200 лет Святому Николаю, который приносит подарки детям. Топ-7 фильмов о Санта-Клаусе

19 декабря – День Святого Николая. А в этом году — еще и 200 лет образу Санта-Клауса, который создал американский поэт Клемент Мур.

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Фокус сделал подборку фильмов о Санта Клаусе, где это – крутой, современный дедушка, отлично ориентирующийся в городских реалиях. Добрый Санта Клаус с белой бородой, в красном костюме и шапочке, прибывающий с Северного полюса на оленях с мешком за плечами, чтобы положить в чулочки подарки под елку, отлично адаптировался в современном кинематографе, где его не удивляют смартфоны, гаджеты и автомобили – он умело паркуется на своих санях в центре любого города.

Это неудивительно, ведь за почти две тысячи лет образ Святого Николая Угодника претерпевал немало изменений, но суть его одна – дарить подарки. Прототип Санта-Клауса — это Святой Николай Чудотворец, он же Угодник, который жил в III-IV веке н.э. в Малой Азии (современная Турция). Он происходил из семьи богатых христиан, посвятил себя служению Богу и стал епископом. Считается, что подарочная традиция появилась, когда Святой Николай подкинул мешочки с золотом трем сестрам-бесприданницам (обедневший отец собрался продать дочерей в бордель, а благодаря помощи Святого Николая, у девушек появилось приданое). Николай подбрасывал мешочки с монетами через окно – анонимно. Только в третий раз отец подкараулил благодетеля. И Санта перестал быть "секретным"!

Голландцы уже в XVII веке назначили святого Николая главным по раздаче подарков перед Рождеством. В этой стране рождественский дед и сейчас носит епископское облачение, митру, а также подобающий сану посох.

Фото: Pexels

В XVII столетии голландцы стали переселяться в Америку. Они там основали поселение Нью-Амстердам (будущий Нью-Йорк), и Святого Николая называли на голландский манер — Sinter Кlaas. Синтерклаас был очень важным святым: он покровительствовал морякам и сиротам. Так, на носу одного из голландских фрегатов даже была закреплена его деревянная фигура.

Американский писатель Вашингтон Ирвинг в книге "История Нью-Йорка" (1821) рассказал о Санта-Клаусе, вдохновив священника и преподавателя Клемента Мура на написание в 1822 году детского стихотворения "Визит Святого Николая". Согласно сюжету, отец семейства видит, как в рождественскую ночь "толстенький старичок-эльф" на упряжке из восьми оленей остановился перед крыльцом, через дымоход проник в дом, набил детские чулки подарками и отчалил, воскликнув напоследок: "С Рождеством всех!". Выходит, Санта Клаусу 200 лет – такому, каким мы его знаем!

Шедевр Клемента Мура мгновенно приобрел "вирусную" популярность: во всех американских семьях стишок стали читать перед Рождеством.

В 1863 году американский художник Томас Наст нарисовал ряд веселых рисунков, где Санта–Клаус дарит подарки детям – дедушка здесь уже почти в каноническом виде. А в 1931 рекламный художник "Кока Колы" Хэддон Сандблом изобразил Санта-Клауса в красном наряде с белой оторочкой – в брендовых цветах "Колы". Сегодня – это уже канон.

В СССР святого Николая принято было называть Дедом Морозом, добавив ему спутницу-Снегурочку. Раздачу подарков, соответственно, передвинули на Новый год. С развалом Союза снова возникла каноническая фигура Санта Клауса и – рождественские подарки. В Украине же Святой Николай приходит к детям на свой праздник — 19 декабря.

Теперь вас не так удивят фильмы с приключениями Санты в урбанистических декорациях – похождений и трансформаций у этого персонажа хватало.

Так что же посмотреть со всей семьей на Рождество и Новый год? Конечно, фильмы про Санту! У нас их — целая подборка.

Санта-Клаусы / The Santa Clauses

США, 2022, мини-сериал, фэнтези

В ролях: Тим Аллен, Элизабет Митчелл, Остин Кэйн

Этот премьерный мини-сериал Disney+ — продолжение популярной серии фильмов о рекламщике Скотте Кэлвине, выступившем в роли Санта-Клауса.

Кэлвин приближается к своему 65-летию и понимает, что не может вечно быть Сантой. Собравшемуся на пенсию Санте нужно определить преемника – он выбирает его из членов своей семьи.

Кэлвин был первым человеком, принявшим мантию Санта-Клауса после того, как армия предыдущих Санта-Клаусов решила, что миру нужен кто-то, знакомый с развитием технологий. Теперь его взоры обращены к собственной семье, которой нужно сдать экзамен на предмет обязанностей Санты.

[ + – ] Сериал "Санта-Клаусы" – трейлер

"Санта Клаус" / The Santa Clause

США, Канада, 1994, фэнтези

В ролях: Тим Аллен, Нил Миллер, Венди Крюсон

Это первый фильм, давший начало киноциклу и мини-сериалу 2022 года: картина при 20-миллионном бюджете собрала почти в 10 раз больше – $189 млн.

Скотт Кэлвин — разведенный рекламщик. В канун Рождества Скотт забирает сына у бывшей жены и проводит с ним не слишком-то веселый вечер. Однако ночью эти двое видят на крыше своего дома Санта-Клауса – начало явно навеяно классической поэмой Клемента Мура, но дальше – новый сюжетный ход. От окрика Скотта волшебник оступается, падает и теряет сознание. Папа с сыном залезают в сани Санты, и с этого момента жизнь рекламщика круто меняется: теперь он должен взять на себя обязанности Санта-Клауса.

