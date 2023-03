Терапия Pink Floyd. 50 лет самому популярному в мире рок-альбому The Dark Side of the Moon

Бессмертный альбом о смерти The Dark Side of the Moon британской рок-группы Pink Floyd относят к шедеврам XX века.

24 марта 1973 года британская рок-группа Pink Floyd представила альбом The Dark Side of the Moon ("Темная сторона Луны"). И проданный в количестве 50 млн копий, этот релиз стал самым успешным в истории рок-музыки. А среди альбомов всех жанров он уступил только Thriller (1982) Майкла Джексона (более 60 млн копий). Но поставил другой удивительный рекорд, какого нет у поп-короля: The Dark Side of the Moon оставался в Top 200 США 15 лет, несколько раз попадая на первое место.

В альбоме затронуты самые неприятные темы для человека: смерть, трудность добычи денег, насилие, помешательство. При этом у звучания альбома абсолютно терапевтический эффект. Фокус попытается разобраться в феномене этого диска.

Альбом The Dark Side of the сделал Pink Floyd мировым явлением Фото: Getty Images

Альбом The Dark Side of the Moon часто называют лучшим музыкальным произведением XX века. Музыкальный телеведущий и журналист Роберт Сэндолл заметил: "The Dark Side of the Moon — одно из самых значительных произведений искусства за последние пятьдесят лет. Он повлиял на многих людей по всему миру. Здесь нельзя сказать: "Это дело вкуса" или "Мне нравится только последняя песня" — это законченный шедевр".

По поводу альбома написаны тонны литературы. Мы постараемся коротко высказаться, объединив разные версии, и свести их к одной – своей, написав об этом максимально просто.

Что же сработало? Феномен этого альбома породило сочетание противоположностей.

Альбом The Dark Side of the Moon. Предыстория

Рок-группа Pink Floyd основана в 1967. Ее лидер и автор песен Сид Барретт под влиянием наркотиков и ЛСД потерял рассудок. Из-за сильнейшего расстройства психики он был уволен из группы, но получал авторские за первый альбом до конца жизни.

Барретта заменили вокалистом и гитаристом Дэвидом Гилмором.

В музыкальном отношении ранний Pink Floyd – это продолжение поздних Beatles с уклоном в психоделику и космос. Но это касается, в первую очередь, оригинальных текстов Барретта, которые затрагивали новые темы для рок-музыки: сны, фантазии, Вселенная.

Свежи были и психоделические эксперименты в звучании: паузы, скрежеты, наложение звуков улицы.

После ухода Сида Барретта от басиста Роджера Уотерса продюсеры не ждали ничего, считая, что дни коллектива сочтены. Но они ошиблись. Только с исчезновением Баррета раскрылся поэтический талант Роджера. Однако приземленному басисту претили всякие фантазии. В своих стихах он был конкретен и предметен. А умопомешательство недавнего лидера и друга заставляло ставить острые вопросы, чтобы самим не пойти той же дорогой.

Уже в альбоме Meddle 1971 года ( "Вмешательство") начал раскрываться уникальный мелодический талант Дэвида Гилмора – это слышно в композиции One of These Days ("На днях"). Его феерическое соло на гитаре (он первый значится в авторах) плюс оригинальный басовый рифф Роджера Уотерса — и альбом занял первую строчку в британском хит-параде. В начале трека мы слышим имитацию ветра, но и в целом трек — как ураган или торнадо. Это – реактивный старт нового Pink Floyd 1970-х.

Pink Floyd, альбом Meddle

Выход на космическую орбиту

К 1973 году у группы было накоплено много нового музыкального материала, отработанного на концертах. Для нового альбома Уотерс решил затронуть злободневные темы, спровоцированные болезнью и уходом Сида Барретта.

"Мы можем сделать цельную вещь о том давлении, которое, как мы почувствовали на собственной шкуре, доводит человека до предела; о прессинге, заставляющем зарабатывать кучу денег; о понятии времени, которое бежит слишком быстро; о структурах власти — таких, как церковь или государство; о насилии; об агрессивности", — позже объяснял Роджер Уотерс свою изначальную идею. Он считал, что многие из этих вопросов можно решить социалистическим переустройством общества.

Итак, темы: агрессия, насилие, смерть, трудности добывания денег. Короче — все фобии. Уотерс в этом альбоме впервые — единоличный автор стихов. И концепции. Он пишет на каждую тему – по тексту.

А Гилмор оформлял их в виде нот максимально… оптимистично. Вы не ослышались: чем трагичнее был текст, тем музыка получалась более жизнеутверждающей. Она будто сглаживала все острые углы и растворяла страхи в космосе: физическом и духовном. Протяжные гитарные аккорды — фирменная фишка Pink Floyd — звучали почти медитативно. Парадокс: в сердцевине душераздирающих песен лучился свет и покой.

Вот, например, легендарный трек Time – о быстротечности времени.

