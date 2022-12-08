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Культура Российско-украинская война

Геноцид Мариуполя и Сковорода-хипстер: в Киеве открылась выставка, посвященная войне с РФ (фото)

Выставка "Украина от Триполья до современности"
Выставка "Украина от Триполья до современности"

Всего на выставке "Украина от Триполья до современности" представлено около трехсот работ отечественных живописцев и скульпторов.

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Столичная экспозиция "Украина от Триполья до современности" в Доме художника, открывшаяся в декабре показала ряд интересных работ, где наши творцы показывают свое видение нового витка российско-украинской войны, который произошел после 24 февраля. На экспозиции представлено около трехсот работ отечественных живописцев и скульпторов из разных регионов нашей страны. На общем фоне выделяется скульптура Анатолия Куща, посвященная геноциду Мариуполя. Обращает на себя внимание и цикл разных портретов Григория Сковороды, посвященный его 300-летнему юбилею. А так же портреты представителей ВСУ, символическое воплощение украинской воинской доблести и фантазии наших творцов на тему Казимира Малевича.

На выставке постоянно толпились зрители, потому что эта первая экспозиция, где немало работ на тему российско-украинской войны.

Прямо на входе картина Шевчука "Сеятель подсолнечника" – это некий символический или даже мифологический воин Украины, у которого бронежилет, сокол на руке, а за спиной – "Джавелин" — американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Но при этом он занят вполне мирным делом – сеет космические подсолнухи. Картина подчеркивает, что ВСУ выполняет свой долг по защите Родины, но ради мира.

Фото автора. "Сеятель подсолнечника" Шевчук М. Fullscreen
Фото автора. "Сеятель подсолнечника" Шевчук М.

Рядом два портрета художника Ковтуна — рыжебородого стрелка Сергея Поживанова. Он величием и статью – не мифологическому воина-сеятелю, тем более у него тоже на плече – РПГ.

Фото автора. Ковтун В. "Стрелок Сергей Поживанов" Fullscreen
Фото автора. Ковтун В. "Стрелок Сергей Поживанов"

С некоторой долей юмора сделан холст Дпаневич-Потафеевой "В бой идут одни котики", где на плече морпеха ("котика") сидит настоящий кот. Выходил на тему морпехов в Украине и военно-патриотический фильм "Наши котики" (2020) – тоже с элементами комедии.

Фото автора. Даневич-Потафеева Т. "В бой идут котики" Fullscreen
Фото автора. Даневич-Потафеева Т. "В бой идут котики"

Большой интерес у публики вызывал проект памятника под названием "Рашисткий геноцид Украины. Мариуполь" скульптора Анатолия Куща – автора скульптур на нашем Майдане Незалежности. Мне, честно говоря, "Геноцид" показался интереснее Майдана – это красивая женщина с малышом, которую окружили российские автоматы с двуглавыми орлами и штык-ножами, а внизу растекается лужа крови.

"Рашистский геноцид Украины. Мариуполь" А.Кущ Fullscreen
"Рашистский геноцид Украины. Мариуполь" А.Кущ

Пластичная и выразительная скульптура, сделанная пока из пластмассы.

"Геноцид" в интерьере выставки Fullscreen
"Геноцид" в интерьере выставки

Много картин на тему живописи Казимира Малевича. Анатолий Федирко давно соединяет в своем творчестве супрематизм и христианскую религию. На выставке две его инсталляции – "Богоматерь" и "Иисус", сделанные в супрематическом стиле. Любопытно полотно художницы Животовской на тему Казимира – "Крест Малевича", где мастер ( как он сам себя изображал) держит перед собой крест, как бы защищая этим жестом – украинских крестьян, стоящих у него за спиной. Тоже изображенных, конечно, в супрематических цветах.

"Крест Малевича" Животовская Г. Fullscreen
"Крест Малевича" Животовская Г.

Немало работ на экспозиции посвящено 300-летию философа Григория Сковороды. Одна его сделала нашим современником – он или хипстер (что было бы Сковороде ближе, учитывая его свободный образ жизни) или офисный работник – в белой рубашке, с модным галстуком ("Харьковские байки. Орел и сорока", Чуева О.).

Чуева О. "Харьковские байки Орел и Сорока" Fullscreen
Чуева О. "Харьковские байки Орел и Сорока"

А другая работа, напротив, подчеркивает масштаб его фигуры и взглядов. Это портрет Сковороды "Поймать неуловимое" кисти Олега Шупляка, где полупрозрачную голову философа "проницает" космос. Вероятно, художник хотел подчеркнуть этой работой суть философской системы Сковороды: макрокосм (вселенная) – человек (микрокосм) – символический мир Библии.

Шупляк О. "Поймать неуловимое" Fullscreen
Шупляк О. "Поймать неуловимое"

Хочется закончить обзор чем-то милым и мирным: таков холст Яценко "Сказочная киевская зима", 2022 – вероятно, где мужчина с собакой смотрит на Подол со стороны Пейзажной аллеи. Сказочной наша зима была до вторжения РФ. Но ВСУ и весь наш народ прилагает чрезвычайные усилия, что вернуть мирную сказочность – всем нашим панорамам.

Яценко М. "Сказочная киевская зима", 2022. Такой столичная зима была явно до вторжения РФ Fullscreen
Яценко М. "Сказочная киевская зима", 2022. Такой столичная зима была явно до вторжения РФ

Экспозиция продлится в Доме художника до 25 декабря (улица Сечевых Стрельцов, 1-5, Центральный дом художника, 3 этаж, время работы – с 12 до 18 часов, кроме вторника).