Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Культура

"Новая Игрушка". Кто заменил Пьера Ришара и как теперь с этим жить (рецензия, видео)

новая игрушка, игрушка пьер ришар, жамель деббуз, французская комедия, комедия для всей семьи, новая игрушка деббуз, игрушка ришар, игрушка вебер, комедия с пьером ришаром
Фото: Коллаж: Фокус | Focus.ua поставил фильму "Новая игрушка" 7-8 баллов из 10!

Зимой состоялась мировая премьера ремейка знаменитого фильма "Игрушка" 1976 года. Корреспондент Фокуса сравнил обе ленты: стоит ли смотреть "Новую игрушку", как изменилась история, справились ли актеры – в нашей рецензии.

Related video

Кто заменил Пьера Ришара в "Новой Игрушке"

Начнем с главного – новую игрушку играет Жамель Деббуз (семья приехала во Францию из Марроко), довольно известный во Франции актер. Он снимался в двух частях "Астерикса", имеет премию Каннского кинофестиваля, а в юности успел засветиться даже в "Амели". Так же надо упомянуть, что Жамель не пользуется правой рукой, которую повредил в 14 лет.

Честно сказать, я боялся. Боялся, что это провал кастинга и я выключу фильм через 15-20 минут. Но нет, оказалось, это успех! Деббуз просто отлично вписался в роль, и к 15 минуте наоборот понимаешь – фильм удался и смотреть его нужно до конца. Главный актер очень органично шутит, ведет себя в комичных и драматичных ситуациях. Правда, история главного героя теперь немножко другая. ВНИМАНИЕ – далее уже СПОЙЛЕРЫ.

Французский трейлер с английскими субтитрами, также существует русскоязычный перевод фильма

Плут вместо неудачника – как изменился образ главного героя "Игрушки"

В целом, сюжет первой "Игрушки" повторяется. Сын богача "покупает" себе в магазине человека в виде игрушки. В первой части это был нуждающийся в работе журналист и неудачник. В "Новой игрушке" — это также временно безработный, устроившийся в торговый центр охранником и неудачно заснувший на посту.

Но если герой Пьера Ришара был честный человек, которого ломали обстоятельства, то герой Жамеля Деббуза – изначально плут. Он торгует на рынке чайниками с двумя носиками. Их конфисковывает полиция из-за высокого содержания свинца. Дома – долги, беременная жена. Кстати, с баламутной семьей и районом, где живет герой, нас познакомят подробно. И это – очевидный плюс фильма.

Попав в дом богача, наш герой очень быстро соглашается побыть "игрушкой", услышав таксу в 2 тысячи евро в день, 14 тысяч евро – в неделю. Более того, когда случится момент, что сына богача надо отправить в летний лагерь и оплата может пропасть – плут старается сделать так, чтобы поездка мальчика не состоялась.

Впрочем, в остальном – процесс перевоспитания богатого сынка идет в канве первого фильма, учитывая изменившиеся за 47 лет технические и моральные аспекты.

фильм новая игрушка, новая игрушка, игрушка пьер ришар, жамель деббуз, французская комедия, комедия для всей семьи, новая игрушка деббуз, игрушка ришар, игрушка вебер, новая игрушка рецензия, новая игрушка отзыв, комедия с пьером ришаром Fullscreen
Фильм "Новая игрушка" – ремейк легендарной комедии с Пьером Ришаром
фильм новая игрушка, новая игрушка, игрушка пьер ришар, жамель деббуз, французская комедия, комедия для всей семьи, новая игрушка деббуз, игрушка ришар, игрушка вебер, новая игрушка рецензия, новая игрушка отзыв, комедия с пьером ришаром Fullscreen
Фильм "Новая игрушка" – ремейк легендарной комедии с Пьером Ришаром
фильм новая игрушка, новая игрушка, игрушка пьер ришар, жамель деббуз, французская комедия, комедия для всей семьи, новая игрушка деббуз, игрушка ришар, игрушка вебер, новая игрушка рецензия, новая игрушка отзыв, комедия с пьером ришаром Fullscreen
Фильм "Новая игрушка" – ремейк легендарной комедии с Пьером Ришаром
фильм новая игрушка, новая игрушка, игрушка пьер ришар, жамель деббуз, французская комедия, комедия для всей семьи, новая игрушка деббуз, игрушка ришар, игрушка вебер, новая игрушка рецензия, новая игрушка отзыв, комедия с пьером ришаром
фильм новая игрушка, новая игрушка, игрушка пьер ришар, жамель деббуз, французская комедия, комедия для всей семьи, новая игрушка деббуз, игрушка ришар, игрушка вебер, новая игрушка рецензия, новая игрушка отзыв, комедия с пьером ришаром
фильм новая игрушка, новая игрушка, игрушка пьер ришар, жамель деббуз, французская комедия, комедия для всей семьи, новая игрушка деббуз, игрушка ришар, игрушка вебер, новая игрушка рецензия, новая игрушка отзыв, комедия с пьером ришаром

"Новая Игрушка" и "Игрушка": комедии с социальным подтекстом

При всей своей комедийности "Игрушка" изначально была и драмой. Ведь богач "покупал" в виде игрушки не только Ришара. Он также распоряжался судьбами своих подчиненных или случайных людей, у которых покупал дом.

В L'Express еще в 1976 писали, что фильм является замечательным вариантом, как можно сочетать комедию с драмой.

В "Новой Игрушке" – на грани увольнения целый завод. А в инициативной группе протестов оказывается жена главного героя. Таким образом в какой-то момент комедия перерастает в драму.

Вот что об этом говорит в интервью "Журналу Монреаль" режиссер фильма Джеймс Ют:

"Пересматривая фильм ("Игрушка" — прим. Авт.), я увидел язвительную сатиру… Я понял, что темы первого фильма сегодня гораздо более актуальны. Я имею в виду, в частности, социальный разрыв, феномен детей-королей, место денег в нашей жизни…

Представьте, что вам предлагают зарплату в 14 000 евро в неделю, чтобы вы могли играть с ребенком, у которого в замке есть все возможные игры, вас бы кормили и приютили… Кто бы отказался от этого сегодня?

…Деньги сводят человека с ума и направляют его. Настало время человеку снова возглавить общество, вернув на первый план человеческие отношения. Вот что мы хотели сказать этим новым прочтением работы Вебера (режиссер и сценарист первой "Игрушки" – прим.авт.). В каком-то смысле это идеалистический фильм".

В результате – история сложилась и как комедия, и как социальный фильм. Впрочем, оценка экономической ситуации показана несколько идеалистично. Но тут уж каждый сделает свой вывод.

новая игрушка, игрушка пьер ришар, жамель деббуз, французская комедия, комедия для всей семьи, новая игрушка деббуз, игрушка ришар, игрушка вебер, новая игрушка рецензия, новая игрушка отзыв Fullscreen
В фильме "Новая игрушка" процесс перевоспитания богатого сынка идет в канве первого фильма, учитывая изменившиеся за 47 лет технические и моральные аспекты

Мой вывод: однозначные 7-8 баллов из 10. Фильм надо посмотреть. И особенно попробовать, если вам нравился оригинал. Сможете сравнивать, отмечать различия – прежде, чем критиковать. Европейские критики оценили "Новую игрушку" в пределах 6-7 баллов, в то время как первая "Игрушка" стабильно набирала от 7,5 до 8.

Важно
"Звездные войны" и новый злодей мультивселенной. Чем удивит "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
"Звездные войны" и новый злодей мультивселенной. Чем удивит "Человек-муравей и Оса: Квантомания"