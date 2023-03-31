Пьяццолла, Моцарт и Шамо. В Киеве триумфально открыл сезон восстановленный мариупольский оркестр "Ренессанс"

В столичном Доме архитектора мощным концертом открыл весенний сезон восстановленный мариупольский оркестр "Ренессанс".

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В Доме архитектора в Киеве с успехом открыл весенний сезон восстановленный Мариупольский муниципальный камерный оркестр "Ренессанс". Им руководит 69-летний дирижер, заслуженный деятель искусств Украины Василий Крячок, который создал этот оркестр в Мариуполе еще в 1989 году. Маэстро сейчас на лечении в Германии, но его подопечные и без него прекрасно отыграли новую, составленную им программу "Музыка в ритме танца", которая, казалось, впитала в себя весь драматизм, трагедию, но также и надежду на освобождение Мариуполя.

Известно, что в Мариупольской филармонии пряталось более 1000 человек. Крячок стал комендантом этого бомбоубежища во время войны. В отличие от драмтеатра филармония уцелела. Дирижер отказался играть оккупантам гимн ДНР, сказав, что "не знает такой страны". Ему удалось уехать из города в апреле прошлого года.

Фокус делится впечатлениями от концерта восстановленного оркестра.

Филармония — бомбоубежище

Военная история Мариупольского муниципального камерного оркестра "Ренессанс" драматична. С началом ракетных атак на Мариуполь в филармонии, где работал оркестр "Ренессанс", устроили бомбоубежище – в подвале здания.

За первые две недели войны в филармонию набилось не менее 1100 человек: музыканты, семьи с детьми, окрестные жители – у некоторых уже были серьезно повреждены квартиры.

"Люди круглосуточно шли: спрашивали свободный уголок. Я ведь хорошо знаю помещение, умею управлять большим количеством людей, так как-то само собой из директора филармонии я превратился в коменданта, – рассказал в интервью Василий Крячок, директор Мариупольской филармонии и дирижер.

В конце марта в город вошли оккупанты, стали к нему наведываться. "Сначала показали фотографии проукраинских людей – хотели узнать, где они. Сказал, что ничего не знаю. Тогда: "Ко Дню Победы будем готовить концерт, учите гимн ДНР". – "Я такой страны не знаю". Рассказал, что меня интересуют люди из золотого фонда духовности, культуры и науки… Не знаю, как после этого жив остался", – делился Крячок воспоминаниями. Стараниями дочери, которая живет в Берлине, дирижера вывезли из города.

Василий Крячок, дирижер, оркестр "Ренессанс"

Большинство музыкантов мариупольского оркестра "Ренессанс" разъехалась в разные страны, часть осталась. В Киеве их оказалось несколько – они и стали основой для восстановления оркестра. Маэстро составил и отрепетировал со своими подопечными новую программу "Музыка в ритме танца", которая прозвучала в столичном Доме архитектора, как цельный спектакль.

Музыка — как кино о войне и мире

Начали музыканты с "Маленькой ночной серенады" Вольфганга Амадея Моцарта. Это какое-то беспечальное мирное существование. Эта легкая музыка вызывала ассоциации с изумрудным лугом, по которому бегают дети. А в финале, когда она стала спокойнее, вспыхнула в воображении другая картина: мать поправляет одеяло ребенку и нежно смотрит на него.

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Oblivion короля танго аргентинца Астора Пьяццоллы будто иллюстрировал беспримерную борьбу Мариуполя. Пронзительное соло на скрипке Андрея Рахманина (окончил Донецкую консерваторию) звучало как воплощение несломленного духа мариупольцев.

Андрей Рахманин, солист оркестра "Ренессанс" Фото: Марина Брикимова

Продолжением этой композиции стало Libertango Пьяццоллы, где уже во всю мощь звучит тема свободы, словно яростное сопротивление "Азовстали". И сразу вспомнился фильм Романа Полански с Харрисоном Фордом "Неистовый", которому она послужила саундтреком, про борьбу доктора в Париже с арабскими террористами.

Эта неистовая музыка была похожа на трагические ураганные вихри. Здесь столичные зрители утроили музыкантам настоящие овации. Рахманин кланялся и улыбался.

Музыканты оркестра играли с воодушевлением Фото: Марина Брикимова

И завершило этот ошеломляющий музыкальный спектакль танго аргентинского композитора Карлоса Гарделя, украсившее культовый фильм "Аромат женщины" с Аль Пачино, где актер сыграл ослепшего подполковника. В картине – та же идея, что и в композиции: не сдаваться, в каком бы плачевном положении ты ни оказался. И тогда – ты выиграешь эту партию у жизни.

Великолепный концерт, великолепное исполнение.

Следующее выступление оркестра "Ренессанс" состоится в Доме архитектора 10 апреля.