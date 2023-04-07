В апреле рай для киномана: Рассел Кроу изгоняет дьявола, Кейдж пьет кровь, Кассель против кардинала

В апреле премьеры сразу нескольких крупнобюджетных картин в разных жанрах и со звездами первой величины.

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Апрель выдался богатым на блокбастеры со звездами первого эшелона – такого не было с ковидных времен. Рассел Кроу изгоняет дьявола из мальчика. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек делают кроссовки самому Майклу Джордану. Николас Кейдж гротескно изображает Дракулу, у которого поднял бунт поставщик людей (для еды). Французы разродились очередными дорогостоящими "Тремя мушкетерами", где Венсан Кассель – Атос, а Ева Грин – Миледи. Кристоф Вальц снялся в роли волшебника из Бюро магических услуг.

Экзорцист Ватикана / The Pope's Exorcist

США, 2023, триллер, ужасы

Премьера: 6 апреля

В ролях: Рассел Кроу, Франко Неро

Мрачная до жути история, вдохновленная реальными файлами расследований главного экзорциста Ватикана – отца Габриэля Аморта.

Фильм сделан явно не без влияния шедевра "Экзорцист" ("Изгоняющий дьявола") 1973 года, который получил два "Оскара". Лента при бюджете $12 млн собрала $402 млн. Тогда главные звезды Голливуда отказывались от главной роли – боялись. Не без оснований. Снялся в роли священника-психиатра драматург и актер Джейсон Энтони Миллер.

В новом фильме "Экзорцист Ватикана" вместо девочки – мальчик. А в нем — демон, который говорит грубым басом, оскорбляет и заставляет ребенка бегать по потолку. Оказывается, с этим темным существом Ватикан борется веками. Они это скрывали (тема заговора, как в "Ангелах и демонах"). Отец Габриель в исполнении Рассела Кроу по-гладиаторски бросается в бой с нечистью.

Судя по ролику, на спецэффекты денег не пожалели. И Рассел Кроу умеет, где нужно пошутить, а где надо — сыграть драму. Кино должно получиться.

"Экзорцист Ватикана". Трейлер фильма

Эйр / Air

США, 2023, драма, спорт

Премьера: 6 апреля

В ролях: Мэтт Дэймон, Джейсон Бейтман, Бен Аффлек, Виола Дэвис

Как ни парадоксально, но эта картина о создании обуви: кроссовки Air Jordan были сделаны компанией Nike специально для тогда начинавшего карьеру баскетболиста Майкла Джордана. Он подписал контракт с Nike на рекламную компанию спортивной обуви. Кроссовки Air Jordan с тех пор пережили 37 перевыпусков и были самыми популярными в компании.

В общем, это история успеха, рассказанная по реальным событиям. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, который выступил тут режиссером, обожают такие сюжеты.

Заметим, что тут бесподобна в роли мамы баскетбольной звезды актриса Виола Дэвис. Ее героиня бескомпромиссно верила в талант своего сына. Эта вера помогла подняться и Майклу Джордану, и компании Nike, принимающей нестандартные решения.

Трейлер фильма "Эйр"

Ренфилд / Renfield

США, 2023, комедия, ужасы, мистика

Премьера: 13 апреля

В ролях: Николас Холт, Николас Кейдж, Нора Люм

Слегка потрепанный жизнью Николас Кейдж идеально подходит для гротескного изображения Дракулы, но без элементов хоррора: опыт "Призрачного гонщика" не пропьешь.

Встречайте овациями страшную комедию о самом известном вампире и его помощнике Ренфилде! Веками парень жил в тени босса-нарцисса (Кейдж и тут в тему), выполняя его нелепые и ужасные кулинарные прихоти: то таких людей ему достань на обед, то сяких.

Наконец, после долгих лет служения, у Ренфилда появился шанс увидеть жизнь за пределами тени доставучего шефа. Но бунт может лишить Ренфилда магической силы. И фиг с ней, если в окошке забрезжил свет свободы.

"Ренфилд". Трейлер фильма

Три мушкетера: Д’Артаньян / Les trois mousquetaires: D'Artagnan

Франция, 2023 приключения, экшн

Премьера : 20 апреля

В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ева Грин

Будете удивлены, но из десятков экранизаций бестселлера Александра Дюма – буквально две-три успешных. Включая, конечно, блистательный советский мини-сериал "Д’Артаньян и три мушкетера", который можно пересматривать с любого места.

Пересказывать сюжет не имеет смысла – все знают шедевр Дюма. Скажем только, что Венсан Кассель – в роли Атоса, а Ева Грин играет Миледи.

Размах, судя по ролику, у ленты есть, предполагается, что фильм будет далек от комедии. Получилось ли содержание можно узнать только в кинозале. В общем – бриллиантовые подвески форева!

Трейлер фильма "Три мушкетера: Д"Артаньян"

Магическая дверь / The Portable Door

Австралия, 2023, фэнтези

Премьера: 27 апреля

В ролях: Кристоф Вальц, Сэм Нилл, Джессика Де Гау

Лента про обычных клерков в необычной конторе. Британский писатель Том Холт вывел теорию: на самом деле "счастливые случайности" подстраивает специальное магическое бюро, и к ним даже можно обратиться — организовать судьбоносную встречу. Об этом и книга "Переносная дверь", которую экранизировали. Холт – это что-то среднее между пародийным Терри Пратчеттом и пафосной Джоан Роулинг.

На задворках Лондона живет лузер Пол Карпентер. Он кое-как окончил универ и теперь пытается найти хоть какую-нибудь работу. В день собеседования все идет не так: шнурки рвутся, будильник не звенит и т.д. Все заканчивается перепутанной дверью, куда заходит главный герой и после неловкого собеседования его… берут! Вопреки всему.

А дальше задание новичку – найти дверь-портал (помните "Гостью из будущего"?), которую потерял где-то такой же, как Пол, рассеянный шеф, в роли которого снялся любимый немецкий актер Квентина Тарантино – Кристофер Вальц.

Говорят, фильм простой, внятный и ближе к сказке, чем к фэнтезийному хоррору. А может, именно по такому кино все и успели соскучиться?

Трейлер фильма "Магическая дверь"

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