"Одни из нас". Тайные смыслы, идеи и символы сериала, которые сразу не замечаешь

Премьерный сериал "Одни из нас", проводит идею, что спасти мир может только ребенок, которые есть внутри каждого.

На этой неделе завершился премьерный показ 9-серийного постапокалиптического телефильма "Одни из нас" (The Last of Us), снятого по одноименной культовой игре. У него были сенсационно высокие оценки со стороны и критиков и зрителей (1, 4 и 6 эпизод — 100% положительных отзывов). Чем он зацепил? Глубокой проработкой персонажей, их отношений между собой, достоверных деталей, связанных как с бытом, та и с последствиями эпидемии вызванной грибком-паразитом. Неприглядно изображены все социальные институты: диктаторские города-государства, революционные организации, общины, секты. Девочка Элли в картине – это совесть и, возможно, спасительница человечества. В сериале проводится идея: спасти погрязший в грязи мир может только ребенок внутри нас, а семья дает смысл существования. "Одни из нас" впервые продемонстрировал, что сериал по игре может быть сложным, многоуровневым художественным высказыванием-предупреждением.

Сериал "Один из нас", снятый по одноименной видеоигре, вышедшей 10 лет назад, побил всевозможные рекорды по популярности и высокого оценен критиками. Почему? Поместив человечество на грань выживания, он показал: что в этому аду имеет мнимую ценность, а что – настоящую.

По сюжету в один злосчастный день в 2003 году грибок-паразит кордицепс попал в муку, народ покушал из нее изделия и тот проник в головы людей, превратив человечество в неуправляемых зомби. Конечно, авторы здесь пошли на преувеличение: на самом деле это человек благополучно поедает кордицепс, но что касается насекомых, то да – именно так паразит с ними расправляется.

Начинается массовое заражение, люди-грибы через укус передают инфекцию здоровым и пошло-поехало. Здесь основной автор проекта – американец израильского происхождения Нил Дракманн, использует коммерческую формулу Стивена Спилберга: обыватель – катастрофа – выживание.

Жила-была обычная семья

Обыкновенная семья: отец Джоэл и дочь-подросток Сара. Отец-строитель договаривается по телефону о подрядчиках. У него есть брат Томми. Затем экстренные новости по телевизору, столпотворение на улицах, при попытке выехать из города Сара гибнет – ее застрелил солдат. Такова завязка.

Проходит 20 лет. Бомбардировками пытались уничтожить зараженные города. Мало, что осталось от цивилизации. Джоэл стал опасным контрабандистом – его все побаиваются. Штаты кишат грибными зомби. Есть диктаторские города-государства, революционные организации, общины, секты, банды. Джоэлу революционная организация "Цикады" поручает через всю Америку доставить чудо-девочку Элли в больницу: оказывается, у нее иммунитет к кордицепсу. Из ее крови можно получить лекарство. Роуд-муви стартует.

Что такое хорошо, что такое плохо

Неспроста Ник Дракманн назвал 14-летнюю героиню Элли по имени девочки-спасительницы из "Волшебника Изумрудного города" (1939) Александра Волкова – это творчески пересказанная детская сказка американца Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз" (1900). Ник до 11 лет жил в Израиле, где много выходцев из СССР, и наверняка знал сказку Волкова.

Израильское происхождение автора можно еще уловить в том, что практически, все условные социальные институты, возникшие в результате эпидемиологической катастрофы, но основанные на насилии – показаны резко отрицательно. А вот коммуна, где обретается брат Джоэла, изображена относительно нормальным местом. Известно, что Израиль славится своими "кибуцами" – коммунами, где довольно благодушные нравы.

Еще один "рай на Земле" в сериале показан в виде умиротворенной жизни гей-пары контрабандистов Билла и Фрэнка. Билл давно из своего дома устроил что-то вроде крепости, огражденной проволокой под током. В выкопанную яму-ловушку вместо грибкового зомби однажды попался беженец Фрэнк. Он научил ценить и любить жизнь отшельника Билла и даже придумал иногда звать гостей – коллегу-контрабандиста Джоэла и его подругу Тесс. "Раньше я ненавидел мир, – говорил Билл Фрэнку. – А потом, когда это все случилось, понял, что ошибался. Но я нашел достойного человека – тебя".