Электронное вступление напоминает мощь органных творений Баха, а финальное гитарное соло Дэвида Гилмора приглашает в полет: ничего трагичного — все дерзко и даже азартно. Словно человек оседлал могучего темного коня времени и весело скачет на нем, перепрыгивая с планеты на планету.

Pink Floyd – Time

Следующий трек, The Great Gig in the Sky ("Великое шоу в небесах") – как бы о смерти. Для этой композиции пригласили штатную вокалистку студии Клэр Торри. Музыканты объяснили ей концепцию будущего альбома – про смерть, насилие, агрессию. И она сделала вокализ (пение без слов) – в джазовом ключе, имитируя музыкальные инструменты (стиль "скэт"). В результате получилось произведение, напоминающее прекрасную колыбельную, которое тоже шло вразрез с мрачной установкой.

За работу, кстати, Клэр, как студийный исполнитель, получила 30 фунтов стерлингов, и только через тридцать лет начала получать авторские отчисления.

Pink Floyd – Religion (The Great Gig in the Sky)

На второй стороне пластинки Роджер Уотерс записал жесткую вещь Money с антикапиталистическим смыслом ("Деньги – это кайф, деньги – класс, но деньги – это кровь, деньги – пот"). Здесь фантастические по красоте аранжировки – на саксофоне и гитаре. Песня мгновенно стала топовой в США – стране, помешанной на "денежной" теме.

Pink Floyd – Money

А финальная композиция "Затмение" — End — All That You… (Eclipse), не смотря на угрожающее название, тоже очень светлая, торжественная и успокаивающая. Завершающие строки в ней:

"Вся жизнь в гаpмонии Солнцем дана,

Hо его затмевает Луна".

То есть, у всего на свете есть обратная сторона. И в самом конце пластинки звучит ироничная реплика: "На самом деле у Луны нет темной стороны. Она вся темная". И смех.

Видеоряд в клипе: сплошные взрывы, а ноты – вершина оптимизма, типа: все будет хорошо, все в надежных руках.

При чем в этом шедевре Роджер Уотерс не только автор слов, но и музыки.

Pink Floyd – End – All That You… (Eclipse).

Спецэффекты "Темной стороны Луны"

Начинается альбом со стука сердца. Этот звук как бы уходит в космос, а затем возвращается через ритм станка, печатающего деньги в композиции Money, и снова в финале – ритм сердца. Смычка Космоса и Земли, сознания и сверхсознания происходит через человека — через его сердце. Этот шедевр писался на тему помешательства, а воплотил в себе созидательную человеческую мудрость! В нем счастливо соединились все жанры: рок, джаз, классика.

Изумительно и оформление альбома. Дизайн разработал художник Джордж Харди (группа "Хипнозис"): на черном фоне в призму падает белый луч, и происходит спектральное разделение. Единственно, что лучи уже разных цветов не разбегаются (как происходит в действительности), а идут направленным радужным пучком — по обложке пластинки. Возможно, в этом символически отражено действие человеческого сознания, как силы и разделяющей, и фокусирующей свет (в буквальном и в переносном смысле).

Обложка диска "Темная сторона Луны"

"Альбом хорошо сбалансирован и выстроен — с точки зрения динамики и музыки. Думаю, привлекает и гуманность его подхода", — сделал вывод Роджер Уотерс.

Сбалансированы на самом деле тут две противоположные личности – Уотерса и Гилмора. Земля и Небо. Огонь и Вода. Потом они все больше будут раздражать друг друга, ссориться, Уотерс в 1983 году уйдет из группы и будет даже суд. В своих сольниках Роджер "распадется" на ритм и многословие, а Дэвид — будет слишком медитативно-беспечен без признаков драматизма.

Но в The Dark Side of the Moon они идеально дополняли друг друга: Уотерс смело затрагивал самые болезненные для человека вопросы, а Гилмор разрешал их при помощи божественных мелодий. Альбом сделал их группу (плюс клавишник Рик Райт и ударник Ник Мейсон) мировым явлением. Дэвид Гилмор заметил об этом диске: "Он соотносится с внутренним миром человека…И дает понять, что среди хаоса существует красота и надежда для человечества".

Слова песен — о том, как давит на человека масса проблем, но в музыке тебя словно обволакивает кокон любви. При том, что в альбоме нет ни одной лирико-романтической баллады, любовью к человеку пронизана каждая его нота.

Формула рок-шедевра: уязвимый человек – давление темных сил (смерть, депрессия, социальные неурядицы) — терапевтический эффект любви. В последнем и состоит тайна долгожительства альбома The Dark side of the Moon: тебя сначала пугают всеми мыслимыми и немыслимыми бедами, но музыка словно шепчет: "Любовь сильнее смерти. Пока существует любовь – тебе ничего не страшно. Будь спокоен, она всегда с тобой".

Именно поэтому этот диск, по официальной статистике, есть в каждой четвертой британской семье. Да, наверное, и в каждой украинской.