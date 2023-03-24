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Культура

Терапия Pink Floyd. 50 лет самому популярному в мире рок-альбому The Dark Side of the Moon

Pink Floyd, 50 лет The Dark Side of the Moon, The Dark Side of the Moon, темная сторона луны
Постер Pink Floyd, выпущенный к 50 летию альбома

Бессмертный альбом о смерти The Dark Side of the Moon британской рок-группы Pink Floyd относят к шедеврам XX века.

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24 марта 1973 года британская рок-группа Pink Floyd представила альбом The Dark Side of the Moon ("Темная сторона Луны"). И проданный в количестве 50 млн копий, этот релиз стал самым успешным в истории рок-музыки. А среди альбомов всех жанров он уступил только Thriller (1982) Майкла Джексона (более 60 млн копий). Но поставил другой удивительный рекорд, какого нет у поп-короля: The Dark Side of the Moon оставался в Top 200 США 15 лет, несколько раз попадая на первое место.

В альбоме затронуты самые неприятные темы для человека: смерть, трудность добычи денег, насилие, помешательство. При этом у звучания альбома абсолютно терапевтический эффект. Фокус попытается разобраться в феномене этого диска.

Pink Floyd, 50 лет The Dark Side of the Moon, The Dark Side of the Moon, темная сторона луны Fullscreen
Альбом The Dark Side of the сделал Pink Floyd мировым явлением
Фото: Getty Images

Альбом The Dark Side of the Moon часто называют лучшим музыкальным произведением XX века. Музыкальный телеведущий и журналист Роберт Сэндолл заметил: "The Dark Side of the Moon — одно из самых значительных произведений искусства за последние пятьдесят лет. Он повлиял на многих людей по всему миру. Здесь нельзя сказать: "Это дело вкуса" или "Мне нравится только последняя песня" — это законченный шедевр".

По поводу альбома написаны тонны литературы. Мы постараемся коротко высказаться, объединив разные версии, и свести их к одной – своей, написав об этом максимально просто.

Что же сработало? Феномен этого альбома породило сочетание противоположностей.

Альбом The Dark Side of the Moon. Предыстория

Рок-группа Pink Floyd основана в 1967. Ее лидер и автор песен Сид Барретт под влиянием наркотиков и ЛСД потерял рассудок. Из-за сильнейшего расстройства психики он был уволен из группы, но получал авторские за первый альбом до конца жизни.

Барретта заменили вокалистом и гитаристом Дэвидом Гилмором.

В музыкальном отношении ранний Pink Floyd – это продолжение поздних Beatles с уклоном в психоделику и космос. Но это касается, в первую очередь, оригинальных текстов Барретта, которые затрагивали новые темы для рок-музыки: сны, фантазии, Вселенная.

Свежи были и психоделические эксперименты в звучании: паузы, скрежеты, наложение звуков улицы.

После ухода Сида Барретта от басиста Роджера Уотерса продюсеры не ждали ничего, считая, что дни коллектива сочтены. Но они ошиблись. Только с исчезновением Баррета раскрылся поэтический талант Роджера. Однако приземленному басисту претили всякие фантазии. В своих стихах он был конкретен и предметен. А умопомешательство недавнего лидера и друга заставляло ставить острые вопросы, чтобы самим не пойти той же дорогой.

Уже в альбоме Meddle 1971 года ( "Вмешательство") начал раскрываться уникальный мелодический талант Дэвида Гилмора – это слышно в композиции One of These Days ("На днях"). Его феерическое соло на гитаре (он первый значится в авторах) плюс оригинальный басовый рифф Роджера Уотерса — и альбом занял первую строчку в британском хит-параде. В начале трека мы слышим имитацию ветра, но и в целом трек — как ураган или торнадо. Это – реактивный старт нового Pink Floyd 1970-х.

Pink Floyd, альбом Meddle

Выход на космическую орбиту

К 1973 году у группы было накоплено много нового музыкального материала, отработанного на концертах. Для нового альбома Уотерс решил затронуть злободневные темы, спровоцированные болезнью и уходом Сида Барретта.

"Мы можем сделать цельную вещь о том давлении, которое, как мы почувствовали на собственной шкуре, доводит человека до предела; о прессинге, заставляющем зарабатывать кучу денег; о понятии времени, которое бежит слишком быстро; о структурах власти — таких, как церковь или государство; о насилии; об агрессивности", — позже объяснял Роджер Уотерс свою изначальную идею. Он считал, что многие из этих вопросов можно решить социалистическим переустройством общества.

Итак, темы: агрессия, насилие, смерть, трудности добывания денег. Короче — все фобии. Уотерс в этом альбоме впервые — единоличный автор стихов. И концепции. Он пишет на каждую тему – по тексту.

А Гилмор оформлял их в виде нот максимально… оптимистично. Вы не ослышались: чем трагичнее был текст, тем музыка получалась более жизнеутверждающей. Она будто сглаживала все острые углы и растворяла страхи в космосе: физическом и духовном. Протяжные гитарные аккорды — фирменная фишка Pink Floyd — звучали почти медитативно. Парадокс: в сердцевине душераздирающих песен лучился свет и покой.

Вот, например, легендарный трек Time – о быстротечности времени.

