Весенние премьеры Netflix: Камбербэтч в казино, Эльба в тюрьме, Сэндлер и Энистон в Париже

Netfliх продолжает вкладывать деньги в популярные жанры: триллеры, боевики и детективы; участие звезд — обязательно.

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Идрис Эльба играет следователя, попавшего в тюрьму, но сбегает оттуда, чтобы на свободе дать бой маньяку. Подкалывающая друг друга парочка супругов, которых играют Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон, вечно становятся свидетелями убийства, которое сами потом и распутывают. Дженнифер Лопес играет прилежную мать, работающую киллером. Персонажу Тома Харди нужно вырвать из лап мафии сына политика. И как изюминка – новый фильм Уэса Андерсона, где Бенедикт Камбербэтч – миллионер, завсегдатай казино и любитель пари, получает книгу, предсказывающую будущее. Его партнер по фильму – Рэйф Файнс. Киноманы, кайфуйте!

Лютер: Павшее солнце / Luther: The Fallen Sun

Великобритания, США, 2023, детектив, драма, триллер,

Премьера: 10 марта

В ролях: Идрис Эльба, Энди Серкис, Синтия Эриво

"Лютер" — британский сериал о слегка помятом, но неукротимом следователе Джоне Лютере (не путать с борцом за права темнокожего населения Мартином Лютером Кингом), в роли которого снялся Идрис Эльба, одинаково выразительно играющий и в триллерах, и в комедиях ("Три тысячи лет желаний", "Рок-н-рольщик"). Его герой идет напролом, не опасаясь испачкаться в грязи. Это не всем нравится: Джон загремел в тюрьму из-за того, что не смог поймать киберпреступника со связями.

Когда Лондон начинает терроризировать новый серийный убийца, герой решает сбежать из тюрьмы, чтобы дать ему бой. Судя по ролику, это кино – уже довольно типичное противостояние волевого следователя и маньяка-интеллектуала, который ставит десятки ловушек и, забавляясь, убивает людей, рассыпая таким образом "подсказки".

Трейлер фильма "Лютер: Павшее солнце"

Убийство в Париже / Murder Mystery 2

США, 2023, боевик, комедия, триллер

Премьера: 31 марта

В ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон

Продолжение детективной комедии 2019 года "Загадочное убийство" ("Убийство на яхте"), которое посмотрели на Netflix рекордных 40 млн человек. Первый фильм рассказывал о нью-йоркском полицейском Нике Шпице и его жене Одри – парикмахерше и любительнице детективов, брак которых трещал по швам. На 15-летнюю годовщину свадьбы, чтобы возродить отношения, супруги забронировали тур по Европе. В самолете Одри познакомилась с миллиардером, который пригласил супругов присоединиться к вечеринке на его яхте. А там парочка оказалась втянутой в игру с убийствами, которые они постарались распутать.

В новом фильме эксцентричные супруги Шпиц оказываются в центре международного похищения их друга, индийского махараджи Викрама Говиндана. Его выкрали на собственной роскошной свадьбе. Судя по ролику, это смесь умопомрачительной экзотики, детектива, комедийного боевика и туристического путеводителя – география погони за похищенным махараджей обширна: от тропических островов до Парижа.

Напомним, парочка Сэндлер – Энистон пользуется успехом еще со времен ромкома "Притворись моей женой". Их по-прежнему ругают критики, но обожают зрители – короче, надо смотреть.

Трейлер фильма "Убийство в Париже"

Мать / The Mother

США, 2023, боевик, триллер

Премьера 12 мая

В ролях: Дженнифер Лопес, Джозеф Файнс, Гаэль Гарсиа Берналь

"Мать" — боевик с Дженнифер Лопес, где бывшая профессиональная убийца выходит из укрытия, чтобы защитить собственную дочь.

Если верить слухам, "Мать" напоминает по атмосфере "Леона-киллера" Люка Бессона: смесь крутого боевика с мелодрамой. В ролике видно, что Джей Ло после N-го по счету боевика бодро справляется с технологической частью такой непростой профессии как киллер.

Трейлер фильма "Мать"

Разрушение / Havoc

США, 2023 Великобритания, триллер, боевик

Премьера: весна

В ролях: Том Харди, Джесси Мей Ли, Луис Гусман

Том Харди сыграет роль криминального детектива в сериале Havoc (с английского — хаос, опустошение, разгром) от Netflix. Сценарий написал Гарет Эванс – его индонезийские "Рейд" (2011) и "Рейд-2" (2014) стали сенсацией. Замечу, что это самые жесткие, если не сказать, жестокие боевики, которые я видел.

В 2015-м режиссер уехал в Британию. Netflix полюбил Эванса с многосерийного фолк-хоррора "Апостол" (2018). Работа Эванса настолько понравилась Netflix, что с ним заключили долгосрочный контракт на новые проекты. Так что сюда всем, кто ждет от сериала виртуозного и эстетически выверенного побоища.

Герой Тома Харди — детектив, работающий под прикрытием: после неудачной сделки с наркоторговцами, он должен внедриться в преступный конгломерат и спасти сына известного политика. Главный герой должен пробиться сквозь криминальные круги и заговор власть имущих, чтобы распутать сеть коррупции, захватившую полицию и власти. И у него это наверняка получится.

Трейлер фильма "Разрушение"

Чудесная история Генри Шугара / The Wonderful Story of Henry Sugar

США, Британия, 2023, драма, комедия, приключения

Премьера: весна

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Руперт Френд, Бен Кингсли

Кто заждался после "Французского вестника" новых шедевров от режиссера Уэса Андерсон – ликуйте. Это экранизация одноименного сборника рассказов британского писателя Роальда Даля. Производство фильма было запущено в январе 2022 года. Надеемся, весной будет результат.

Для Уэса Андерсона это – вторая работа по произведениям Даля после кукольного мультфильма 2009 года "Бесподобный мистер Фокс". Netflix купил права на адаптацию творчества Роальда Даля – и вручил штурвал Уэсу.

Здесь главный герой фильма — миллионер, завсегдатай казино и любитель всевозможных пари. Его жизнь меняется, когда к нему в руки попадает книга, способная предсказывать будущее.

У любого киномана замрет сердце, когда он узнает, что главные роли отданы таким мощным актерам как Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс и Бен Кингсли. Остается только, потирая руки, ждать премьеры!

Представление релиза "Чудесная история Генри Шугара"

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