Геноцид Мариуполя и Сковорода-хипстер: в Киеве открылась выставка, посвященная войне с РФ (фото)

Всего на выставке "Украина от Триполья до современности" представлено около трехсот работ отечественных живописцев и скульпторов.

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Столичная экспозиция "Украина от Триполья до современности" в Доме художника, открывшаяся в декабре показала ряд интересных работ, где наши творцы показывают свое видение нового витка российско-украинской войны, который произошел после 24 февраля. На экспозиции представлено около трехсот работ отечественных живописцев и скульпторов из разных регионов нашей страны. На общем фоне выделяется скульптура Анатолия Куща, посвященная геноциду Мариуполя. Обращает на себя внимание и цикл разных портретов Григория Сковороды, посвященный его 300-летнему юбилею. А так же портреты представителей ВСУ, символическое воплощение украинской воинской доблести и фантазии наших творцов на тему Казимира Малевича.

На выставке постоянно толпились зрители, потому что эта первая экспозиция, где немало работ на тему российско-украинской войны.

Прямо на входе картина Шевчука "Сеятель подсолнечника" – это некий символический или даже мифологический воин Украины, у которого бронежилет, сокол на руке, а за спиной – "Джавелин" — американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Но при этом он занят вполне мирным делом – сеет космические подсолнухи. Картина подчеркивает, что ВСУ выполняет свой долг по защите Родины, но ради мира.

[ + – ] Фото автора. "Сеятель подсолнечника" Шевчук М.

Рядом два портрета художника Ковтуна — рыжебородого стрелка Сергея Поживанова. Он величием и статью – не мифологическому воина-сеятелю, тем более у него тоже на плече – РПГ.

[ + – ] Фото автора. Ковтун В. "Стрелок Сергей Поживанов"

С некоторой долей юмора сделан холст Дпаневич-Потафеевой "В бой идут одни котики", где на плече морпеха ("котика") сидит настоящий кот. Выходил на тему морпехов в Украине и военно-патриотический фильм "Наши котики" (2020) – тоже с элементами комедии.

[ + – ] Фото автора. Даневич-Потафеева Т. "В бой идут котики"

Большой интерес у публики вызывал проект памятника под названием "Рашисткий геноцид Украины. Мариуполь" скульптора Анатолия Куща – автора скульптур на нашем Майдане Незалежности. Мне, честно говоря, "Геноцид" показался интереснее Майдана – это красивая женщина с малышом, которую окружили российские автоматы с двуглавыми орлами и штык-ножами, а внизу растекается лужа крови.

[ + – ] "Рашистский геноцид Украины. Мариуполь" А.Кущ

Пластичная и выразительная скульптура, сделанная пока из пластмассы.

[ + – ] "Геноцид" в интерьере выставки

Много картин на тему живописи Казимира Малевича. Анатолий Федирко давно соединяет в своем творчестве супрематизм и христианскую религию. На выставке две его инсталляции – "Богоматерь" и "Иисус", сделанные в супрематическом стиле. Любопытно полотно художницы Животовской на тему Казимира – "Крест Малевича", где мастер ( как он сам себя изображал) держит перед собой крест, как бы защищая этим жестом – украинских крестьян, стоящих у него за спиной. Тоже изображенных, конечно, в супрематических цветах.

[ + – ] "Крест Малевича" Животовская Г.

Немало работ на экспозиции посвящено 300-летию философа Григория Сковороды. Одна его сделала нашим современником – он или хипстер (что было бы Сковороде ближе, учитывая его свободный образ жизни) или офисный работник – в белой рубашке, с модным галстуком ("Харьковские байки. Орел и сорока", Чуева О.).

[ + – ] Чуева О. "Харьковские байки Орел и Сорока"

А другая работа, напротив, подчеркивает масштаб его фигуры и взглядов. Это портрет Сковороды "Поймать неуловимое" кисти Олега Шупляка, где полупрозрачную голову философа "проницает" космос. Вероятно, художник хотел подчеркнуть этой работой суть философской системы Сковороды: макрокосм (вселенная) – человек (микрокосм) – символический мир Библии.

[ + – ] Шупляк О. "Поймать неуловимое"

Хочется закончить обзор чем-то милым и мирным: таков холст Яценко "Сказочная киевская зима", 2022 – вероятно, где мужчина с собакой смотрит на Подол со стороны Пейзажной аллеи. Сказочной наша зима была до вторжения РФ. Но ВСУ и весь наш народ прилагает чрезвычайные усилия, что вернуть мирную сказочность – всем нашим панорамам.

[ + – ] Яценко М. "Сказочная киевская зима", 2022. Такой столичная зима была явно до вторжения РФ

Экспозиция продлится в Доме художника до 25 декабря (улица Сечевых Стрельцов, 1-5, Центральный дом художника, 3 этаж, время работы – с 12 до 18 часов, кроме вторника).