Электронное вступление напоминает мощь органных творений Баха, а финальное гитарное соло Дэвида Гилмора приглашает в полет: ничего трагичного — все дерзко и даже азартно. Словно человек оседлал могучего темного коня времени и весело скачет на нем, перепрыгивая с планеты на планету.

Pink Floyd – Time

Следующий трек, The Great Gig in the Sky ("Великое шоу в небесах") – как бы о смерти. Для этой композиции пригласили штатную вокалистку студии Клэр Торри. Музыканты объяснили ей концепцию будущего альбома – про смерть, насилие, агрессию. И она сделала вокализ (пение без слов) – в джазовом ключе, имитируя музыкальные инструменты (стиль "скэт"). В результате получилось произведение, напоминающее прекрасную колыбельную, которое тоже шло вразрез с мрачной установкой.

За работу, кстати, Клэр, как студийный исполнитель, получила 30 фунтов стерлингов, и только через тридцать лет начала получать авторские отчисления.

Pink Floyd – Religion (The Great Gig in the Sky)

На второй стороне пластинки Роджер Уотерс записал жесткую вещь Money с антикапиталистическим смыслом ("Деньги – это кайф, деньги – класс, но деньги – это кровь, деньги – пот"). Здесь фантастические по красоте аранжировки – на саксофоне и гитаре. Песня мгновенно стала топовой в США – стране, помешанной на "денежной" теме.

Pink Floyd – Money

А финальная композиция "Затмение" — End — All That You… (Eclipse), не смотря на угрожающее название, тоже очень светлая, торжественная и успокаивающая. Завершающие строки в ней:

"Вся жизнь в гаpмонии Солнцем дана,

Hо его затмевает Луна".

То есть, у всего на свете есть обратная сторона. И в самом конце пластинки звучит ироничная реплика: "На самом деле у Луны нет темной стороны. Она вся темная". И смех.

Видеоряд в клипе: сплошные взрывы, а ноты – вершина оптимизма, типа: все будет хорошо, все в надежных руках.

При чем в этом шедевре Роджер Уотерс не только автор слов, но и музыки.

Pink Floyd – End – All That You… (Eclipse).

Спецэффекты "Темной стороны Луны"

Начинается альбом со стука сердца. Этот звук как бы уходит в космос, а затем возвращается через ритм станка, печатающего деньги в композиции Money, и снова в финале – ритм сердца. Смычка Космоса и Земли, сознания и сверхсознания происходит через человека — через его сердце. Этот шедевр писался на тему помешательства, а воплотил в себе созидательную человеческую мудрость! В нем счастливо соединились все жанры: рок, джаз, классика.

Изумительно и оформление альбома. Дизайн разработал художник Джордж Харди (группа "Хипнозис"): на черном фоне в призму падает белый луч, и происходит спектральное разделение. Единственно, что лучи уже разных цветов не разбегаются (как происходит в действительности), а идут направленным радужным пучком — по обложке пластинки. Возможно, в этом символически отражено действие человеческого сознания, как силы и разделяющей, и фокусирующей свет (в буквальном и в переносном смысле).

Pink Floyd, 50 лет The Dark Side of the Moon, The Dark Side of the Moon, темная сторона луны Fullscreen
Обложка диска "Темная сторона Луны"

"Альбом хорошо сбалансирован и выстроен — с точки зрения динамики и музыки. Думаю, привлекает и гуманность его подхода", — сделал вывод Роджер Уотерс.

Сбалансированы на самом деле тут две противоположные личности – Уотерса и Гилмора. Земля и Небо. Огонь и Вода. Потом они все больше будут раздражать друг друга, ссориться, Уотерс в 1983 году уйдет из группы и будет даже суд. В своих сольниках Роджер "распадется" на ритм и многословие, а Дэвид — будет слишком медитативно-беспечен без признаков драматизма.

Но в The Dark Side of the Moon они идеально дополняли друг друга: Уотерс смело затрагивал самые болезненные для человека вопросы, а Гилмор разрешал их при помощи божественных мелодий. Альбом сделал их группу (плюс клавишник Рик Райт и ударник Ник Мейсон) мировым явлением. Дэвид Гилмор заметил об этом диске: "Он соотносится с внутренним миром человека…И дает понять, что среди хаоса существует красота и надежда для человечества".

Слова песен — о том, как давит на человека масса проблем, но в музыке тебя словно обволакивает кокон любви. При том, что в альбоме нет ни одной лирико-романтической баллады, любовью к человеку пронизана каждая его нота.

Формула рок-шедевра: уязвимый человек – давление темных сил (смерть, депрессия, социальные неурядицы) — терапевтический эффект любви. В последнем и состоит тайна долгожительства альбома The Dark side of the Moon: тебя сначала пугают всеми мыслимыми и немыслимыми бедами, но музыка словно шепчет: "Любовь сильнее смерти. Пока существует любовь – тебе ничего не страшно. Будь спокоен, она всегда с тобой".

Именно поэтому этот диск, по официальной статистике, есть в каждой четвертой британской семье. Да, наверное, и в каждой украинской.

Pink Floyd — Dark Side Of The Moon (Live at Wembley Empire Pool 1974)