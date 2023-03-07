"Новая Игрушка". Кто заменил Пьера Ришара и как теперь с этим жить (рецензия, видео)

Зимой состоялась мировая премьера ремейка знаменитого фильма "Игрушка" 1976 года. Корреспондент Фокуса сравнил обе ленты: стоит ли смотреть "Новую игрушку", как изменилась история, справились ли актеры – в нашей рецензии.

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Кто заменил Пьера Ришара в "Новой Игрушке"

Начнем с главного – новую игрушку играет Жамель Деббуз (семья приехала во Францию из Марроко), довольно известный во Франции актер. Он снимался в двух частях "Астерикса", имеет премию Каннского кинофестиваля, а в юности успел засветиться даже в "Амели". Так же надо упомянуть, что Жамель не пользуется правой рукой, которую повредил в 14 лет.

Честно сказать, я боялся. Боялся, что это провал кастинга и я выключу фильм через 15-20 минут. Но нет, оказалось, это успех! Деббуз просто отлично вписался в роль, и к 15 минуте наоборот понимаешь – фильм удался и смотреть его нужно до конца. Главный актер очень органично шутит, ведет себя в комичных и драматичных ситуациях. Правда, история главного героя теперь немножко другая. ВНИМАНИЕ – далее уже СПОЙЛЕРЫ.

[ + – ] Французский трейлер с английскими субтитрами, также существует русскоязычный перевод фильма

Плут вместо неудачника – как изменился образ главного героя "Игрушки"

В целом, сюжет первой "Игрушки" повторяется. Сын богача "покупает" себе в магазине человека в виде игрушки. В первой части это был нуждающийся в работе журналист и неудачник. В "Новой игрушке" — это также временно безработный, устроившийся в торговый центр охранником и неудачно заснувший на посту.

Но если герой Пьера Ришара был честный человек, которого ломали обстоятельства, то герой Жамеля Деббуза – изначально плут. Он торгует на рынке чайниками с двумя носиками. Их конфисковывает полиция из-за высокого содержания свинца. Дома – долги, беременная жена. Кстати, с баламутной семьей и районом, где живет герой, нас познакомят подробно. И это – очевидный плюс фильма.

Попав в дом богача, наш герой очень быстро соглашается побыть "игрушкой", услышав таксу в 2 тысячи евро в день, 14 тысяч евро – в неделю. Более того, когда случится момент, что сына богача надо отправить в летний лагерь и оплата может пропасть – плут старается сделать так, чтобы поездка мальчика не состоялась.

Впрочем, в остальном – процесс перевоспитания богатого сынка идет в канве первого фильма, учитывая изменившиеся за 47 лет технические и моральные аспекты.

[ + – ] Фильм "Новая игрушка" – ремейк легендарной комедии с Пьером Ришаром [ + – ] Фильм "Новая игрушка" – ремейк легендарной комедии с Пьером Ришаром [ + – ] Фильм "Новая игрушка" – ремейк легендарной комедии с Пьером Ришаром

"Новая Игрушка" и "Игрушка": комедии с социальным подтекстом

При всей своей комедийности "Игрушка" изначально была и драмой. Ведь богач "покупал" в виде игрушки не только Ришара. Он также распоряжался судьбами своих подчиненных или случайных людей, у которых покупал дом.

В L'Express еще в 1976 писали, что фильм является замечательным вариантом, как можно сочетать комедию с драмой.

В "Новой Игрушке" – на грани увольнения целый завод. А в инициативной группе протестов оказывается жена главного героя. Таким образом в какой-то момент комедия перерастает в драму.

Вот что об этом говорит в интервью "Журналу Монреаль" режиссер фильма Джеймс Ют:

"Пересматривая фильм ("Игрушка" — прим. Авт.), я увидел язвительную сатиру… Я понял, что темы первого фильма сегодня гораздо более актуальны. Я имею в виду, в частности, социальный разрыв, феномен детей-королей, место денег в нашей жизни…

Представьте, что вам предлагают зарплату в 14 000 евро в неделю, чтобы вы могли играть с ребенком, у которого в замке есть все возможные игры, вас бы кормили и приютили… Кто бы отказался от этого сегодня?

…Деньги сводят человека с ума и направляют его. Настало время человеку снова возглавить общество, вернув на первый план человеческие отношения. Вот что мы хотели сказать этим новым прочтением работы Вебера (режиссер и сценарист первой "Игрушки" – прим.авт.). В каком-то смысле это идеалистический фильм".

В результате – история сложилась и как комедия, и как социальный фильм. Впрочем, оценка экономической ситуации показана несколько идеалистично. Но тут уж каждый сделает свой вывод.

[ + – ] В фильме "Новая игрушка" процесс перевоспитания богатого сынка идет в канве первого фильма, учитывая изменившиеся за 47 лет технические и моральные аспекты

Мой вывод: однозначные 7-8 баллов из 10. Фильм надо посмотреть. И особенно попробовать, если вам нравился оригинал. Сможете сравнивать, отмечать различия – прежде, чем критиковать. Европейские критики оценили "Новую игрушку" в пределах 6-7 баллов, в то время как первая "Игрушка" стабильно набирала от 7,5 до 8.

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