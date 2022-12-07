Топ серіали грудня. Гаррісон-ковбой, Честейн – леді кантрі, мисливці за монстрами та скарбами
У грудні на нас чекають цікаві та різножанрові прем'єри: містичний детектив і мелодрама у стилі кантрі, шпигунський трилер і вестерн із Гаррісоном Фордом, а на фініші — приквел культового фентезійного "Відьмака".
"Три сосни"/Three Pines
Канада, містика, детектив, кримінальна драма
Прем'єра: 2 грудня
Платформа: Amazon Prime Video
У ролях: Альфред Моліна, Россіф Сазерленд, Марі-Жозе Беланже
Новий серіал розповість про детектива Армана Гамаша, героя циклу романів Луїзи Пенні, який має розібратися із серією вбивств у селищі Три сосни. Несподівано для себе він зустрічається зі своїми привидами минулого, розкриваючи жахливі таємниці провінційного містечка.
Серіал для любителів атмосферних детективів, коли під личиною пристойності поліцейський знаходить скупчення вад.
"Джордж і Теммі"/George & Tammy
США, біографічна музична драма
Прем'єра: 4 грудня
Платформа: Showtime
У ролях: Майкл Шеннон, Джессіка Честейн
Класно зроблений серіал для тих, кому подобаються твори про людей-творців типу стрічки "Елвіс" (2022) про зірку рок-н-ролу або "Манк" (2020) про голлівудського сценариста.
Серіал розповідає про дві американські кантрі-зірки Джорджа Джонса і Теммі Вайнетт у той період їхнього життя, коли вони стали подружжям. У неї це був не перший шлюб, а Джордж страждав на алкоголізм, але спробував стати зразковим (або не дуже) чоловіком. Своєї популярності обоє досягли самостійно, Джордж — рекордсмен за кількістю кантрі-хітів (їх у нього 167), а Теммі в США називали "леді кантрі". Загалом у кадрі дві зірки, дві світлі повісті.
"Є щось особливе у першому хіті. Це "щось" змінює людину. Після першого вдалого виступу тільки ти і не можеш дочекатися наступного", — йдеться у трейлері.
Дивіться чудовий дует акторів Майкла Шеннона ("Війна струмів", "Форма води") і Джессіки Честейн ("Інтерстеллар"). Це їхня першокласна робота.
"Скарб нації: На краю історії"/National Treasure: Edge of History
США, 2022, пригоди, бойовик, трилер
Прем'єра: 14 грудня
Платформа: Disney+
У ролях: Лізетт Алексіс, Джастін Барта, Бріда Вул
Це екранізація одного з найвідоміших творів американської фантастки Октавії Батлер — її однойменного роману 1979 року. Новий серіал — продовження кінофраншизи "нульових". Адресовано — шанувальникам трилера "Код да Вінчі" (2006) і, власне, однойменних фільмів "Скарби нації" (2004) та "Скарби нації: Книга таємниць" (2007), де на повну розшифрування стародавніх манускриптів, що відкривають ключі до секретів, а також перестрілки і кохання — у паузах між розгадуваннями.
За сюжетом на своє 20-річчя письменниця-початківиця Моралес дізнається шокову правду про смерть глави своєї родини. Прагнучи розгадати загадки свого роду, вона вирушає в небезпечну подорож. На шляху до зниклих реліквій на неї чекає безліч випробувань, але найкращі друзі дівчини не дозволили їй самотужки ризикувати життям і вирушили разом із красунею.
Вперед — за скарбами!
"Рекрут"/The Recruit
США, 2022, шпигунський пригодницький трилер
Прем'єра: 16 грудня
Платформа: Netflix
У ролях: Ной Сентінео, Александра Петрачук, Лайнас Роуч, Лаура Хеддок
24-річний юрист Овен влаштовується працювати в ЦРУ. Йому доручають зустрітися з ув'язненою, яка погрожує розкрити секретні відомості, якщо її не звільнять. Знайомство з нею втягує Овена у міжнародну шпигунську змову. З місця — у кар'єр!
Звичайно, відразу спадає на думку шпигунський трилер "Рекрут" (2003) з Аль Пачіно та Коліном Фарреллом. Це близько, але сюжет усе ж таки інший.
На вас тут чекає динамічний темп оповідання, мінливі обставини, вир подій, нескінченні підстави, смертельно небезпечні та гомерично смішні ситуації. У цьому "горнилі" відбувається становлення-дорослішання головного героя. Йому має пощастити! Адже новачкам щастить!
"1923"
США, 2022, вестерн, драма
Прем'єра: 18 грудня
Платформа: Paramount+
У ролях: Гаррісон Форд, Гелен Міррен
Це другий приквел "Єллоустоуна" після "1883". Як видно з назви, дія розгортається в 1923 році. Ця історія розповідає про два покоління сім'ї Даттон, які зіткнулися з наслідками Першої світової війни, а потім — запровадженням Сухого закону. Героям доведеться виживати в суворих умовах Великої депресії, беззаконня і заборон, боротися з конкурентами та неврожаями.
У центрі — ветеран вестерн-руху Гаррісон Форд. Харизматичний актор знаходиться під наглядом найдосвідченішого сьогодні шоуранера в цьому жанрі — Тейлора Шерідана.
Загалом, ця річ — фанам вестернів, бонусом тут — смачні історичні деталі 1920-х. Спільне для всіх героїв гасло: "Нас усіх уб'є жадібність". Сумувати не доведеться!
"Відьмак: Кровне походження"/The Witcher: Blood Origin
США, 2022, бойовик, фентезі, пригоди
Прем'єра: 25 грудня
Платформа: Netflix
У ролях: Мішель Єо, Натаніель Кертіс, Ленні Генрі
Мінісеріал є приквелом до культової історії про Відьмака (відьмаки, хто не в курсі — це мисливці на монстрів). Відомо, що дія серіалу відбувається за 1200 років до зустрічі Ґеральта, Цірі та Йеннефер. Є Імперія і ті, хто втомився від її гніту та хоче підірвати її могутність — це сім незнайомців. Бійки, портали, перетворення, монстри, якщо ви любитель всього такого — вам сюди.
Головну роль зіграє колоритна Мішель Єо ("Мемуари гейші") — вона войовниця на ім'я Ейле, яка залишила свій клан і королеву, щоб стати мандрівною музиканткою. Але їй завадили стати поп-зіркою всілякі чудовиська. Зрозуміло, на останніх чекає жорстока розправа: небезпечно жінці заважати співати, коли вона цього дуже хоче.