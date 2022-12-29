Символ 2022. Хаги Ваги как предтеча войны: почему игрушка-обнимашка стала монстром-людоедом

Игрушка Хаги Ваги стала фантастически популярна в феврале 2022, прямо перед войной — и это символично

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Купил я на раскладке брелок в виде синего котика с большими глазами и широкой улыбкой. Милота. Младший, семилетний Ваня: "Папа, ты думаешь, он смешной? Это Хаги Ваги. У него за улыбкой – страшные зубы, он съесть может. Лично мне он не нравится".

Я тут же вспомнил, что летом в Закарпатье, в горах возле водопада продавались такие же плюшевые игрушки, но со страшным оскалом. Я удивился монстрам: странно, что их продают детям? И цена кусачая. "Потому, что тренд, – объяснили продавцы со смехом. – Это Хаги Ваги. Мы их сами боимся. Но дети берут". Оказалось, что это персонаж из компьютерной игры – игрушка-обнимашка, которая вдруг стала монстром, который пытается всех сожрать. Символично он напомнил дружбу с нашим северным соседом, который 24 февраля вдруг обнаружил за объятиями – звериный оскал.

Фокус разбирается с историей популярного мема, который вполне может претендовать на символ 2022.

Я купил брелок в виде Хаги Ваги, потому что не узнал в нем того "карпатского" монстра: он тут улыбается с закрытым ртом.

[ + – ] Брелок Хаги Ваги

Когда я полез в сеть, меня поразила популярность синего монстра: у Арестовича десятки тысяч просмотров на YouTube, у Невзорова – сотни, а у Хаги Ваги – миллионы! Причем, он появился всего лишь в октябре 2021 года, как персонаж компьютерной хоррор-игры Poppy Playtime, выпущенной американской инди-компанией.

Huggy Wuggy – от англ. to hug — "обнимать". То есть, первоначально она была задумана как игрушка-обнимашка.

По сюжету игры главный герой, бывший сотрудник фабрики игрушек Playtime Co., решает расследовать таинственное исчезновение коллег. Никого на фабрике нет, только кое-где лужи крови. В зале стоит трехметровая игрушка-обнимашка Хаги Ваги и улыбается красным ртом (точно как на купленном мной брелоке). У Хаги Ваги в лапах – ключ. Берешь ключ и он дает возможность достать из сейфа VHS-кассеты, где рассказано, что же произошло на производстве.

Однако как только начинаешь смотреть, вдруг замечаешь, что Хаги Ваги пропал со своего места в холле компании. Он начинает за тобой погоню, разинув пасть… а у него там обнаруживается три ряда зубов, как у акулы. Если он догонит, то заобнимает до смерти. Причем, гоняться может даже по вентиляционным трубам – эта игрушечная тварь ведь мягкая.

Получается, именно Хаги Ваги съел всех сотрудников. На стене его кровавая надпись "Прости, но я – голоден". Почему-то он сожалеет о своем поведении?

Главный перевертыш игры: игрушка-обнимашка, призванная любить, оказывается зубастым ненасытным монстром.

[ + – ] Появилась женская модификация Хаги Ваги – розовая Киси Миси, и еще несколько их "сородичей": разноцветная Лилли Милли, оранжевый Ванк Панк Фото: Getty Images

Видео с Хаги Ваги выложили в Tik-Tok и он отчаянно завирусился. Затем на YouTube появился анимационный фильм, где шла речь о об истории фабрики и происхождении монстра – мультик тут же перевалил за 10 млн. просмотров.

В мультфильме говорилось, что на фабрике были сделаны две хитовые игрушки: красивая, большеглазая куколка Поппи и обнимашка Хаги Ваги. Но на этом производстве была еще одна секретная цель – добиться бессмертия в лабораториях. (Ага, навсегда впасть в "игрушечный" инфантилизм).

Одного из сотрудников соблазнили карьерным повышением за участие в секретном научном эксперименте. Его скрестили с Хаги Ваги (по одной из версий, пересадили его мозг в игрушку). Эксперимент прошел удачно, да только сотрудник превратился в монстра: он разбил двери своей одиночной камеры и стал пожирать всех подряд. Именно поэтому на фабрике так пусто. Но Хаги Ваги не один – кукла Поппи тоже имеется в одной из коробок. Причем, по одной из версий, именно она стоит за всем этим кошмаром, хотя притворяется жертвой, которую надо спасти…

Плюшевые игрушки Хаги Ваги стали активно покупать, чтобы делать с ними видосики. Какая-нибудь ерунда вроде "Хаги Ваги делает зарядку" или "Хаги Ваги оседлал кошку" запросто набирают по миллиону просмотров и больше.

[ + – ] Видос "Хаги Ваги оседлал кошку" набрал 1 млн. просмотров

Появилась женская модификация Хаги Ваги – розовая Киси Миси, и еще несколько их "сородичей": разноцветная Лилли Милли, оранжевый Ванк Панк и т.д. Сейчас ими завалены все игрушечные и сувенирные лавки.

Родители забили тревогу, но психологи успокоили: детям после трех-четырех лет Хаги Ваги не опасен – якобы малыши, наоборот, учатся не бояться: ведь Хаги Ваги "приручается". Раньше же дети не боялись засыпать в кроватках с мишками и волчатами, а ведь это – хищники!

[ + – ] Еще одна модификация Хаги Ваги: розовый и пушистый Фото: Getty Images

Любопытно, что первый всплеск популярности Хаги Ваги и целый ряд статей о нем появились в феврале 2022 года – строго перед началом российско-украинской войны. А ведь Хаги Ваги действительно в чем-то символизирует развитие отношений между нашими странами. Несмотря на оккупированный Крым и обострение на Донбассе, многие украинцы верили в остатки дружбы между нашими "братскими" народами. Тем более, Путин и Лавров еще за два месяца до масштабного вторжения РФ в нашу страну уверяли, что никакой войны не будет. Но их "обнимашки" закончились вероломным нападением и попыткой съесть Украину.

Так что Хаги Ваги вполне заслуженно может претендовать на символ 2022 года.

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