Оригинальная премьера от Netflix. Дети спасают хищников от самого опасного зверя – человека
7 апреля на Netflix премьера "Чупа" — о том, как мальчик спасает фантастическую чупакабру.
"Чупа", "Тигр и я", "Мой домашний крокодил". Хорошие фильмы для детей
Наверное, дети знают какой-то универсальный язык для того, чтобы понимать животных — самых странных, хищных и даже, вроде бы, смертельно опасных. Именно мальчик-викинг нашел подход к Беззубику в мультфильме "Как приручить дракона", при том, что взрослые десятилетиями воевали с драконами. Любому ребенку часто кажется, что его не понимают, он чувствует себя одиноким, поэтому ему так хочется завести четвероного друга — котика или собаку. Но иногда это может быть фантастическая чупакабра, которой приписывают убийство скота, а на деле она – милейшее создание.
Вездесущий Netflix 7 апреля выпускает фильм "Чупа", где 13-летний Алекс подружился с чупакаброй. А в двух других недавних лентах детям удалось сделать друзьями тигра и крокодила. Но это не значит, что у этих зверей нет врагов. Напротив, во всех трех случаях – дети вынуждены спасать хищников – от других – взрослых людей. Ведь зверя нет страшней, чем человек — без любви.
"Чупа" / Chupa
- США, 2023, приключения, драма, фэнтези
- Премьера: 7 апреля
- В ролях: Демиан Бичир, Эван Виттен, Кристиан Слэйтер
В основе сюжета фильма "Чупа" — приключения 13-летнего мальчика Алекса. Подросток наведывается вместе со всей семьей к своему дедушке в Мексику. И там, в сарае на ранчо, Алекс обнаруживает спрятавшуюся чупакабру.
Чупакабра (исп. chupacabras от chupar "сосать" + cabra "коза"; дословно — "сосущий коз, козий вампир") — это мифологическое существо, персонаж местного фольклора. Согласно легенде, чупакабра убивает животных (преимущественно коз) и высасывает у них кровь.
Достоверных сведений о существовании чупакабры нет. Тем не менее СМИ периодически распространяют поступающие из различных регионов свидетельства очевидцев, якобы видевших чупакабру. Зачастую за нее принимают обычных животных: собак, койотов, лисиц, шакалов, видоизмененных в результате болезней или мутаций.
Городская легенда о чупакабре берет свое начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых была высосана кровь. В середине 1990-х годов легенда приобрела широкое распространение, в основном благодаря телевидению и интернету. Чупакабра стала героем художественных фильмов, сериалов, книг и мультфильмов.
Трейлер фильма грамотно показывает напряженную атмосферу, сначала заставляя зрителей считать, что "чупа" — опасна. Но на самом деле чупакабра оказывается доброй и милой и становится другом для Алекса, который пытается защитить ее от местных жителей и одного ретивого ученого. Благодаря совместным приключениям Чупы, Алекса и его близких — мальчик сближается со своей семьей.
Режиссер Хонас Куарон так и задумывал – переосмыслить легенду о чупакабре, чтобы использовать страшный миф для раскрытия истории семьи. В качестве образца он взял фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982).
"Я большой поклонник "Инопланетянина" и считаю, что подобные истории так сильны, потому что играют на идее о том, что взрослые неправильно понимают детей. Чупа может быть монстром, но она единственная, кто действительно понимает, через что проходит Алекс. Связь между мальчиком и существом настолько чистая, что словами трудно объяснить", — пояснил режиссер.
"Тигр и я" / Tiger's Nest
- Италия, 2022, приключения, драма, семейный
- В ролях: Клаудия Джерини, Санни Павар, Амандип Сингх
Родители Балмани погибли во время землетрясения в Катманду, и с тех пор мальчик живет в приюте. Больше всего о нем заботится Ханна. Она также росла сиротой, поэтому понимает мальчика. Но какой бы чуткой она ни была, родителей это все равно не заменит. Балмани страдает от надоедливых шуток сверстников и хочет вернуться к себе домой.
Однажды он случайно становится свидетелем охоты браконьеров: они убивают тигрицу и сажают ее детеныша в клетку. Воспользовавшись тем, что преступники отвлеклись, мальчик спасает тигренка.
Балмани называет тигренка Мукти. Когда-то от матери он слышал, что в Гималаях есть обитель, где монахи оказывают помощь одиноким молодым тиграм — называется она "Гнездо тигра". Именно туда друзья и отправляются. А по по следу мальчика и тигренка идут браконьеры.
В трейлере Балмани из бутылочки кормит тигренка, а в финале его – подросшего – отпускает. Это тронет каждое сердце.
Мой домашний крокодил / Lyle, Lyle, Crocodile
- США, 2022, приключения, комедия, мюзикл, фэнтези
- В ролях: Констанс Ву, Скут Мак Нэри, Хавьер Бардем
Крокодил Лил живет в Нью-Йорке и обожает… петь. Его обнаруживает в зоомагазине циркач. Он хочет сделать из крокодила звезду манежа, но Лил боится сцены. Тогда новый знакомец оставляет крокодила на чердаке дома, куда вскоре въезжает семейство.
Папа — профессор математики, мама — домохозяйка, а также их сынок. Довольно скоро они выясняют, что на чердаке живет ни много ни мало, а целый поющий крокодил. Хотя и добрый, как известный любимец детей — крокодил Гена.
Некоторые люди подло пытаются запереть этого зеленого артиста в зоопарк.
Бардем в роли циркача — превосходен. Крокодил в роли себя — тоже.
Картина снята не без виртуозности: смелая фантазия смотрится вполне органично и где надо вышибает слезу, а где нужно — вызывает смех.Важно