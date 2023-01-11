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Культура

Кто возьмет "Оскар-2023": называем претендентов на главную кинопремию планеты (видео)

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Кадр из фильма "Фабельманы"

Главные фильмы этого года — "Фабельманы", "Все, везде и сразу", "Топ Ган: Мэверик", "Элвис", "Банши Инишерина", RRR, "На Западном фронте без перемен".

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95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта. Номинантов объявят через две недели – 24 января. Ряд американских изданий — такие, как Entertainment Weekly, Variety, The Hollywood Reporter — уже выдвинули свои прогнозы. Фокус сделал выжимку из их выводов.

Оскар-2023. Лучший фильм

По мнению ведущих западных изданий, наиболее вероятный победитель в самой престижной номинации "Лучший фильм" — лента Стивена Спилберга "Фабельманы" (картина уже получила "Золотой глобус" в этой номинации, а Спилберг взял "Глобус" как лучший режиссер).

"Фабельманы" — это фильм о развитии кино и о семейных отношениях. Говорят, Спилберг вложил туда много личного, стараясь сделать не столько массовое кино, сколько — авторское.

Нью-Джерси, начало 1950-х. Впервые в жизни оказавшись в кинотеатре и увидев на экране крушение поезда, маленький Сэмми был так впечатлен, что чуть не сломал дорогую игрушечную железную дорогу, когда пытался воспроизвести аварию. В терапевтических целях мама предлагает мальчику заснять игрушечную катастрофу на 8-миллиметровую камеру. Детское хобби и съемки домашних сценок перерастают для Сэма в увлечение всей жизни — режиссуру кино.

"Фабельманы" — наиболее вероятный победитель "Оскара" в этом году

На втором месте среди претендентов на "Оскар" — картина "Все, везде и сразу" Квана и Шайнерта; фильм, по мнению ряда изданий, имеет сильную поддержку аудитории. Это фантастика. Представьте, что существуют альтернативные варианты нашей реальности, где вы — совершенно другой человек. Мультивселенная, примерно как в блокбастере "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" — очень сильный фильм со сценарной и визуальной точек зрения. В этом лично убеждается Эвелин, получив доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя в разных мирах.

Теперь Эвелин может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберется и с самым страшным злом — своим налоговым инспектором.

Не стоит забывать про кассовый хит "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, где Том Круз в роли истребителя-аса. Или, напротив, ироничный "Треугольник печали" Рубена Эстлунда — о не слишком приятном морском приключении элиты.

Другие возможные претенденты на звание лучшей картины 2022 года — "Банши Инишерина" Мартина МакДоны, "Элвис" База Лурмана и, разумеется, "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона.

Оскар-2023. Лучший режиссер

Многие критики называют будущим победителем Спилберга. Номер два — Кэмерон с "Аватаром-2". Дальше — парочка Кван и Шайнерт с "Все, везде и сразу". Мишель Йео, сыгравшая даму, путешествующую по мультивселенным, уже заполучила "Глобус" в номинации "Лучшая актриса в мюзикле или комедии".

Трейлер фильма "Все и сразу". Его авторы — Кван и Шайнерт — наиболее вероятные претенденты на победу в номинации "Лучший режиссер"

Немаленькие шансы и у Шазелла с "Вавилоном", а также у С. С. Раджамули с фильмом "RRR: Рядом ревет революция", ставшим международным хитом.

Также в списке: режиссер Мартин МакДона за "Банши Инишерина", Баз Лурман за "Элвиса" и Джозеф Косински за "Топ Ган: Мэверик".

Оскар-2023. Лучший актер

Наиболее вероятный победитель — Колин Фаррелл, жертва претензий своего друга-интеллектуала в фильме "Банши Инишерина" (Колин Фаррелл уже получил "Глобус" как лучший актер этой картины, а сама она взяла "Глобусы" в номинациях "Лучший мюзикл или комедийный фильм" и "Лучший сценарий").

Трейлер фильма "Банши Инишерина", Колин Фаррелл — вероятный претендент на получение "Оскара" в номинации "Лучший актер"

На втором месте — Остин Батлер (уже завоевавший "Глобус" в номинации "Лучший актер драматического фильма") за роль короля рок-н-ролла в ленте "Элвис". Третье место среди претендентов на "Оскар" занял Брендан Фрейзер за роль толстяка в "Ките" Аранофски. И, понятно, Том Круз за роль крутого летчика в ленте "Топ Ган: Мэверик", но здесь уж очень стандартная отработка его старого образа из первого "Топ Гана" 1986 года.

Оскар-2023. Лучшая актриса

Здесь пророчат битву между Кейт Бланшетт, экспрессивно сыгравшей дирижершу в ленте "Тар" (Бланшетт уже удостоена за эту роль "Глобуса"), и Мишель Йео ("Все, везде и сразу").

Но еще называют таких конкуренток: Мишель Уильямс ("Фабельманы"), Виола Дэвис ("Королева-воин") и Марго Робби ("Вавилон"). Виола Дэвис сыграла туземную предводительницу военного отряда, а Марго Робби — актрису Нелли Ларой, прототип которой Клара Боу считается первой секс-звездой Голливуда (время действия — 1920-е).

Трейлер фильма "Вавилон", где актриса Марго Робби - претендентка

Оскар-2023. Лучший иностранный фильм

Тут основное соперничество, по мнению критиков, развернется между немецким фильмом "На западном фронте без перемен" по культовому роману Ремарка и индийским RRR — эпической лентой о революционерах. "На западном фронте…" — это жесткий антивоенный памфлет, говорящий, что война — это абсолютное зло, калечащее не только тела, но и души. А масштабный трехчасовой фильм RRR о двух друзьях-революционерах, волею случая оказавшихся по разные стороны баррикад, впитал в себя "Матрицу", фэнтези о комиксных супергероях и прочие голливудские форматы, но при этом имеет свои фишки, свойственные индийскому кино. Сцена танцев, где заняты более 300 актеров, снималась в Киеве в 2021 году.

Индийский фильм RRR — наиболее вероятный победитель "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм"

Официальные претенденты на "Оскар" будут названы 24 января.

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