У пары образцово-показательный быт: все сверкает, сервировка по высшему разряду, фонотека. Их отношения предельно пасторальны. В 2023 Фрэнк, страдающий от дегенеративного заболевания, просит Билла об эвтаназии. Билл, не желающий жить без любовника, убивает их обоих.

Лево-либеральные идеалы Ник Дракманна чувствуются и в демонстрации любовных отношений двух девочек-подростков Райли и Элли (до ее похода с Джоэлом). Хотя и все это выглядело очень невинно: девчонки шастая по заброшенному торговому центру, раз поцеловались.

Девочка-совесть и верхушка зла

Как я уже упоминал, Дракманн негативно показывал сообщества, где царит насилие, но на вершине условной пирамиды отвращения – секта, напоминающая религиозную.

Ее главарь – якобы пастор Дэвид. Пастор в переводе с лат. "пастух", но Дэвид своеобразно "пасет" свою группу. С виду, он строгий и справедливый, но когда он захватывает Элли, быстро выясняется какому богу он молится.

"У меня всегда было жестокое сердце, — признался Дэвид девочке. – А потом случился конец света. И он показал мне правду". – "Кто он? Господь? – спрашивает Элли. — "Кордицепс. Он плодотворный. Он размножается. Он кормит и защищает своих отпрысков – во имя будущего".

Дэвид на место Бога поставил грибок. А Элли понравилась "пастору", потому, что она тоже "сильная, а не овца".

"Ты жрешь людей, больной ублюдок", — дерзко в лицо ему бросает Элли, увидев отрезанное человеческое ухо в углу камеры-клетки.

Элли – голос совести. Она постоянно "строила" и Джоэла, задавая ему неудобные вопросы. "Ты убивал невинных?" — однажды строго спросила она своего провожатого, глядя ему в глаза. – Идем дальше, — уклонился от ответа Джоэл, отведя взгляд.

Когда надо Элли способна с оружием в руках наводить порядок как, например, ветхозаветный Судья-герой Самсон (из Книги Судей Израилевых). И после ее обвинения в каннибализма Дэвид начинает оправдываться, что таким образом он пытается решить продовольственный вопрос в группе, за которую несет ответственность. Но для Элли – он нравственный урод. А его попытка изнасиловать девочку еще больше укрепляет зрителей в этой мысли. Случилось покушение на невинность и детство, которое в сериале возводится в культ.

Детство и природа: жирафы навсегда

Главный свет для Дракманна – в трех вещах: детстве, семье и природе.

Несмотря на иногда бушующих зомби, природа в сериале показана идеально. Джоэл и Элли двигаются через живописнейшие, заснеженные горы. Северное сияние, звезды, посиделки у костра. Джоэл даже во время такого привала вспомнил про, что умеет играть на гитаре и потом научит на инструменте девочку. Педро Паскаль ("Мандалорец") выразителен во время таких лирических сцен – видно, что его Джоэл все больше привязывается к Элли, которая заменила ему дочь. А девочка, которую играет Бэлла Рамзи, все больше его по-настоящему любит: "Я везде пойду за тобой".

Ребенок – это надежда: и реальный и тот, что у каждого внутри. Элли заставляет мрачного Джоэла засмеяться, читая ему юмористическую книжку. Шутка такая. "Рентгенологу нельзя говорить неправду" — "Почему?" — "Он видит тебя насквозь". "Как это тупо!" — воскликнул Джоэл и начал хохотать: его внутренний ребенок проснулся.

Вершина соединения детства и природы – сцена, где Джоэл и Элли встречают в пустом городе жирафов. Кормление этих волшебных зверей – главный аттракцион в любом зоопарке и сегодня.

Спасение этому миру, атакованному кордицепсом, несет ребенок в лице Элли. Да только ради этого попросят у Джоэла в финале слишком высокую цену.

И он на нее не согласится.

И правильно сделает.

В телефильме сработало все: идея и зрелищность. Например, в напряженный момент переговоров машина вдруг падает в провалившийся тоннель, откуда начнут выскакивать сотни грибных зомби – отличный твист (происшествие, меняющее ситуацию).

Приятного (если можно так выразиться в отношении хоррора) просмотра!