Оригинальная премьера от Netflix. Дети спасают хищников от самого опасного зверя – человека

7 апреля на Netflix премьера "Чупа" — о том, как мальчик спасает фантастическую чупакабру.

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Наверное, дети знают какой-то универсальный язык для того, чтобы понимать животных — самых странных, хищных и даже, вроде бы, смертельно опасных. Именно мальчик-викинг нашел подход к Беззубику в мультфильме "Как приручить дракона", при том, что взрослые десятилетиями воевали с драконами. Любому ребенку часто кажется, что его не понимают, он чувствует себя одиноким, поэтому ему так хочется завести четвероного друга — котика или собаку. Но иногда это может быть фантастическая чупакабра, которой приписывают убийство скота, а на деле она – милейшее создание.

Вездесущий Netflix 7 апреля выпускает фильм "Чупа", где 13-летний Алекс подружился с чупакаброй. А в двух других недавних лентах детям удалось сделать друзьями тигра и крокодила. Но это не значит, что у этих зверей нет врагов. Напротив, во всех трех случаях – дети вынуждены спасать хищников – от других – взрослых людей. Ведь зверя нет страшней, чем человек — без любви.

"Чупа" / Chupa

США, 2023, приключения, драма, фэнтези

Премьера: 7 апреля

В ролях: Демиан Бичир, Эван Виттен, Кристиан Слэйтер

В основе сюжета фильма "Чупа" — приключения 13-летнего мальчика Алекса. Подросток наведывается вместе со всей семьей к своему дедушке в Мексику. И там, в сарае на ранчо, Алекс обнаруживает спрятавшуюся чупакабру.

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar "сосать" + cabra "коза"; дословно — "сосущий коз, козий вампир") — это мифологическое существо, персонаж местного фольклора. Согласно легенде, чупакабра убивает животных (преимущественно коз) и высасывает у них кровь.

Достоверных сведений о существовании чупакабры нет. Тем не менее СМИ периодически распространяют поступающие из различных регионов свидетельства очевидцев, якобы видевших чупакабру. Зачастую за нее принимают обычных животных: собак, койотов, лисиц, шакалов, видоизмененных в результате болезней или мутаций.

Городская легенда о чупакабре берет свое начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых была высосана кровь. В середине 1990-х годов легенда приобрела широкое распространение, в основном благодаря телевидению и интернету. Чупакабра стала героем художественных фильмов, сериалов, книг и мультфильмов.

Трейлер фильма грамотно показывает напряженную атмосферу, сначала заставляя зрителей считать, что "чупа" — опасна. Но на самом деле чупакабра оказывается доброй и милой и становится другом для Алекса, который пытается защитить ее от местных жителей и одного ретивого ученого. Благодаря совместным приключениям Чупы, Алекса и его близких — мальчик сближается со своей семьей.

Режиссер Хонас Куарон так и задумывал – переосмыслить легенду о чупакабре, чтобы использовать страшный миф для раскрытия истории семьи. В качестве образца он взял фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982).

"Я большой поклонник "Инопланетянина" и считаю, что подобные истории так сильны, потому что играют на идее о том, что взрослые неправильно понимают детей. Чупа может быть монстром, но она единственная, кто действительно понимает, через что проходит Алекс. Связь между мальчиком и существом настолько чистая, что словами трудно объяснить", — пояснил режиссер.

Трейлер фильма "Чупа"

"Тигр и я" / Tiger's Nest

Италия, 2022, приключения, драма, семейный

В ролях: Клаудия Джерини, Санни Павар, Амандип Сингх

Родители Балмани погибли во время землетрясения в Катманду, и с тех пор мальчик живет в приюте. Больше всего о нем заботится Ханна. Она также росла сиротой, поэтому понимает мальчика. Но какой бы чуткой она ни была, родителей это все равно не заменит. Балмани страдает от надоедливых шуток сверстников и хочет вернуться к себе домой.

Однажды он случайно становится свидетелем охоты браконьеров: они убивают тигрицу и сажают ее детеныша в клетку. Воспользовавшись тем, что преступники отвлеклись, мальчик спасает тигренка.

Балмани называет тигренка Мукти. Когда-то от матери он слышал, что в Гималаях есть обитель, где монахи оказывают помощь одиноким молодым тиграм — называется она "Гнездо тигра". Именно туда друзья и отправляются. А по по следу мальчика и тигренка идут браконьеры.

В трейлере Балмани из бутылочки кормит тигренка, а в финале его – подросшего – отпускает. Это тронет каждое сердце.

Трейлер фильма "Тигр и я"

Мой домашний крокодил / Lyle, Lyle, Crocodile

США, 2022, приключения, комедия, мюзикл, фэнтези

В ролях: Констанс Ву, Скут Мак Нэри, Хавьер Бардем

Крокодил Лил живет в Нью-Йорке и обожает… петь. Его обнаруживает в зоомагазине циркач. Он хочет сделать из крокодила звезду манежа, но Лил боится сцены. Тогда новый знакомец оставляет крокодила на чердаке дома, куда вскоре въезжает семейство.

Папа — профессор математики, мама — домохозяйка, а также их сынок. Довольно скоро они выясняют, что на чердаке живет ни много ни мало, а целый поющий крокодил. Хотя и добрый, как известный любимец детей — крокодил Гена.

Некоторые люди подло пытаются запереть этого зеленого артиста в зоопарк.

Бардем в роли циркача — превосходен. Крокодил в роли себя — тоже.

Картина снята не без виртуозности: смелая фантазия смотрится вполне органично и где надо вышибает слезу, а где нужно — вызывает смех.

Трейлер фильма "Мой домашний крокодил"

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