Для комика Тима Аллена эта роль стала судьбоносной – проект оказался невероятно популярным. Его худой неудачник Скотт превратился в седого, уверенного в себе полноватого старца. Появились два успешных продолжения: "Санта-Клаус-2" (2002) и "Санта-Клаус-3" (2006). Примерно в той же ипостаси (устроителя Рождества) Аллен снялся в фильме "Рождество с неудачниками" (2004), хотя критики ругали фильм – публике понравилось.

[ + – ] Трейлер фильма "Санта Клаус"

"Санта и компания" / Santa & Cie

Франция, 2017, фэнтези

В ролях: Ален Шаба, Одри Тоту

Перед Рождеством всех эльфов, ответственных за изготовление подарков для малышей, косит непонятная болезнь. Дедуля Санта отправляется в Париж искать витамин С. Но почему-то прямиком из аптеки его отправляют в полицейский участок: никто в упор не узнает в нем волшебного разносчика подарков.

Роль Санты в этом фильме исполнил Ален Шаба — французский комик. Он же выступил и режиссером, и сценаристом ленты. Именно поэтому фильм изобилует множеством забавных эпизодов. В фильме появляется и миссис Клаус.

[ + – ] Трейлер "Санта и компания"

"Рождественские хроники" / The Christmas Chronicles

США, 2018, фэнтези

В ролях: Курт Рассел, Джуда Льюис

Кейт и Тедди Пирс остаются одни в Сочельник: их маму срочно вызывают на работу. Юные брат с сестрой собираются получить видеодоказательство прихода старика в красном наряде к ним в дом. Когда Санта прибывает, ребята украдкой забираются в его сани, чтобы снять все на видеокамеру, но тут случается авария…

Отметим, что Курту Расселу очень идет эта роль и окладистая белая борода.

[ + – ] Трейлер фильма "Рождественские хроники"

"Каникулы Санта-Клауса" / Santa Who?

США, 2000, фэнтези

В ролях: Лесли Нильсен, Стивен Экхольдт, Робин Лайвли

Уже ставшая классической комедия с комиком Лесли Нильсеном ("Аэроплан", "Голый пистолет").

В канун Рождества Санта-Клаус, спешащий на своих санях с оленями по небесам, неожиданно на повороте выпадает из саней и приземляется на капот машины репортера Питера. Старик остается в живых, но теряет память. Питер приглашает Санту сняться в телепередаче, чтобы тот смог найти родственников. Тем временем эльфы, обеспокоенные пропажей начальника, начинают его разыскивать.

Однако в целом для Санты – это не худшее время: из-за потери памяти он уходит в "вынужденный отпуск" и подробнее знакомится с современным мегаполисом и его обитателями.

[ + – ] Трейлер фильма "Каникулы Санта-Клауса"

"Фред Клаус, брат Санты" / Fred Claus

США, 2007, фэнтези

В ролях: Винс Вон, Пол Джаматти, Рэйчел Вайс

Неожиданно выясняется, что у Санта Клауса есть брат по имени Фред. И довольно противный. Разумеется, в силу своего дурного характера, он не сделал такую блестящую карьеру, как Санта. Но однажды Святой Ник, он же Санта, попадает в беду. Фред вынужден заменить его. И здесь выясняется, что братишка сосем не так плох, как казалось. В конкуренции с "оригинальным" Сантой некоторые стали предпочитать Фреда. "Тебе надо учиться быть жестким", — сделали замечание Нику. – "Я святой. Жесткость – это не для меня", — вздохнул Санта.

[ + – ] Трейлер фильма ""Фред Клаус, брат Санты"

"Достать Санту" / Get Santa

Британия, 2014, фэнтези, комедия

В ролях: Джим Бродбент , Рейф Сполл, Кит Коннор

Британский вариант комедии о Санта-Клаусе с не таким уж и тонким английским юмором, но все же забавная. Сюжет социально заострен и чем-то напоминает идею советского фильма "Джентльмены удачи" (1971), где есть встреча Нового года.

Здесь тоже Санта попадает в аварию – его сани запутались в проводах. Олени разбежались. В судьбе Санты принимают активное участие экс-заключенный Стив и его сын. Однако, при попытке вытащить оленей из собачьего приюта, Санту самого отправляют в тюрьму – ту самую, откуда недавно вышел Стив.

Чтобы не стать объектом насмешек, Санте приходится сменить имидже — в этом ему помогает друг Стива, парикмахер. Но зэки, узнав, что новенький "хорошо изображает" Санту, просят его сделать это на праздновании Рождества. Санта готовит подарки и вспоминает, кому из заключенных он что дарил, когда те были детьми.

Эта сцена похожа на момент из фильма "Джентльмены удачи", когда завдетсадом Трошкин, который изображал главаря банды Доцента, перед Новым годом дарит своим подопечным – ворам-рецидивистам — подарки, чтобы пробудить в них добрые чувства.

В каком-то смысле эти роли несут религиозный характер: Санта (а в советском варианте Дед Мороз) здесь спасают заблудшие души.

[ + – ] Трейлер фильма "Достать Санту"

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