку рок-н-ролу або "Манк" (2020) про голлівудського сценариста.

Серіал розповідає про дві американські кантрі-зірки Джорджа Джонса і Теммі Вайнетт у той період їхнього життя, коли вони стали подружжям. У неї це був не перший шлюб, а Джордж страждав на алкоголізм, але спробував стати зразковим (або не дуже) чоловіком. Своєї популярності обоє досягли самостійно, Джордж — рекордсмен за кількістю кантрі-хітів (їх у нього 167), а Теммі в США називали "леді кантрі". Загалом у кадрі дві зірки, дві світлі повісті.

"Є щось особливе у першому хіті. Це "щось" змінює людину. Після першого вдалого виступу тільки ти і не можеш дочекатися наступного", — йдеться у трейлері.

Дивіться чудовий дует акторів Майкла Шеннона ("Війна струмів", "Форма води") і Джессіки Честейн ("Інтерстеллар"). Це їхня першокласна робота.

[ + – ] Трейлер до серіалу "Джордж і Теммі"

"Скарб нації: На краю історії"/National Treasure: Edge of History

США, 2022, пригоди, бойовик, трилер

Прем'єра: 14 грудня

Платформа: Disney+

У ролях: Лізетт Алексіс, Джастін Барта, Бріда Вул

Це екранізація одного з найвідоміших творів американської фантастки Октавії Батлер — її однойменного роману 1979 року. Новий серіал — продовження кінофраншизи "нульових". Адресовано — шанувальникам трилера "Код да Вінчі" (2006) і, власне, однойменних фільмів "Скарби нації" (2004) та "Скарби нації: Книга таємниць" (2007), де на повну розшифрування стародавніх манускриптів, що відкривають ключі до секретів, а також перестрілки і кохання — у паузах між розгадуваннями.

За сюжетом на своє 20-річчя письменниця-початківиця Моралес дізнається шокову правду про смерть глави своєї родини. Прагнучи розгадати загадки свого роду, вона вирушає в небезпечну подорож. На шляху до зниклих реліквій на неї чекає безліч випробувань, але найкращі друзі дівчини не дозволили їй самотужки ризикувати життям і вирушили разом із красунею.

Вперед — за скарбами!

[ + – ] Трейлер до серіалу "Скарб нації: На краю історії"

"Рекрут"/The Recruit

США, 2022, шпигунський пригодницький трилер

Прем'єра: 16 грудня

Платформа: Netflix

У ролях: Ной Сентінео, Александра Петрачук, Лайнас Роуч, Лаура Хеддок

24-річний юрист Овен влаштовується працювати в ЦРУ. Йому доручають зустрітися з ув'язненою, яка погрожує розкрити секретні відомості, якщо її не звільнять. Знайомство з нею втягує Овена у міжнародну шпигунську змову. З місця — у кар'єр!

Звичайно, відразу спадає на думку шпигунський трилер "Рекрут" (2003) з Аль Пачіно та Коліном Фарреллом. Це близько, але сюжет усе ж таки інший.

На вас тут чекає динамічний темп оповідання, мінливі обставини, вир подій, нескінченні підстави, смертельно небезпечні та гомерично смішні ситуації. У цьому "горнилі" відбувається становлення-дорослішання головного героя. Йому має пощастити! Адже новачкам щастить!

[ + – ] Трейлер до "Рекрута"

"1923"

США, 2022, вестерн, драма

Прем'єра: 18 грудня

Платформа: Paramount+

У ролях: Гаррісон Форд, Гелен Міррен

Це другий приквел "Єллоустоуна" після "1883". Як видно з назви, дія розгортається в 1923 році. Ця історія розповідає про два покоління сім'ї Даттон, які зіткнулися з наслідками Першої світової війни, а потім — запровадженням Сухого закону. Героям доведеться виживати в суворих умовах Великої депресії, беззаконня і заборон, боротися з конкурентами та неврожаями.

У центрі — ветеран вестерн-руху Гаррісон Форд. Харизматичний актор знаходиться під наглядом найдосвідченішого сьогодні шоуранера в цьому жанрі — Тейлора Шерідана.

Загалом, ця річ — фанам вестернів, бонусом тут — смачні історичні деталі 1920-х. Спільне для всіх героїв гасло: "Нас усіх уб'є жадібність". Сумувати не доведеться!

[ + – ] Трейлер до "1923"

"Відьмак: Кровне походження"/The Witcher: Blood Origin

США, 2022, бойовик, фентезі, пригоди

Прем'єра: 25 грудня

Платформа: Netflix

У ролях: Мішель Єо, Натаніель Кертіс, Ленні Генрі

Мінісеріал є приквелом до культової історії про Відьмака (відьмаки, хто не в курсі — це мисливці на монстрів). Відомо, що дія серіалу відбувається за 1200 років до зустрічі Ґеральта, Цірі та Йеннефер. Є Імперія і ті, хто втомився від її гніту та хоче підірвати її могутність — це сім незнайомців. Бійки, портали, перетворення, монстри, якщо ви любитель всього такого — вам сюди.

Головну роль зіграє колоритна Мішель Єо ("Мемуари гейші") — вона войовниця на ім'я Ейле, яка залишила свій клан і королеву, щоб стати мандрівною музиканткою. Але їй завадили стати поп-зіркою всілякі чудовиська. Зрозуміло, на останніх чекає жорстока розправа: небезпечно жінці заважати співати, коли вона цього дуже хоче.