США, Япония и Южная Корея подписывают пакт в области безопасности: ключевые положения

Среди основных положений документа — укрепление сотрудничества в области безопасности и поддержка статус-кво в водах Индо-Тихоокеанского региона на фоне стратегического партнерства РФ и КНДР.

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Глав оборонных ведомств Японии, Южной Кореи и США на первой в истории встрече подписали историческое трехстороннее соглашение о безопасности. Документ был подписан на фоне "серьезной озабоченности по поводу растущего сотрудничества России и Северной Кореи", а также односторонних попыток изменить статус-кво в регионе. Об этом 28 июля сообщило издание Defense One.

В совместном заявлении США, Японии и Южной Кореи подчеркивается, что новая трехсторонняя рамочная программа сотрудничества в области безопасности будет включать политические консультации, обмен информацией, совместные учения и другие меры для обеспечения мира и стабильности в регионе и за его пределами.

Трехстороннее заявление также подчеркивает решительное неприятие любых односторонних попыток изменить статус-кво в водах Индо-Тихоокеанского региона, — явная ссылка на Китай и Тайвань. Страны выразили общую озабоченность по поводу действий, которые не соответствуют международному праву, закрепленному в Конвенции ООН.

Совместные усилия США и Японии по разработке ракет

Соединенные Штаты и Япония также объявили о новых усилиях по совместной разработке и производству ракет и средств контрудара. Среди ключевых тем обсуждения была разработка противоракетных систем, таких как PAC-3 MSE от Lockheed Martin и AIM-120 AMRAAM от Raytheon. Министр обороны США Ллойд Остин отметил важность этих усилий для укрепления оборонного потенциала обеих стран.

"Важно то, что мы взяли на себя обязательство работать вместе над созданием потенциала для нанесения контрударов. И эта приверженность реальна, и наши сотрудники продолжают выполнять тяжелую работу, чтобы это стало реальностью. И я очень рад этому", — заявил по случаю госсекретарь США Энтони Блинкен.

Министр обороны Японии Минору Кихара в свою очередь отдельно упомянул острова Сенкаку, которые контролирует Япония, и на которые претендует Китай. Он заявил, что в любой "непредвиденной ситуации" может быть задействована пятая статья японо-американского договора.

Стороны также обсудили незаконную торговлю оружием и передачу высоких технологий между Россией и КНДР и пообещали "продолжать обеспечивать соблюдение санкций Совбеза ООН в тесном сотрудничестве с международным сообществом".

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Япония создает отечественную ракету Type 12 с впечатляющей дальностью в 1200 км

Напомним, 20 июля стало известно, что США хотели получить дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot благодаря расширению производства в Японии. Однако преградой стала нехватка одного критически важного компонента от компании Boeing.