Весняні прем'єри Netflix: Камбербетч у казино, Ельба у в'язниці, Сендлер та Еністон у Парижі

Netfliх продовжує вкладати гроші у популярні жанри: трилери, бойовики та детективи; участь зірок — обов'язкова.

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Ідріс Ельба грає слідчого, який потрапив до в'язниці, але втікає звідти, щоб на волі дати бій маніяку. Парочка подружжя, яке підколює один одного, якого грають Адам Сендлер і Дженніфер Еністон, вічно стають свідками вбивства, яке самі потім і розплутують. Дженніфер Лопес грає старанну матір, яка працює кілером. Персонажу Тома Гарді потрібно вирвати з лап мафії сина політика. І як родзинка — новий фільм Веса Андерсона, де Бенедикт Камбербетч — мільйонер, завсідник казино та аматор парі, отримує книгу, яка передбачає майбутнє. Його партнер фільму — Рейф Файнс. Кіномани, кайфуйте!

Лютер: Сонце на спаді/Luther: The Fallen Sun

Великобританія, США, 2023, детектив, драма, трилер,

Прем'єра: 10 березня

У ролях: Ідріс Ельба, Енді Серкіс, Синтія Еріво

"Лютер" — британський серіал про злегка пом'ятого, але невгамовного слідчого Джона Лютер (не плутати з борцем за права темношкірого населення Мартіном Лютером Кінгом), в ролі якого знявся Ідріс Ельба, який однаково виразно грає і в трилерах, і в комедіях ("Три тисячі років бажань", "Рок-н-рольщик"). Його герой йде напролом, не побоюючись забруднитись у бруді. Це не всім подобається: Джон загримів у в'язницю через те, що не зміг упіймати кіберзлочинця зі зв'язками.

Коли Лондон починає тероризувати новий серійний вбивця, герой вирішує втекти з в'язниці, щоб дати йому бій. Судячи з ролика, це кіно — вже досить типове протистояння вольового слідчого та маніяка-інтелектуала, який ставить десятки пасток і, бавлячись, вбиває людей, розсипаючи таким чином "підказки".

Трейлери фильму "Лютер: Сонце на спаді"

Вбивство в Парижі/Murder Mystery 2

США, 2023, бойовик, комедія, трилер

Прем'єра: 31 березня

У ролях: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон

Продовження детективної комедії 2019 року "Загадкове вбивство" ("Вбивство на яхті"), яке переглянули на Netflix рекордних 40 млн людей. Перший фільм розповідав про нью-йоркського поліцейського Ніка Шпіца та його дружину Одрі — перукарку та любительку детективів, шлюб яких тріщав по швах. На 15-ту річницю весілля, щоб відродити стосунки, подружжя забронювало тур Європою. У літаку Одрі познайомилася з мільярдером, який запросив подружжя приєднатися до вечірки на його яхті. А там парочка виявилася втягнутою в гру із вбивствами, які вони постаралися розплутати.

У новому фільмі ексцентричне подружжя Шпіц опиняється в центрі міжнародного викрадення їхнього друга, індійського махараджі Вікрама Говіндана. Його викрали на власному розкішному весіллі. Судячи з ролика, це суміш дивовижної екзотики, детектива, комедійного бойовика та туристичного путівника — географія погоні за викраденим махараджі велика: від тропічних островів до Парижа.

Нагадаємо, парочка Сендлер — Еністон має успіх ще з часів ромкому "Прикинься моєю дружиною". Їх, як і раніше, лають критики, але люблять глядачі — загалом, треба дивитися.

Трейлери фильму "Вбивство в Парижі"

Мати/The Mother

США, 2023, бойовик, трилер

Прем'єра 12 травня

У ролях: Дженніфер Лопес, Джозеф Файнс, Гаель Гарсіа Берналь

"Мати" — бойовик із Дженніфер Лопес, де колишня професійна вбивця виходить з укриття, щоб захистити власну доньку.

Якщо вірити чуткам, "Мати" нагадує за атмосферою "Леона-кіллера" Люка Бессона: суміш крутого бойовика з мелодрамою. У ролику видно, що Джей Ло після N-го за рахунком бойовика бадьоро справляється з технологічною частиною такої непростої професії, як кілер.

Трейлери фильму "Мати"

Руйнування/Havoc

США, 2023 Великобританія, трилер, бойовик

Прем'єра: весна

У ролях: Том Гарді, Джессі Мей Лі, Луїс Гусман

Том Гарді зіграє роль кримінального детектива у серіалі Havoc (з англійської — хаос, спустошення, розгром) від Netflix. Сценарій написав Гарет Еванс — його індонезійські "Рейд" (2011) та "Рейд-2" (2014) стали сенсацією. Зауважу, що це найжорстокіші, якщо не сказати, жорстокі бойовики, які я бачив.

2015-го режисер виїхав до Британії. Netflix полюбив Еванса з багатосерійного фольк-горору "Апостол" (2018). Робота Еванса настільки сподобалася Netflix, що з ним уклали довгостроковий контракт на нові проєкти. Тож сюди всім, хто чекає від серіалу віртуозного та естетично вивіреного побоїща.

Герой Тома Гарді — детектив, який працює під прикриттям: після невдалої угоди з наркоторговцями, він має влитися у злочинний конгломерат та врятувати сина відомого політика. Головний герой має пробитися крізь кримінальні кола та змову можновладців, щоб розплутати мережу корупції, яка захопила поліцію та владу. І в нього це, напевно, вийде.

Трейлер фильму "Руйнування"

Чудова історія Генрі Шугара/The Wonderful Story of Henry Sugar

США, Британія, 2023, драма, комедія, пригоди

Прем'єра: весна

У ролях: Бенедикт Камбербетч, Рейф Файнс, Руперт Френд, Бен Кінгслі

Хто зачекався після "Французького вісника" нових шедеврів від режисера Веса Андерсон — радійте. Це екранізація однойменної збірки оповідань британського письменника Роальда Даля. Виробництво фільму було запущено у січні 2022 року. Сподіваємось, навесні буде результат.

Для Веса Андерсона це друга робота по творах Даля після лялькового мультфільму 2009 року "Незрівнянний містер Фокс". Netflix купив права на адаптацію творчості Роальда Даля і вручив штурвал Весу.

Тут головний герой фільму — мільйонер, завсідник казино і любитель усіляких парі. Його життя змінюється, коли до нього потрапляє книга, здатна передбачати майбутнє.

У будь-якого кіномана замре серце, коли він дізнається, що головні ролі віддані таким потужним акторам як Бенедикт Камбербетч, Рейф Файнс та Бен Кінгслі. Залишається тільки, потираючи руки, чекати на прем'єри!

Подання релізу "Чудова історія Генрі Шугара"

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